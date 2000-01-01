20 отзывов оставили туристы

Чтобы ваше путешествие не закончилось фразой «в Калининграде побывали, а Кенигсберг так и не увидели!», предлагаю прогуляться 👣 по Амалиенау, где я познакомлю вас со старинным кварталом немецких вилл. Вас будут сопровождать рассказы о творениях знаменитого архитектора Хайтманна, благотворительности в Кенигсберге и судьбах людей, которым посчастливилось здесь жить и работать. А если повезет, мы сможет сходить в гости в немецкую виллу!
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение немецкой виллы (500 рублей за группу до 5 человек)
Начало
🚩 Калининград, проспект Победы, 1
Место завершения
🏁 Вилла Лео, Каштановая аллея, 16
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.