20 отзывов оставили туристы

Чтобы ваше путешествие не закончилось фразой «в Калининграде побывали, а Кенигсберг так и не увидели!», предлагаю прогуляться 👣 по Амалиенау, где я познакомлю вас со старинным кварталом немецких вилл. Вас будут сопровождать рассказы о творениях знаменитого архитектора Хайтманна, благотворительности в Кенигсберге и судьбах людей, которым посчастливилось здесь жить и работать. А если повезет, мы сможет сходить в гости в немецкую виллу!