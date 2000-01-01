20 отзывов оставили туристы

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Район немецких вилл Амалиенау

5
20 отзывов
Юлия Г.
Юлия Г. – Гид из Калининграда
Прогулка 👣 по району немецких вилл начала XX века в Калининграде.

Вы познакомитесь с бывшим пригородом Кёнигсберга – Амалиенау, где прусские архитекторы воплотили в жизнь идею города-сада.

На экскурсии 🧭 вы увидите необычные старинные виллы, узнаете подробности возникновения и развития района, а также откроете для себя творения самого знаменитого архитектора Пруссии.

Если повезёт, то мы даже сможем посмотреть одну из вилл изнутри!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Район немецких вилл Амалиенау
Район немецких вилл Амалиенау
Чтобы ваше путешествие не закончилось фразой «в Калининграде побывали, а Кенигсберг так и не увидели!», предлагаю прогуляться 👣 по Амалиенау, где я познакомлю вас со старинным кварталом немецких вилл. Вас будут сопровождать рассказы о творениях знаменитого архитектора Хайтманна, благотворительности в Кенигсберге и судьбах людей, которым посчастливилось здесь жить и работать. А если повезет, мы сможет сходить в гости в немецкую виллу!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение немецкой виллы (500 рублей за группу до 5 человек)
Начало
🚩 Калининград, проспект Победы, 1
Место завершения
🏁 Вилла Лео, Каштановая аллея, 16
Район немецких вилл Амалиенау

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия Г.
Юлия Г.
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20 отзывов оставили туристы

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