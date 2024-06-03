1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
«Далее мы вырвемся из старых крепостных границ и отправимся в город-сад»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
«Я расскажу, как раньше выглядел сад в «английском стиле», что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы, какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета и что в привлекало модников в местный кинотеатр»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг по следам гениев
Тематическая обзорная экскурсия с приветом Канту, Копернику, Бэру и визитом в Ботанический сад
Начало: У памятника Иммануилу Канту
«В тёплое время года ловим незабываемую красоту в Ботаническом саду университета Альбертина»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
- ЛЛариса14 апреля 2024Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много нового. Сергей очень любит
- ВВера18 октября 2023Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
- ЕЕгор30 сентября 2023Тот случай, когда знакомство с городом с помощью гида оставляет только приятные впечатления и пробуждает интерес к истории региона и
- ССветлана26 июля 2023Интересная экскурсия про великих умах, имеющих отношение к городу. С детьми оптимально.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Цветы и сады»
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