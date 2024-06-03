Цветы и сады – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Калининграде, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из города-крепости в город-сад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
«Далее мы вырвемся из старых крепостных границ и отправимся в город-сад»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
«Я расскажу, как раньше выглядел сад в «английском стиле», что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы, какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета и что в привлекало модников в местный кинотеатр»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кёнигсберг по следам гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Кёнигсберг по следам гениев
Тематическая обзорная экскурсия с приветом Канту, Копернику, Бэру и визитом в Ботанический сад
Начало: У памятника Иммануилу Канту
«В тёплое время года ловим незабываемую красоту в Ботаническом саду университета Альбертина»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
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    или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.

    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда
  • Л
    Лариса
    14 апреля 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много нового. Сергей очень любит
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    свой город и увлеченно рассказывает о нем. Было ощущение, что гуляем с хорошим другом, который от души показал нам самые интересные места

    Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали многоОчень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали многоОчень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много
  • В
    Вера
    18 октября 2023
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
    Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
  • Е
    Егор
    30 сентября 2023
    Кёнигсберг по следам гениев
    Тот случай, когда знакомство с городом с помощью гида оставляет только приятные впечатления и пробуждает интерес к истории региона и
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    судьбам его жителей. Алена - знающий, увлеченный и интересный собеседник. Если вы хотите понять город с его уникальной историей, а не пройтись стандартным маршрутом под цитаты из путеводителя, рекомендую обратиться к ней.

  • С
    Светлана
    26 июля 2023
    Кёнигсберг по следам гениев
    Интересная экскурсия про великих умах, имеющих отношение к городу. С детьми оптимально.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Цветы и сады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Кёнигсберг по следам гениев
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  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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