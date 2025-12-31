Откройте для себя зимний Калининград! В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется дух Рождества.
Описание экскурсииОткройте для себя зимний Калининград, где европейский шарм встречается с русским гостеприимством! В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества! Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда/Кёнигсберга в его рождественском убранстве. Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора. А завершат знакомство с городом в бастионе Обертайх, дегустацией пива и вкуснейших мясных деликатесов! Важная информация: Оплата оставшийся части стоимости наличными, либо по QR-коду гиду при посадке в автобус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Немецкие виллы в районе Амалиенау
- Оборонительные сооружения в рождественском убранстве
- Кафедральный собор
- Остров Канта
- Бастион «Обертайх»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсионное сопровождение
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Оплата оставшийся части стоимости наличными
- Либо по QR-коду гиду при посадке в автобус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
