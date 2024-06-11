Найдено 4 тура в категории « Форты » в Калининграде, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 3 дня Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00 «Мы будем рассматривать разные исторические периоды от рыцарских орденов до Второй мировой войны, исследовать немецкие форты, лазать по бункерам и находить секретные знаки и символы рыцарских орденов» 29 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского... «В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории» 25 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского... «Погрузимся в историю города-крепости: посетим сыгравшие важную роль форты, собор-образец северогерманской готики 14 века и узнаем о происходивших событиях на этой земле» 19 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00 «В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории» 32 200 ₽ за человека Все туры Калининграда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форты»

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