1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Мы будем рассматривать разные исторические периоды от рыцарских орденов до Второй мировой войны, исследовать немецкие форты, лазать по бункерам и находить секретные знаки и символы рыцарских орденов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Погрузимся в историю города-крепости: посетим сыгравшие важную роль форты, собор-образец северогерманской готики 14 века и узнаем о происходивших событиях на этой земле»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
«В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории»
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Форты»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Форты" можно забронировать 4 тура от 19 500 до 32 200.
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «Форты», цены от 19500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август