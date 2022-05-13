Добро пожаловать на экскурсию по старинному району Кёнигсберга – Хуфен и одной из самых его красивых улиц – Луизен Алле!

В ходе этой увлекательной прогулки вы увидите и узнаете много интересных фактов о Калининграде. Как в городе уживаются одновременно две эпохи? Кто такая Иоганна Амброзиус и почему в честь нее назвали школу? За что горожане любили королеву Луизу? Ответы вы найдете в экскурсии.

Маршрут прогулки строится вокруг достопримечательностей и интересных мест, расположенных в непосредственной близости с аллеей Королевы Луизы (сегодня это улица Комсомольская). Эта улица расположена строго с юга на север в старом историческом районе Кёнигсберга Миттел Хуфен (Mittel hufen) и практически граничит с районами Луизенваль и Амалиенау.

Вы увидите огромное архитектурное разнообразие старинных домов, вилл и особняков. Многим из них уже более ста лет! На прогулке вы обязательно загляните во дворы и обнаружите то, чего нет больше нигде в городе. Вас ждут единственная в Калининграде фреска горгульи, знакомство с бывшими сиротскими приютами, граничащими с богатыми виллами, и история района Хуфен и его жителей. Если вы внимательны к деталям, любите их подмечать и анализировать – эта прогулка для вас!

Заинтригованы? Тогда подготовьтесь к прогулке в соответствии с погодными условиями, наденьте удобную обувь.

Возьмите с собой наушники и хорошее настроение!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).