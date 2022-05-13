Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда

Секреты Хуфен

Индивидуальная
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда
Секреты Хуфен: аудиоэкскурсия по старинному району Калининграда

Что вас ожидает 🤩

  • Дом с горгульей
  • Старинная трамвайная система России
  • Здание сиротского приюта Типольтов
  • Музыкальная школа имени Шостаковича
  • Улица Комсомольская, на которой сохранилось множество прусских вилл
  • Сквер имени Шопена
Добро пожаловать на экскурсию по старинному району Кёнигсберга – Хуфен и одной из самых его красивых улиц – Луизен Алле!
В ходе этой увлекательной прогулки вы увидите и узнаете много интересных фактов о Калининграде. Как в городе уживаются одновременно две эпохи? Кто такая Иоганна Амброзиус и почему в честь нее назвали школу? За что горожане любили королеву Луизу? Ответы вы найдете в экскурсии.
Маршрут прогулки строится вокруг достопримечательностей и интересных мест, расположенных в непосредственной близости с аллеей Королевы Луизы (сегодня это улица Комсомольская). Эта улица расположена строго с юга на север в старом историческом районе Кёнигсберга Миттел Хуфен (Mittel hufen) и практически граничит с районами Луизенваль и Амалиенау.
Вы увидите огромное архитектурное разнообразие старинных домов, вилл и особняков. Многим из них уже более ста лет! На прогулке вы обязательно загляните во дворы и обнаружите то, чего нет больше нигде в городе. Вас ждут единственная в Калининграде фреска горгульи, знакомство с бывшими сиротскими приютами, граничащими с богатыми виллами, и история района Хуфен и его жителей. Если вы внимательны к деталям, любите их подмечать и анализировать – эта прогулка для вас!
Заинтригованы? Тогда подготовьтесь к прогулке в соответствии с погодными условиями, наденьте удобную обувь.
Возьмите с собой наушники и хорошее настроение!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Достопримечательности района Хуфен, скрытые от посторонних глаз
  • Секретные проходы во дворы
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Комсомольская, 1
Завершение: улица Комсомольская, 47
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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