40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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7 ворот Кёнигсберга

Историческое путешествие со вкусом марципана
Добро пожаловать в край янтаря, немецких философов и запечённого марципана! Я собрала для вас самые яркие и значимые места Калининграда: вы проедете мимо семи знаменитых ворот и узнаете историю оборонительного кольца Кёнигсберга, обойдёте Рыбную деревню и остров Канта, попробуете местное лакомство, прогуляетесь среди роскошных вилл — и поймёте, что именно делает город таким многослойным.
4.9
182 отзыва
7 ворот Кёнигсберга
7 ворот Кёнигсберга
7 ворот Кёнигсберга

Описание экскурсии

Наш путь пройдёт вдоль фортификационного кольца Кёнигсберга — мимо башен и городских ворот. Вы увидите Росгартенские, Королевские, Брандербургские, Железнодорожные, Аусфальские, Фридланские и Закхаймские ворота и ворота крепости Фридрихсбург. Услышите рассказы о бароне Мюнхгаузене и других исторических личностях города. А в башне Дона узнаете о янтаре и заглянете в музейные лавочки.

Вы рассмотрите шпили кафедрального собора на острове Канта и прогуляетесь по пряничной Рыбной деревне. Я расскажу о о немецкой философии — а как иначе, когда гуляешь по местам Иммануила Канта и сказочника Гофмана?

У Бранденбургских ворот попробуете главное лакомство города — запечённый марципан (по желанию). В музее узнаете, как появилась сладость и кто придумал её запекать. А ещё мы заглянем в Мастерскую хомлинов и Домик смотрителя.

В старинном районе Амалиенау сохранились мощёные улочки и немецкие виллы. Вы увидите изящные особняки, узнаете о людях, что жили в этом цветущем уголке, и поймёте, как выглядел зажиточный Кёнигсберг более 100 лет назад.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле с панорамной крышей, посещение Музея марципана, Мастерской хомлинов и Домика смотрителя.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1393 туристов
Люблю путешествовать, узнавать новые места нашей планеты и общаться с людьми. Моя цель — чтобы гости Калининграда были от него в полном восторге! Помогаю путешественникам с выбором апартаментов, организую трансфер, составляю оптимальную программу поездки и провожу увлекательные прогулки по самым интересным районам Калининграда.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 182 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
174
4
4
3
2
2
1
1
1
Анжела
Экскурсия была познавательной, увлекательной, экскурсовод - прекрасный рассказчик, с чувством любви к своему краю, ноткой иронии и юмора - сделала нашу поездку незабываемой…
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Надежда
Благодарим Ирину за внимание и чуткое отношение. И вне планов: кофейный бар с видом на корабли и немецкий ресторанчик были очень колоритными. И дух Кенигсберга почувствовали и его историю узнали
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в экскурсии "7 ворот Кёнигсберга" на автомобиле. Ирина чудесный рассказчик и стихи и визуальный ряд, последовательно провела нас по городу, прказала музеи марципана и открыток, добрый музей хомлинов,где можно купить сувениры и выпить кофе. Для знакомства с городом Ирина предложила познавательную и интересную экскурсию, подойдёт и компании и семье с детьми, мы совсем не устали и получили удовольствие, что и вам рекомендую!!

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Юлия
Спасибо Ирине за великолепную экскурсию. Увидели и познакомились с фортификационным кольцом Калининграда. Все понятно и очень интересно! Рекомендуем экскурсию и экскурсовода!
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И
Здравствуйте)) получили полную информацию о городе! Понравилось все: и подача, и знание города!! Спасибо нашему замечательному гиду Ирине, прямо влюбила в город))
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А
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Экскурсия была организована для 4 человек, передвигались на Hyundai Creta с панорамным люком, продолжительность почти 4
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часа. Очень понравилось в Домике Смотрителя, Амалиенау, Домик Хомлинов, чудесный магазинчик марципана в Бранденбургских воротах, потрясающие рассказы об острове Канта, Рыбацкой деревне, архитектуре города, жителях и, конечно, об остальных мостах города.
В подарок получили кучу рекомендаций посетить самостоятельно ещё несколько мест. Ирина подсказала вкусные точки в городе и области, за что отдельное спасибо!
Сразу пересели на катерок, а после посетили синагогу и Кошерную столовую, где нас вкусно накормили. Впечатлений море! Город-сказочный! Экскурсовод-потрясающий!
СПАСИБО!

Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!+2
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
Замечательно продуманный маршрут, чудесный голос приятного, грамотного экскурсовода Ирины, доставили нам истинное наслаждение городом Калининградом!
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Елена
Прогулка по Калининграду с Ириной была комфортной и познавательной. Она добросовестно провела экскурсию и это сразу чувствуется по подаче информации. Что не маловажно, авто она водит уверенно и мы быстро
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перемещались с одной локации в городе на другую. Ирина обращала наше внимание на малейшие нюансы в городе, которых без знаний и гида невозможно увидеть. Специально в тур программы (с нашей стороны) был заявлен Форт 11, уж очень хотелось посмотреть на уникальное фортификационное сооружение. Ирина максимально подробно рассказала про оборонительное сооружение, вместе с нами шла с фонариком по темные лабиринтам форта, заглянули в казармы, помещения для хранения пороха и др. Мы погрузились в эпоху того времени и вышли из форта, когда совсем стемнело, это было еще более завораживающее зрелище-форт с подсветкой🤩. Довольные 😊 вернулись в город, а по пути Ирина рассказала куда нужно сходить обязательно и что посмотреть, где вкусно покушать и где побродить по улочкам в тишине. Ирина классный гид, нам с ней понравилось 🤗. Спасибо еще раз за такой вечер)). Рекомендую на 💯!!!

Прогулка по Калининграду с Ириной была комфортной и познавательной. Она добросовестно провела экскурсию и это сразу
Прогулка по Калининграду с Ириной была комфортной и познавательной. Она добросовестно провела экскурсию и это сразу
Прогулка по Калининграду с Ириной была комфортной и познавательной. Она добросовестно провела экскурсию и это сразу
Прогулка по Калининграду с Ириной была комфортной и познавательной. Она добросовестно провела экскурсию и это сразу
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