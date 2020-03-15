40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана

Ирина
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Ирина – ваш гид
Добро пожаловать в край янтаря, немецких философов и запеченного марципана! В этом маршруте собраны самые яркие и значимые места Калининграда: вы проедете мимо знаменитых городских ворот, обойдете Рыбную деревню и остров Канта, попробуете традиционное местное лакомство и прогуляетесь среди роскошных вилл Амалиенау.

А в итоге — поймете, что именно делает город таким многослойным, и очаруетесь атмосферой старого Кенигсберга и современного Калининграда.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.95
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда

Что вас ожидает

Янтарный город-крепость
Наш маршрут пройдет вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга – мимо немецких башен и старинных городских ворот, которые некогда окружали и надежно защищали город. Мы рассмотрим крепость Фридрихсбург, неоготические Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, поговорим о приключениях барона Мюнхгаузена и важных вехах в истории Калининграда. А в башне Дона, где расположился Музей янтаря, вы узнаете о главном сокровище города и сможете купить янтарные украшения в музейных лавочках.

По следам Гофмана и Канта
Нашим маяком станут шпили Кафедрального собора на острове Канта – историческом центре и символе Калининграда. Здесь мы исследуем окрестности бывшего района Кнайпхоф, посмотрим на разноцветные пряничные домики Рыбной деревни, услышим, если повезет, мощные звуки органа и, конечно, ненавязчиво поговорим о немецкой философии – а как иначе, когда гуляешь по местам Иммануила Канта и сказочника Гофмана?

Отведать кенигсбергский марципан!
Следующая остановка – двойные Бранденбургские ворота, куда мы отправимся, чтобы отведать «фирменное» лакомство кенигсбержцев – запеченный марципан. В Музее марципана вы узнаете, как сладость появилась в городе и кто придумал её запекать, сможете записаться на мастер-класс по лепке из марципана, но самое главное – попробуете Кенигсберг на вкус!

Амалиенау: душа старого города
Чтобы понять, как выглядел зажиточный Кенигсберг 100 лет назад, прогуляемся по романтичному Амалиенау. Этот район практически не пострадал в годы войны и сохранил до наших дней мощеные улочки и уютные немецкие виллы. Вы рассмотрите изящные статные особняки, которые дадут представление о стилях архитектуры Восточной Пруссии, а также узнаете о знаковых персонах, которые в разные эпохи жили в цветущем Амалиенау.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле с остановками в самых интересных местах города
  • После экскурсии дополнительно мы можем посетить сохранившиеся немецкие форты: № 5 или № 11 (по желанию)
  • В программу экскурсии также можно включить посещение Музея янтаря или Музея марципана (оплачивается дополнительно)
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда
Семь ворот Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Люблю путешествовать, узнавать новые места нашей планеты и общаться с людьми. Моя цель — чтобы гости Калининграда были от него в полном восторге! Помогаю путешественникам с выбором апартаментов, организую трансфер, составляю оптимальную программу поездки и провожу увлекательные прогулки по самым интересным районам Калининграда!
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия, большой плюс что она авто пешеходная) позволяет увидеть больше и не устать) экскурсовод отличный) узнали много интересного, всем рекомендуем Ирину)
10 марта 2020
Прекрасно проведённый день! Брали экскурсию в марте 2020г. «Семь ворот Калининграда». Очень понравилась подача экскурсовода непринужденно, в приятном, комфортном для восприятия информации темпе. Нет перегруженности историческими фактами, однако много житейских зарисовок и уточнений. Ирина обладает невозмутимым терпением и очень лояльна к детским выкрутасам, даёт ценные рекомендации и советы. Спасибо за прекрасно проведённое время, хотелось бы верить, что исследование данного города и области продолжится.
8 марта 2020
Замечательная экскурсия. Время пролетело не заметно. Хорошо составленный маршрут.
Спасибо Ирине за море удовольствия.
19 февраля 2020
Экскурсия понравилась. Очень внимательный гид. С пониманием отнеслась к тому, что были пожилые люди. Комфортно, где просили, там были остановки. Подача материала хорошая. Была на пешеходной экскурсии месяц назад (с другим гидом), так вот эта экскурсия практически не пересекается с пешим маршрутом. Увидели и узнали много нового. В конце высадили нас там, где мы попросили. Большое спасибо Ирине.
.
Михаил
29 января 2020
Спасибо Ирине за содержательную экскурсию. Рассказ был весьма полный и интересный.
Возможно, стоило бы увеличить пешеходную часть экскурсии за счёт большего количества остановок. Например, по Амалиенау вполне можно было бы прогуляться.
20 января 2020
Прекрасная Ирина легко и непринуждённо рассказала историю своего города. Нам очень понравилось и мы обязательно вернёмся)
5 января 2020
Ирина - прекрасный рассказчик, эрудированный, влюбленный в свой город, заинтересованный в том, чтобы гости узнали о городе как можно больше и тоже полюбили его. Спасибо за экскурсию
5 января 2020
Нам ооооочень понравилось. Три часа на машине с Ириной. Обзорная по Калининграду. Не хотели расставаться.
2 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Ирина великолепный и доброжелательный рассказчик. Она любит свой город и помогла нам полюбить Калининград. Огромное спасибо!!!
9 ноября 2019
Хочу от всей нашей семьи поблагодарить замечательного гида Ирину за интересную, содержательную и не утомительную экскурсию по Калининграду. Очень удобный формат экскурсии - пешеходная и авто, не успеваешь устать и есть возможность побывать в разных районах города за время экскурсии. Большое спасибо за замечательно проведенное время!
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