40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в край янтаря, немецких философов и запечённого марципана! Я собрала для вас самые яркие и значимые места Калининграда: вы проедете мимо семи знаменитых ворот и узнаете историю оборонительного кольца Кёнигсберга, обойдёте Рыбную деревню и остров Канта, попробуете местное лакомство, прогуляетесь среди роскошных вилл — и поймёте, что именно делает город таким многослойным.

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Описание экскурсии

Наш путь пройдёт вдоль фортификационного кольца Кёнигсберга — мимо башен и городских ворот. Вы увидите Росгартенские, Королевские, Брандербургские, Железнодорожные, Аусфальские, Фридланские и Закхаймские ворота и ворота крепости Фридрихсбург. Услышите рассказы о бароне Мюнхгаузене и других исторических личностях города. А в башне Дона узнаете о янтаре и заглянете в музейные лавочки.

Вы рассмотрите шпили кафедрального собора на острове Канта и прогуляетесь по пряничной Рыбной деревне. Я расскажу о о немецкой философии — а как иначе, когда гуляешь по местам Иммануила Канта и сказочника Гофмана?

У Бранденбургских ворот попробуете главное лакомство города — запечённый марципан (по желанию). В музее узнаете, как появилась сладость и кто придумал её запекать. А ещё мы заглянем в Мастерскую хомлинов и Домик смотрителя.

В старинном районе Амалиенау сохранились мощёные улочки и немецкие виллы. Вы увидите изящные особняки, узнаете о людях, что жили в этом цветущем уголке, и поймёте, как выглядел зажиточный Кёнигсберг более 100 лет назад.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на автомобиле с панорамной крышей, посещение Музея марципана, Мастерской хомлинов и Домика смотрителя.