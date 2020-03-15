40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Янтарный город-крепость

Наш маршрут пройдет вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга – мимо немецких башен и старинных городских ворот, которые некогда окружали и надежно защищали город. Мы рассмотрим крепость Фридрихсбург, неоготические Росгартенские, Королевские и Закхаймские ворота, поговорим о приключениях барона Мюнхгаузена и важных вехах в истории Калининграда. А в башне Дона, где расположился Музей янтаря, вы узнаете о главном сокровище города и сможете купить янтарные украшения в музейных лавочках.

По следам Гофмана и Канта

Нашим маяком станут шпили Кафедрального собора на острове Канта – историческом центре и символе Калининграда. Здесь мы исследуем окрестности бывшего района Кнайпхоф, посмотрим на разноцветные пряничные домики Рыбной деревни, услышим, если повезет, мощные звуки органа и, конечно, ненавязчиво поговорим о немецкой философии – а как иначе, когда гуляешь по местам Иммануила Канта и сказочника Гофмана?

Отведать кенигсбергский марципан!

Следующая остановка – двойные Бранденбургские ворота, куда мы отправимся, чтобы отведать «фирменное» лакомство кенигсбержцев – запеченный марципан. В Музее марципана вы узнаете, как сладость появилась в городе и кто придумал её запекать, сможете записаться на мастер-класс по лепке из марципана, но самое главное – попробуете Кенигсберг на вкус!

Амалиенау: душа старого города

Чтобы понять, как выглядел зажиточный Кенигсберг 100 лет назад, прогуляемся по романтичному Амалиенау. Этот район практически не пострадал в годы войны и сохранил до наших дней мощеные улочки и уютные немецкие виллы. Вы рассмотрите изящные статные особняки, которые дадут представление о стилях архитектуры Восточной Пруссии, а также узнаете о знаковых персонах, которые в разные эпохи жили в цветущем Амалиенау.