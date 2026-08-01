40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Наш путь пройдёт вдоль фортификационного кольца Кёнигсберга — мимо башен и городских ворот. Вы увидите Росгартенские, Королевские, Брандербургские, Железнодорожные, Аусфальские, Фридланские и Закхаймские ворота и ворота крепости Фридрихсбург. Услышите рассказы о бароне Мюнхгаузене и других исторических личностях города. А в башне Дона узнаете о янтаре и заглянете в музейные лавочки.
Вы рассмотрите шпили кафедрального собора на острове Канта и прогуляетесь по пряничной Рыбной деревне. Я расскажу о о немецкой философии — а как иначе, когда гуляешь по местам Иммануила Канта и сказочника Гофмана?
У Бранденбургских ворот попробуете главное лакомство города — запечённый марципан (по желанию). В музее узнаете, как появилась сладость и кто придумал её запекать. А ещё мы заглянем в Мастерскую хомлинов и Домик смотрителя.
В старинном районе Амалиенау сохранились мощёные улочки и немецкие виллы. Вы увидите изящные особняки, узнаете о людях, что жили в этом цветущем уголке, и поймёте, как выглядел зажиточный Кёнигсберг более 100 лет назад.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле с панорамной крышей, посещение Музея марципана, Мастерской хомлинов и Домика смотрителя.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|10 000 ₽
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия была организована для 4 человек, передвигались на Hyundai Creta с панорамным люком, продолжительность почти 4