Мы не просто исследуем Ратсхоф — мы отправимся туда на поезде. Многие прилетают в наш край на самолёте и не видят величественное здание Южного вокзала. А мы посмотрим! Сядем в вагон с перрона начала 20 века и проедем одну остановку. Затем погуляем по узким улочкам, заглянем в музей быта и поговорим об истории района, который развивался благодаря вагоностроительному заводу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5355 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

Мы начнём путешествие от Южного вокзала. Вы рассмотрите работы скульптора Германа Брахерта. Узнаете о развитии железнодорожного транспорта в Кёнигсберге и восстановлении вокзала после 1945 года.

На поезде проедем рядом с двухъярусным мостом — «гением» строительства советских инженеров, а также увидим уникальное здание-холодильник.

Выйдем на станции «Ратсхоф» (ныне «Западный-Новый») и продолжим знакомство с историей района и его жителей. Рабочий Ратсхоф застраивался по принципу «город-сад». Вы прогуляетесь среди уютных домиков, утопающих в зелени.

Посетим музейное пространство «РатсхофХаус» рядом с железнодорожными путями. Изучим предметы старины и проникнемся романтикой дороги.

А ещё вы увидите:

Преголю — главную реку города

Кирху Христа в Кёнигсберге и ночной клуб «Вагонка»

Самый длинный дом, самую узкую улицу, самый первый кинотеатр и ещё много чего самого-самого

И узнаете:

Какие услуги предлагал вокзал Кёнигсберга гостям города в 1929 году и какие услуги предложил Южный вокзал уже советским гражданам

Что делал на вокзале актёр Олег Янковский

Где жил космонавт Алексей Леонов

Организационные детали