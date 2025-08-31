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Следующая станция - Ратсхоф

Проехать одну остановку на поезде и погулять по аутентичному району Калининграда
Мы не просто исследуем Ратсхоф — мы отправимся туда на поезде. Многие прилетают в наш край на самолёте и не видят величественное здание Южного вокзала. А мы посмотрим! Сядем в вагон с перрона начала 20 века и проедем одну остановку.

Затем погуляем по узким улочкам, заглянем в музей быта и поговорим об истории района, который развивался благодаря вагоностроительному заводу.
5
1 отзыв
Следующая станция - Ратсхоф
Следующая станция - Ратсхоф
Следующая станция - Ратсхоф

Описание экскурсии

Мы начнём путешествие от Южного вокзала. Вы рассмотрите работы скульптора Германа Брахерта. Узнаете о развитии железнодорожного транспорта в Кёнигсберге и восстановлении вокзала после 1945 года.

На поезде проедем рядом с двухъярусным мостом — «гением» строительства советских инженеров, а также увидим уникальное здание-холодильник.

Выйдем на станции «Ратсхоф» (ныне «Западный-Новый») и продолжим знакомство с историей района и его жителей. Рабочий Ратсхоф застраивался по принципу «город-сад». Вы прогуляетесь среди уютных домиков, утопающих в зелени.

Посетим музейное пространство «РатсхофХаус» рядом с железнодорожными путями. Изучим предметы старины и проникнемся романтикой дороги.

А ещё вы увидите:

  • Преголю — главную реку города
  • Кирху Христа в Кёнигсберге и ночной клуб «Вагонка»
  • Самый длинный дом, самую узкую улицу, самый первый кинотеатр и ещё много чего самого-самого

И узнаете:

  • Какие услуги предлагал вокзал Кёнигсберга гостям города в 1929 году и какие услуги предложил Южный вокзал уже советским гражданам
  • Что делал на вокзале актёр Олег Янковский
  • Где жил космонавт Алексей Леонов

Организационные детали

  • Часть экскурсии (10 мин.) проходит на поезде, который ходит по расписанию, поэтому прогулка начинается в определённый час
  • На террасе музейного пространства «РатсхофХаус» можно выпить кофе\чай — оплачивается отдельно
  • По желанию можно посетить бесплатный музей «50 миллионов лет»

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 322 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниями
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с гостями и местными жителями. С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф/Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла нам его с новой, еще более удивительной стороны. Ратсхоф - уникальный район Калининграда со
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своей уютной атмосферой и прекрасными влюбленными в свой город людьми. Мы увидели места, связанные с историей города и с историями горожан, все это безумно интересно! Галина увлекла нас своим рассказом, время пролетело незаметно, но мы смогли почувствовать гений места и еще больше проникнуться атмосферой и историей любимого нами города. Очень рекомендуем, особенно для тех, кто любит открывать для себя новые неизведанные жемчужины Калининграда!

Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла
Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла
Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла
Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла
Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла
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