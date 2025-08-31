Мы не просто исследуем Ратсхоф — мы отправимся туда на поезде. Многие прилетают в наш край на самолёте и не видят величественное здание Южного вокзала. А мы посмотрим! Сядем в вагон с перрона начала 20 века и проедем одну остановку.
Затем погуляем по узким улочкам, заглянем в музей быта и поговорим об истории района, который развивался благодаря вагоностроительному заводу.
Затем погуляем по узким улочкам, заглянем в музей быта и поговорим об истории района, который развивался благодаря вагоностроительному заводу.
Описание экскурсии
Мы начнём путешествие от Южного вокзала. Вы рассмотрите работы скульптора Германа Брахерта. Узнаете о развитии железнодорожного транспорта в Кёнигсберге и восстановлении вокзала после 1945 года.
На поезде проедем рядом с двухъярусным мостом — «гением» строительства советских инженеров, а также увидим уникальное здание-холодильник.
Выйдем на станции «Ратсхоф» (ныне «Западный-Новый») и продолжим знакомство с историей района и его жителей. Рабочий Ратсхоф застраивался по принципу «город-сад». Вы прогуляетесь среди уютных домиков, утопающих в зелени.
Посетим музейное пространство «РатсхофХаус» рядом с железнодорожными путями. Изучим предметы старины и проникнемся романтикой дороги.
А ещё вы увидите:
- Преголю — главную реку города
- Кирху Христа в Кёнигсберге и ночной клуб «Вагонка»
- Самый длинный дом, самую узкую улицу, самый первый кинотеатр и ещё много чего самого-самого
И узнаете:
- Какие услуги предлагал вокзал Кёнигсберга гостям города в 1929 году и какие услуги предложил Южный вокзал уже советским гражданам
- Что делал на вокзале актёр Олег Янковский
- Где жил космонавт Алексей Леонов
Организационные детали
- Часть экскурсии (10 мин.) проходит на поезде, который ходит по расписанию, поэтому прогулка начинается в определённый час
- На террасе музейного пространства «РатсхофХаус» можно выпить кофе\чай — оплачивается отдельно
- По желанию можно посетить бесплатный музей «50 миллионов лет»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 322 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы не первый раз в Калининграде, и думали, что знаем и любим город, но Галина открыла нам его с новой, еще более удивительной стороны. Ратсхоф - уникальный район Калининграда со
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