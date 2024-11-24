3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Ратсхоф: прогулка с юга на север
Почувствовать дух минувших лет и исследовать настоящий город-сад
Начало: На Станочной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
Посетить живописный район и полюбоваться архитектурным наследием Кёнигсберга
Начало: У пруда Пионерский
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина24 ноября 2024Благодарим нашего гида,Анастасию, за интересную, содержательную экскурсию, насыщенную и одновременно комфортную с учётом погоды и нашего возраста. Анастасия показала и рассказала нам много интересного, очень ей благодарны. Обязательно вернёмся в Калининград!
- ААлексей8 августа 2024Спасибо за экскурсию
- ЛЛюдмила8 августа 2024Экскурсия очень понравилась, Анастасия прекрасный экскурсовод, очень увлекательно и интересно рассказывает. Мне очень повезло, что экскурсоводом была Анастасия! Всем рекомендую этого экскурсовода!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Район Ратсхоф»
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