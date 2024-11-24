Район Ратсхоф – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Ратсхоф» в Калининграде, цены от 1550 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Калининград - город контрастов
На машине
На микроавтобусе
191 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7900 за всё до 4 чел.
Такой разный Ратсхоф: прогулка с юга на север
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Такой разный Ратсхоф: прогулка с юга на север
Почувствовать дух минувших лет и исследовать настоящий город-сад
Начало: На Станочной улице
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3000 за всё до 3 чел.
«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
Посетить живописный район и полюбоваться архитектурным наследием Кёнигсберга
Начало: У пруда Пионерский
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    24 ноября 2024
    Калининград - город контрастов
    Благодарим нашего гида,Анастасию, за интересную, содержательную экскурсию, насыщенную и одновременно комфортную с учётом погоды и нашего возраста. Анастасия показала и рассказала нам много интересного, очень ей благодарны. Обязательно вернёмся в Калининград!
  • А
    Алексей
    8 августа 2024
    Калининград - город контрастов
    Спасибо за экскурсию
  • Л
    Людмила
    8 августа 2024
    Калининград - город контрастов
    Экскурсия очень понравилась, Анастасия прекрасный экскурсовод, очень увлекательно и интересно рассказывает. Мне очень повезло, что экскурсоводом была Анастасия! Всем рекомендую этого экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Район Ратсхоф»

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  3. «Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
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  2. Самое главное
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Королевские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в феврале 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Район Ратсхоф" можно забронировать 3 экскурсии от 1550 до 7900. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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