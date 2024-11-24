Е Екатерина

Благодарим нашего гида,Анастасию, за интересную, содержательную экскурсию, насыщенную и одновременно комфортную с учётом погоды и нашего возраста. Анастасия показала и рассказала нам много интересного, очень ей благодарны. Обязательно вернёмся в Калининград!