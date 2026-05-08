В сопровождении гида-комика вы пройдёте по местам, которые раньше не видели или которым не придавали значения.
Экскурсия зайдёт и местным жителям, и тем, кто в Калининграде впервые! Будут шутки, неожиданные факты и истории родины Канта — в формате, где смеяться так же важно, как и узнавать новое.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старинные скульптуры
- современный стрит-арт
- классический баухаус
- самые необычные хрущёвки
- настоящий центр города
- очаровательные улочки Амалиенау
И конечно, вы узнаете кое-что очень интересное:
- про неудобные тайны хомлинов
- застолье с Джеймсом Кэмероном
- главную гордость местного зоопарка
- безбашенные подвиги наших космонавтов
- Иммануила Канта, конечно. Куда же без него?
Организационные детали
- Программа 16+
- Экскурсия проходит с радиогидами. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!
- С вами будет один из гидов-комиков нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 7866 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
