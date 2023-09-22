Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
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Описание
Что вас ожидает
⚓ У башни маяка в Рыбной деревне мы поговорим о Кёнигсберге — оживлённом портовом городе и его бойких жителях, а также о бесстрашных пиратах. Вспомним народные приметы и традиции, связанные с жизнью у моря.
⚓ Посчитаем мосты, соединяющие берега реки Преголя, и познакомимся с речной историей. Поймём, почему Медовый мост получил своё вкусное название, отыщем главу семейства хомлинов и послушаем его предания.
⚓ На острове Канта взглянем на Кафедральный собор и тенистый парк. Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое. Поговорим о расцвете купечества и обсудим создание морского флота с нуля.
⚓ Вы поймёте, как мореплаватели ориентируются по маяку и сами попробуете подать сигнал. Составите карту звёздного неба, узнаете историю флюгера и способы привлечь попутный ветер в паруса. Вживётесь в роль алхимиков и проведёте опыты над янтарём, чтобы проверить его подлинность.
⚓ Мы вспомним старые легенды и верные приметы, связанные с морскими девами и прочими сказочными существами. Вы узнаете о традициях праздника Длинной колбасы и моде на фейерверки, а также о главном празднике моряка сегодня.
⚓ Вы научитесь вязать узлы и ходить специальной корабельной походкой, использовать морские термины и отправлять телеграммы с помощью азбуки Морзе — это пригодится в конце прогулки, когда опытный капитан устроит вам проверку на пригодность в моряки!
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на детей от 7 лет
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
- На маршруте есть возможность санитарной остановки и небольшой кофе-паузы
- Дополнительно оплачивается вход на смотровую башню «Маяк» — 100 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Рыбной деревне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.