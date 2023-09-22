От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду

Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате

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Наша отважная команда путешественников отправится в поход по центру Калининграда. Там юные исследователи раскроют тайны острова Канта и услышат предания реки Преголя. Научатся походке моряка, сумеют завязать морской узел и правильно «маякнуть». Узнают, как читать звёздные карты и определять подлинность янтаря. И даже пройдут проверку на пригодность в моряки!
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

⚓ У башни маяка в Рыбной деревне мы поговорим о Кёнигсберге — оживлённом портовом городе и его бойких жителях, а также о бесстрашных пиратах. Вспомним народные приметы и традиции, связанные с жизнью у моря.

⚓ Посчитаем мосты, соединяющие берега реки Преголя, и познакомимся с речной историей. Поймём, почему Медовый мост получил своё вкусное название, отыщем главу семейства хомлинов и послушаем его предания.

⚓ На острове Канта взглянем на Кафедральный собор и тенистый парк. Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое. Поговорим о расцвете купечества и обсудим создание морского флота с нуля.

⚓ Вы поймёте, как мореплаватели ориентируются по маяку и сами попробуете подать сигнал. Составите карту звёздного неба, узнаете историю флюгера и способы привлечь попутный ветер в паруса. Вживётесь в роль алхимиков и проведёте опыты над янтарём, чтобы проверить его подлинность.

⚓ Мы вспомним старые легенды и верные приметы, связанные с морскими девами и прочими сказочными существами. Вы узнаете о традициях праздника Длинной колбасы и моде на фейерверки, а также о главном празднике моряка сегодня.

⚓ Вы научитесь вязать узлы и ходить специальной корабельной походкой, использовать морские термины и отправлять телеграммы с помощью азбуки Морзе — это пригодится в конце прогулки, когда опытный капитан устроит вам проверку на пригодность в моряки!

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на детей от 7 лет
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
  • На маршруте есть возможность санитарной остановки и небольшой кофе-паузы
  • Дополнительно оплачивается вход на смотровую башню «Маяк» — 100 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Набережная
Популярные места
Остров Канта
Уникальный опыт
Семейные

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