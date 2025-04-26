Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 4 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Калининграде, цены от 2200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
Пешая
2 часа
-
25%
429 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
6 мая в 22:00
7 мая в 22:00
2200 ₽2933 ₽ за человека
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Пешая
2 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательное литературное путешествие по Калининграду, где оживают сказки Гофмана. Откройте для себя тайны старого Кёнигсберга
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
6 мая в 14:00
7 мая в 10:00
7000 ₽ за всё до 11 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Пешая
3.5 часа
348 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фото-прогулка в Калининграде
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:00
19 мая в 12:30
3299 ₽ за человека
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
На велосипеде
На самокатах
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду
Прокатитесь по Калининграду на велосипеде или самокате, узнайте историю города и насладитесь видами старинной архитектуры. Идеально для активных туристов
5 мая в 11:00
6 мая в 11:00
5333 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2025
    Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
    Настя огромная молодец! Экскурсия очень интересная) все рассказы Настя дополняет старыми фотографиями или вырезками из газет и книг, чтобы удобно было сравнивать до/после. Атмосфера была прекрасная, хоть мы и видели все друг друга первый раз в жизни) однозначно рекомендую 👍🏻
  • N
    Natalya
    26 апреля 2025
    Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
    Самобытная и увлекательная экскурсия. Виктор, благодарю за ваш галантный телепорт во времена Гофмана. Всем, кому хочется сказки, настоящей, а не
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    приторно-розовой, рекомендую. А если когда-нибудь доведётся повторить, обязательно с заходом в музей, мимо которого в этот раз мы лишь проехали) Житие кота Мурра прикупила)

  • В
    Василина
    25 апреля 2025
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Денис, огромное спасибо за экскурсию (и мини-стендап с интерактивом)), остались в полном восторге❤️‍🔥 И спасибо всей команде, что прикладывает невероятные усилия по восстановлению форта! Невероятное место, пропитанное историей — большое счастье, что оно сохранилось до наших дней.
  • Д
    Диляра
    25 апреля 2025
    Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
    Анастасия очень душевная и становится другом для каждого туриста 🙂 Была интересная и познавательная экскурсия. Я довольна. С нетерпением жду фото 🤩
  • Е
    Елена
    25 апреля 2025
    Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
    Спасибо огромное! Это было интересно, легко, душевно! Время пролетело незаметно!
  • Е
    Елена
    25 апреля 2025
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Очень понравилось это ночное приключение, в значительной степени благодаря экскурсоводу Денису. Увлекательный рассказ про форт, его глубокие знания и прекрасное чувство юмора. С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию друзьям!
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2025
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Обалденная экскурсия! Сын-подросток оценил по высшем баллу, а ему угодить очень сложно) Интересна атмосфера, внимание к мелочам и, конечно, история. Видно, что люди, работающие в фортах, увлечены своим делом. Это очень импонирует
  • Е
    Евгения
    28 декабря 2024
    Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
    Самое захватывающее путешествие с первой минуты. Конечно, сама встреча ахонь 🔥- пунктуальность Виктора, его образ и речь! Верх эстетики и
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    интеллекта, начитанности, подстройки к каждому человеку, будь то ребенок, шалящий подросток, юная девушка или уставший родитель. Как-будто попали в сказку, в другой век. Изумительные параллели с нынешним веком, слэнг и исторические детали - узнать как это называлось тогда и аналог сейчас, вот где комедия клаб! Задавайте вопросы, даже глупые, Вы будете удивлены как Виктор всегда придумает ответы через образы, юмор и цитаты сказочника. Ну и любовь к городу не скроешь 💗 я думаю это далеко не из первого десятка экскурсия, но никакого выгорания! Захватывающе с невероятной самоотдачей и любовью к истории и людям рассказывает. Лучший!!!

  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Отличная прогулка, не смотря на погоду! Дождь только добавил колорит. 6 часов пролетели как мгновение. Узнали много интересного. Евгения отличный рассказчик и приятный человек. Рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    12 октября 2024
    Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
    Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
  2. Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
  3. Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
  4. «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
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  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
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  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в апреле 2025
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