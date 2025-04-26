-
25%
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 22:00
6 мая в 22:00
7 мая в 22:00
2200 ₽
2933 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на увлекательное литературное путешествие по Калининграду, где оживают сказки Гофмана. Откройте для себя тайны старого Кёнигсберга
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
6 мая в 14:00
7 мая в 10:00
7000 ₽ за всё до 11 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фото-прогулка в Калининграде
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 12:30
Завтра в 12:00
19 мая в 12:30
3299 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду
Прокатитесь по Калининграду на велосипеде или самокате, узнайте историю города и насладитесь видами старинной архитектуры. Идеально для активных туристов
5 мая в 11:00
6 мая в 11:00
5333 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 апреля 2025Настя огромная молодец! Экскурсия очень интересная) все рассказы Настя дополняет старыми фотографиями или вырезками из газет и книг, чтобы удобно было сравнивать до/после. Атмосфера была прекрасная, хоть мы и видели все друг друга первый раз в жизни) однозначно рекомендую 👍🏻
- NNatalya26 апреля 2025Самобытная и увлекательная экскурсия. Виктор, благодарю за ваш галантный телепорт во времена Гофмана. Всем, кому хочется сказки, настоящей, а не
- ВВасилина25 апреля 2025Денис, огромное спасибо за экскурсию (и мини-стендап с интерактивом)), остались в полном восторге❤️🔥 И спасибо всей команде, что прикладывает невероятные усилия по восстановлению форта! Невероятное место, пропитанное историей — большое счастье, что оно сохранилось до наших дней.
- ДДиляра25 апреля 2025Анастасия очень душевная и становится другом для каждого туриста 🙂 Была интересная и познавательная экскурсия. Я довольна. С нетерпением жду фото 🤩
- ЕЕлена25 апреля 2025Спасибо огромное! Это было интересно, легко, душевно! Время пролетело незаметно!
- ЕЕлена25 апреля 2025Очень понравилось это ночное приключение, в значительной степени благодаря экскурсоводу Денису. Увлекательный рассказ про форт, его глубокие знания и прекрасное чувство юмора. С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию друзьям!
- ТТатьяна24 апреля 2025Обалденная экскурсия! Сын-подросток оценил по высшем баллу, а ему угодить очень сложно) Интересна атмосфера, внимание к мелочам и, конечно, история. Видно, что люди, работающие в фортах, увлечены своим делом. Это очень импонирует
- ЕЕвгения28 декабря 2024Самое захватывающее путешествие с первой минуты. Конечно, сама встреча ахонь 🔥- пунктуальность Виктора, его образ и речь! Верх эстетики и
- ТТатьяна14 ноября 2024Отличная прогулка, не смотря на погоду! Дождь только добавил колорит. 6 часов пролетели как мгновение. Узнали много интересного. Евгения отличный рассказчик и приятный человек. Рекомендую!
- ЖЖанна12 октября 2024Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в апреле 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Дома на майские: экскурсии для местных" можно забронировать 4 экскурсии от 2200 до 7000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 954 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Дома на майские: экскурсии для местных», 954 ⭐ отзыва, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь