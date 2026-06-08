23 отзыва оставили туристы

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

С Светлана Экскурсия понравилась. Экскурсовод Надежда рассказала много интересного. Для обзорного ознакомления и свободного времени хватило. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья очень интересная и познавательная экскурсия. экскурсовод Надежда очень увлекательно и подробно рассказывает помимо исторических данных, различные истории и интересующие вопросы, отдельная ей благодарность!

сама экскурсия отлично спланирована, не устаешь тк есть пешая часть, свободное время и перемещения на автобусе. спасибо!! очень советуем данного туроператора и экскурсовода Надежду 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кирилл Экскурсия прошла замечательно. Мне понравился гид Элина, очень крутая подача материала. Было достаточно свободного времени в городах, мне хватило на все. Посетить дополнительные места которые я планировал и пообедать в Янтарном. Спасибо, рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Очень понравилась экскурсия в Янтарный и Светлогорск. Маршрут получился интересным, красивым и насыщенным, а посещение производства в Янтарной лагуне стало особенно запоминающейся частью поездки. Спасибо гиду за приятную атмосферу, интересный рассказ и прекрасную организацию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валентина Очень классная и красивая экскурсия. Мне понравилось, что маршрут получился не напряжённый, а комфортный и спокойный. В Янтарном было интересно узнать про янтарное производство, а в Светлогорске просто погулять по уютным улочкам и полюбоваться архитектурой города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет