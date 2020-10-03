23 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Золотое сокровище

В поселке Янтарный спрятаны самые главные сокровища Балтийского побережья. Вы увидите крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря и понаблюдаете за тем, как открытым карьерным способом извлекают из недр земли солнечный камень. Узнаете историю 📖 приисков и услышите о работе старателей, а также загадаете заветное желание в пирамиде, сложенной из 800 кг янтаря.

Городские истории

Мы прогуляемся по изящному ландшафтному парку с уникальными растениями и деревьями, заказанными с других континентов промышленником Морицем Беккером. Отыщем его «охотничий замок» и поговорим о роли филантропа в благоустройстве поселка, остановимся у лютеранской кирхи конца XIX века и вспомним истории о выдающихся жителях. А после отдохнем на прекрасном пляже Янтарного, обладающим престижной международной наградой Голубой Флаг.

Путешествие в Средневековье

Светлогорск-Раушен встретит нас старинными виллами в стиле модерн, зданиями санаториев и пансионатов начала прошлого столетия. Тихие уютные улочки расскажут городские легенды и выведут нас к капелле 1930 года, где можно будет услышать, как звучит один из лучших малых органов страны. Вы узнаете, как раньше назывались эти края, осмотрите главные памятники и прогуляетесь 👣 по живописной набережной, где живет ундина.