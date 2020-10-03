23 отзыва оставили туристы

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Свет и цвет Балтийского побережья

Исследовать курортные городки Янтарный и Светлогорск и погрузиться в колорит Калининградской области

4.3
23 отзыва
Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
Солнечные часы, роскошные парки 🌳 и лютеранские кирхи: мы осмотрим все самое интересное в приморских Янтарном и Светлогорске.

Вы познакомитесь с историей 📖 городков и их прусско-русской культурой, услышите истории о рыцарях, королях и жителях и насладитесь отдыхом на лучших пляжах края.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья

Что вас ожидает

Золотое сокровище
В поселке Янтарный спрятаны самые главные сокровища Балтийского побережья. Вы увидите крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря и понаблюдаете за тем, как открытым карьерным способом извлекают из недр земли солнечный камень. Узнаете историю 📖 приисков и услышите о работе старателей, а также загадаете заветное желание в пирамиде, сложенной из 800 кг янтаря.

Городские истории
Мы прогуляемся по изящному ландшафтному парку с уникальными растениями и деревьями, заказанными с других континентов промышленником Морицем Беккером. Отыщем его «охотничий замок» и поговорим о роли филантропа в благоустройстве поселка, остановимся у лютеранской кирхи конца XIX века и вспомним истории о выдающихся жителях. А после отдохнем на прекрасном пляже Янтарного, обладающим престижной международной наградой Голубой Флаг.

Путешествие в Средневековье
Светлогорск-Раушен встретит нас старинными виллами в стиле модерн, зданиями санаториев и пансионатов начала прошлого столетия. Тихие уютные улочки расскажут городские легенды и выведут нас к капелле 1930 года, где можно будет услышать, как звучит один из лучших малых органов страны. Вы узнаете, как раньше назывались эти края, осмотрите главные памятники и прогуляетесь 👣 по живописной набережной, где живет ундина.

Начало и место завершения
🚩 г. Калининград, на площади Победы, 10
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья
Свет и цвет Балтийского побережья

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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23 отзыва оставили туристы

3 октября 2020
Рассказ экскурсовода был сухой и не интересный. Даже вспомнить нечего. Впечатление потерянного времени. Может это такой экскурсовод? Вот были в Туле 2 года назад столько узнали, что до сих пор вспоминаем экскурсию.
24 сентября 2020
Поездка была рискованной в плане совмещения гида и водителя в одном лице... Повествование о городках поверхностное, только привлекала к восхищению красот
21 сентября 2020
Прекрасная экскурсия. много интересного о Янтарном крае. всем рекомендую. вернёмся ещё раз т. к. за одну экскурсию не всё увидишь.
13 сентября 2020
Все очень понравилось. Комфортные автобусы. Очень внимательный гид Валентина. Много всего рассказала, посоветовала, куда сходить и вообще, очень приятная в общении.
10 сентября 2020
Экскурсия понравилась, гид Алла и водитель Александр отличные профессионалы. Очень понравился пляж Янтарный - малолюдно и отличные виды, хочешь гуляй по песочку, хочешь по деревянному настилу. А вот на набережной в Светлогорске очень много народу и это в не сезон !!! Хочется отдельно написать про микроавтобус Мерседес - очень тихо внутри, высокие потолки, комфортные сиденья, отделка кожей!!! Ко всему прочему очень повезло с погодой, было малооблачно, но ветренно, но это нормально у моря! Всем добра!
3 сентября 2020
Замечательная экскурсия! Гид Алла очень интересно рассказывала и показывала как добывают и обрабатывают янтарь. Мы и сами поучаствовали в раскопках! Экскурсия подойдет и взрослым и детям.
Константин
31 августа 2020
Немного двойственные ощущения от экскурсии. Первая часть (Янтерный) интересная и познавательная. Было и развлечение с самостоятельным добыванием янтаря в "песочнице для взрослых". И свободное время с выходом на пляж. Все понравилось. А вот вторая часть (Светлогорск), как-то не удалась. Прошлись по городу - посмотрели пару домов и достопримечательностей, потом свободное время и домой. Как-то не впечатлил Светлогорск. Но в целом экскурсией довольны.
27 августа 2020
Интересный маршрут, удобный автобус, но абсолютная никакая экскурсовод Алла (отчество запамятовала). сбивчивая речь, ничего интересного, практически ни на один дополнительный вопрос ответить не смогла, хоть и хвалилась, что работает на этом маршруте более 20 лет. мы даже не стали дослушивать экскурсию по Светлогорску, пошли сами обедать и купаться, а потом осматривать достопримечательности.
26 августа 2020
Увлекательной экскурсии не случилось! Очень поверхностный и не заинтересованный рассказ гида Аллы, слабые организационные моменты (приходилось переспрашивать где встречаемся и во сколько), мало времени на пляже Янтарный, по Светлогорску проще погулять самим (потеряли час времени на забеги по городу и рассказ "Вот куст", "вот санаторий военных" и т. п. ). Больше всего удивила фраза Аллы по дороге из Калининграда в Янтарный после непродолжительного получасового рассказа "Что-то я устала! Давайте прервемся!?"
25 августа 2020
Экскурсовод Алла Леонидовна сообщала общеизвестные сведения из программы, рассказывала поверхностно и формально, не демонстрируя интереса к предмету. Она исполняла функцию не гида, а сопровождающего: следила за временем, чтобы никто не потерялся, чтобы все посетили все стоящие магазины.
24 августа 2020
Экскурсия по двум городам Янтарное и Светлогорск. Включает заезд на карьер Приморский, где добывают янтарь открытым способом. Экскурсия в целом неплохая, но весьма поверхностно. При этом все достаточно быстро, хотя нас было всего 14 человек. Можно было и остановиться на достопримечательностях того же Светлогорска. На карьере особо смотреть нечего. Смотровая площадка весьма простая, вид весьма посредственный. Понравился пляжи поселка Янтарный и Светлогорска. Променад в Светлогорске тоже очень неплох. Но все быстро. При этом гид рассказывает про детали 1911 года. Зачем? Вообще проще самим ехать в Светлогорск, прочитав Википедию. Отдохнуть на пляже и пройтись по променаду....
24 августа 2020
Забирать туристов желательно от отелей проживания, хотя это время и средства.
Татьяна
23 августа 2020
Познавательно и интересно, а еще конечно море и пляж, впечатления - супер! Гид Алла - интересный и знающий рассказчик. Ездили в микроавтобусе, очень удобный и чистый, с кондиционером. В локациях не очень много свободного времени, было бы здорово, если б давали хотя бы на полчаса побольше. Экскурсию рекомендую, ездили с ребенком 10 лет, оба в восторге.
20 августа 2020
Очень интересная идея посещения двух курортных городов и янтарного комбината. Много интересного и познавательного в самой экскурсии. Кроме того есть возможность искупаться в море или прогуляться вдоль моря. Но из-за незнания гида о продолжительности экскурсии напрасная потеря времени 1. 5 часа. И очень много ненужной личной информации.
Анна
Ответ гида:Добрый день. Потеряно было около 15 минут. Гид действительно неверно рассчитала тайминг, с ней уже проведена беседа. Продолжительность экскурсии это время от посадки в автобус и высадки из него на конечной остановке. Поэтому потеряно около 15 минут. Впредь подобные ситуации будут исключены.
18 августа 2020
Отличная, насыщенная экскурсия. На пляже в Янтарном времени дается меньше, больше времени на пляже в Светлогорске. За одну экскурсию можно посмотреть 2 места -Янтарное и Светлогорск. Это оченьудобно, если не так много времени. Также если нет очереди, тр можно попасть на небольшую мануфактуру по производству янтарных украшений. Замечательно.
Ещё 8 отзывов

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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