23 отзыва оставили туристы

В этом путешествии вы осмотрите все самое интересное в Янтарном и Светлогорске.
Вы познакомитесь с историей приморских городков, услышите истории о рыцарях, королях и жителях и насладитесь отдыхом на лучших пляжах края.
Вы познакомитесь с историей приморских городков, услышите истории о рыцарях, королях и жителях и насладитесь отдыхом на лучших пляжах края.
Описание экскурсии
- Янтарное производство, где вам расскажут, а главное — покажут, как добывают и обрабатывают солнечный камень.
- Прусское наследие Янтарного вы увидите, прогуливаясь по ландшафтному парку Морица Беккера с уникальными растениями, заказанными с других континентов. Рассмотрим «охотничий замок», остановимся у лютеранской кирхи конца 19 века. А после выйдем на прекрасный пляж Янтарного, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
- Средневековый Светлогорск-Раушен встретит вас старинными виллами в стиле модерн и зданиями начала прошлого столетия. Вы пройдете по тихим курортным улочкам, увидите капеллу 1930 года, осмотрите главные памятники и прогуляетесь по живописной набережной.
Организационные детали
Набережная в Светлогорске находится на реконструкции.
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на автобусе
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
ежедневно в 09:30 и 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети до 14 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Проф. Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 71096 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 208 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Надежда рассказала много интересного. Для обзорного ознакомления и свободного времени хватило.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
очень интересная и познавательная экскурсия. экскурсовод Надежда очень увлекательно и подробно рассказывает помимо исторических данных, различные истории и интересующие вопросы, отдельная ей благодарность!
сама экскурсия отлично спланирована, не устаешь тк есть пешая часть, свободное время и перемещения на автобусе. спасибо!! очень советуем данного туроператора и экскурсовода Надежду 😊
сама экскурсия отлично спланирована, не устаешь тк есть пешая часть, свободное время и перемещения на автобусе. спасибо!! очень советуем данного туроператора и экскурсовода Надежду 😊
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия прошла замечательно. Мне понравился гид Элина, очень крутая подача материала. Было достаточно свободного времени в городах, мне хватило на все. Посетить дополнительные места которые я планировал и пообедать в Янтарном. Спасибо, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень понравилась экскурсия в Янтарный и Светлогорск. Маршрут получился интересным, красивым и насыщенным, а посещение производства в Янтарной лагуне стало особенно запоминающейся частью поездки. Спасибо гиду за приятную атмосферу, интересный рассказ и прекрасную организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень классная и красивая экскурсия. Мне понравилось, что маршрут получился не напряжённый, а комфортный и спокойный. В Янтарном было интересно узнать про янтарное производство, а в Светлогорске просто погулять по уютным улочкам и полюбоваться архитектурой города.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отлично провела время! Экскурсия была насыщенной и хорошо спланированной. Удобный транспорт, пунктуальность и внимательное отношение к группе. Гид Ирина заслуживает отдельной похвалы.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры»
-
10%
Групповая
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2300 ₽
2555 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, Музей добычи янтаря и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Открыть три города и три грани Балтийского побережья
Начало: На улице профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Из Калининграда - к городам, полным янтаря, истории и моря
Начало: На улице Черняховского
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2190 ₽
2576 ₽ за человека
-10%
до 12 сентября
1700 ₽ за человека