Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита

Замок. Магическое, загадочное, волшебное слово

5
1 отзыв
Замок. Магическое, загадочное, волшебное слово.

Оно рисует в нашем воображении неприступные башни, мощные крепостные стены, опоясанные глубокими рвами, подъемные мосты и тяжелые кованые ворота.

Сколько тайн, загадок, легенд прячется за этими каменными стенами? Какие страсти там кипели? Кто были его обитатели? Чем занимались средневековые рыцари в своем укрепленном жилище? Об этом вы узнаете, побывав на нашей экскурсии.
Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита
Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита
Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита
Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита
Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита

Что вас ожидает 🤩

  • Замки:
  • Вальдау
  • Тапиау
  • Инстербург
  • Георгенбург
  • Рагнит

Об экскурсии

Вы увидите самые красивые Орденские замки, построенные рыцарями на территории региона.
Наше путешествие в комфортабельном автомобиле мы начнем с посещения замка Вальдау. Основанный в XIII веке, он является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей на территории Калининградской области.
Я расскажу кому преподнес в дар этот замок правитель Пруссии герцог Альбрехт, зачем посетил его в составе Великого посольства русский царь Петр Первый и почему принц датский Гамлет собирался отправиться в эти края.
Мы посетим музей «Замок Вальдау». Это очень «трогательный» музей, так как многие экспонаты здесь можно трогать руками. Мы поднимемся в его залы с уникальными артефактами. Вы услышите захватывающие истории об обитателях и гостях замка, увидите дворцовый зал, украшенный старинными гобеленами и воинскими доспехами, трапезную, спустимся в рыцарские подвалы, где хранили продовольствие и держали узников.
Дальнейший наш путь лежит к замку Тапиау. Эта крепость была одной из базовых точек для набегов рыцарей на литовские земли. Я расскажу вам почему последние годы жизни правитель Пруссии герцог Альбрехт провел здесь и зачем он пригласил в Тапиау великого астронома Николая Коперника. Вы узнаете, что делал в Тапиау герцог Генрих Болинброк, будущий король Англии Генрих IV и для чего прибыл сюда литовский князь Витовт.
Следующей нашей остановкой будет посещение замка Инстербург – одного из крупнейших замков Тевтонского ордена. Я расскажу вам о встрече в этой крепости литовского князя Витовта с Великим магистром Конрадом фон Юнгигеном, во время которой был заключен союз против польского короля Ягайло (родного брата Витовта). Вы узнаете, чем занималась в Инстербурге вдова шведского короля Густава Адольфа Мария Элеонора и что размещалось в замке во времена Наполеона.
И завершим мы наше путешествие в замке Георгенбург. Вы узнаете о том, почему во время Семилетней войны командующий русской армией Апраксин, после победоносного разгрома прусских войск бежал в этот замок и за что последние владельцы замка Симпсоны получили дворянское звание. Я вам расскажу, кто первым и по какому поводу произнес знаменитую фразу: «Таковы времена — таковы нравы».
Ну, а если вы еще не устали, то мы можем продолжить наше путешествие (за дополнительную плату) в замок Рагнит, расположенный на берегу реки Неман, граничащей с Литвой. Это самый грандиозный, самый мощный замок, построенный выдающимся мастером из Данцинга Альбрехтом. Я расскажу вам кто сумел захватить этот замок, и кто его разрушил. При желании вы также сможете продегустировать в местной сыроварне крафтовые сыры, в том числе и знаменитый «тильзитер», сыр, который был создан швейцарскими сыроварами в этих землях еще пять столетий назад.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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