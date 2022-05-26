Об экскурсии

Вы увидите самые красивые Орденские замки, построенные рыцарями на территории региона.

Наше путешествие в комфортабельном автомобиле мы начнем с посещения замка Вальдау. Основанный в XIII веке, он является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей на территории Калининградской области.

Я расскажу кому преподнес в дар этот замок правитель Пруссии герцог Альбрехт, зачем посетил его в составе Великого посольства русский царь Петр Первый и почему принц датский Гамлет собирался отправиться в эти края.

Мы посетим музей «Замок Вальдау». Это очень «трогательный» музей, так как многие экспонаты здесь можно трогать руками. Мы поднимемся в его залы с уникальными артефактами. Вы услышите захватывающие истории об обитателях и гостях замка, увидите дворцовый зал, украшенный старинными гобеленами и воинскими доспехами, трапезную, спустимся в рыцарские подвалы, где хранили продовольствие и держали узников.

Дальнейший наш путь лежит к замку Тапиау. Эта крепость была одной из базовых точек для набегов рыцарей на литовские земли. Я расскажу вам почему последние годы жизни правитель Пруссии герцог Альбрехт провел здесь и зачем он пригласил в Тапиау великого астронома Николая Коперника. Вы узнаете, что делал в Тапиау герцог Генрих Болинброк, будущий король Англии Генрих IV и для чего прибыл сюда литовский князь Витовт.

Следующей нашей остановкой будет посещение замка Инстербург – одного из крупнейших замков Тевтонского ордена. Я расскажу вам о встрече в этой крепости литовского князя Витовта с Великим магистром Конрадом фон Юнгигеном, во время которой был заключен союз против польского короля Ягайло (родного брата Витовта). Вы узнаете, чем занималась в Инстербурге вдова шведского короля Густава Адольфа Мария Элеонора и что размещалось в замке во времена Наполеона.

И завершим мы наше путешествие в замке Георгенбург. Вы узнаете о том, почему во время Семилетней войны командующий русской армией Апраксин, после победоносного разгрома прусских войск бежал в этот замок и за что последние владельцы замка Симпсоны получили дворянское звание. Я вам расскажу, кто первым и по какому поводу произнес знаменитую фразу: «Таковы времена — таковы нравы».

Ну, а если вы еще не устали, то мы можем продолжить наше путешествие (за дополнительную плату) в замок Рагнит, расположенный на берегу реки Неман, граничащей с Литвой. Это самый грандиозный, самый мощный замок, построенный выдающимся мастером из Данцинга Альбрехтом. Я расскажу вам кто сумел захватить этот замок, и кто его разрушил. При желании вы также сможете продегустировать в местной сыроварне крафтовые сыры, в том числе и знаменитый «тильзитер», сыр, который был создан швейцарскими сыроварами в этих землях еще пять столетий назад.