У Калининграда две истории. Погрузимся в ту, что началась с замков рыцарей Тевтонского ордена. Они строились как крепости и неоднократно модернизировались — обсудим почему.
Внимательно осмотрим замки Вальдау и Нойхаузен, а перед этим побываем в Форте №11 и поговорим о его интересной судьбе.
Описание экскурсии
Начнём с места, откуда началась история Калининградского края — здесь стоял замок Кёнигсберг. Вы услышите о развитии города как крепости.
Отправимся в Форт №11 — наиболее сохранившееся и благоустроенное оборонительное сооружение 19 века. Познакомимся с его инженерными решениями, поговорим об укладе жизни солдат, которые несли здесь службу.
Перенесёмся в Средневековье в замках Вальдау и Нойхаузен. Оба — 13 века постройки. Вспомним историю завоевания прусских земель рыцарями Тевтонского ордена и обсудим особенности рыцарских замков.
Вы узнаете:
- Почему замки перестраивались много раз
- Чем отличается рыцарский замок от епископского
- Как сложилась судьба замков после войны и в наши дни
- Почему Форт №11 отлично сохранился и как складывалась его судьба
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле HAVAL, входные билеты
- Обед не предусмотрен
- После экскурсии вы можете остаться в замке Нойхаузен, чтобы посетить иммерсивную экскурсию и Парк альпак. В таком случае в Калининград вы возвращаетесь самостоятельно
- В форте и замке Вальдау экскурсию проведу я. В замке Нойхаузен экскурсии проводят только местные гиды в составе общей группы
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
