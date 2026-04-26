Что вас ожидает

Закхаймские ворота — наша отправная точка и один из символов средневекового Кёнигсберга.

Замок Нойхаузен — тевтонская крепость 13–14 веков в Гурьевске. Здесь бывал ещё Пётр I! Вы услышите о прусском наследии края, жизни и быте горожан в разные эпохи.

Замок Шаакен + сыроварня и шоколадная фабрика — ещё один орденский замок с богатой и непростой судьбой. После осмотра по желанию — дегустация на местной сыроварне и знакомство с шоколадным производством.

Замок Нессельбек осмотрим снаружи, а при желании вы завершите маршрут торжественным обедом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Детских кресел нет.

По пути сделаем чайную паузу — входит в стоимость. Обед в Нессельбеке — по желанию, за доплату.

Билеты в замки Нойхаузен и Шаакен оплачиваются дополнительно — 600 ₽ с чел. в общей сложности. Билет для гида покупать не нужно.

Дегустация сыров и шоколада — 1000 ₽ с чел.