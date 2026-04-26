Из Калининграда - к замкам Нойхаузен, Шаакен и Нессельбек

Три тевтонских крепости, сыроварня, шоколадная фабрика и истории о рыцарях и горожанах
Едем осматривать средневековые замки, где словно законсервирован дух Восточной Пруссии.

Через архитектуру и архивные истории я познакомлю вас с неожиданными подробностями из местной жизни, которых вы никогда не найдёте в учебниках.
5
7 отзывов
Из Калининграда - к замкам Нойхаузен, Шаакен и Нессельбек

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Закхаймские ворота — наша отправная точка и один из символов средневекового Кёнигсберга.
Замок Нойхаузен — тевтонская крепость 13–14 веков в Гурьевске. Здесь бывал ещё Пётр I! Вы услышите о прусском наследии края, жизни и быте горожан в разные эпохи.
Замок Шаакен + сыроварня и шоколадная фабрика — ещё один орденский замок с богатой и непростой судьбой. После осмотра по желанию — дегустация на местной сыроварне и знакомство с шоколадным производством.
Замок Нессельбек осмотрим снаружи, а при желании вы завершите маршрут торжественным обедом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Детских кресел нет.
По пути сделаем чайную паузу — входит в стоимость. Обед в Нессельбеке — по желанию, за доплату.
Билеты в замки Нойхаузен и Шаакен оплачиваются дополнительно — 600 ₽ с чел. в общей сложности. Билет для гида покупать не нужно.
Дегустация сыров и шоколада — 1000 ₽ с чел.

в будние дни в 09:15, в субботу в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3690 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Литовском валу
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:15, в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эдуард
Эдуард — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 36 туристов
Тайны и загадки Королевских и Закхаймских ворот, крепости и казарма Кронпринц, неизведанный Литовский вал, мистика бастиона Грольман, форты и казематы Кенигсбёрга — отдельный и тайный мир со своими секретами! Я дипломированный
гид и коренной житель города, вырос в этом районе. В детстве мы с ребятами бегали по всему Литовскому валу, залезая в каждую башенку крепости и подземные ходы! Мы с вами пройдём с фонариками по подземным тоннелям бастиона Грольман, увидим старое еврейское кладбище и ощутим мистику этого места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Удобная поездка к замкам на машине. По дороге Эдуард рассказывал интересные факты и мифы о замках и об окрестностях.
В самих замках хотелось бы подольше задержаться, но экскурсия плотно сгруппирована по времени.
Отлично подходит как комфортная обзорная поездка к замкам.
Ф
Впечатления от экскурсии самые приятные. Гид, Эдуард Вячеславович
Ответ организатора:
спасибо большое!!
Валентина
Эдуард, спасибо за экскурсию! Спокойно, комфортно, с юмором)
Светлана
Увлекательная и познавательная экскурсия. Эдуард вовлекает в историю и Тевтонского ордена, и прусского периода. Благодаря таким поездкам, хочется послушать новые легенды города и посетить уникальные и атмосферные локации.
Ответ организатора:
большое спасибо!! очень приятно,что все понравилось!!
А
Прекрасный гид, провел интересную экскурсию по замкам, узнали много нового и интересного, чувствовали себя комфортно, Эдуард напоил нас вкусным чаем и оставил приятное впечатление, большое спасибо!
Ответ организатора:
очень приятно!! благодарю!!
Е
Большое спасибо Эдуарду! Все очень понравилось, было интересно
Ответ организатора:
благодарю!
Надежда
экскурсия понравилась
Н
Все прошло отлично,рекомендую.
Ответ организатора:
спасибо большое!!

