9 отзывов оставили туристы

Экскурсия подойдёт тем, кто любит неформальное общение и решил остановить мгновенье и никуда не торопиться. Александр предоставляет полную свободу выбора, где и сколько времени находиться. Подниматься на дюну, гулять по танцующему лесу будете самостоятельно. За то есть возможность проехать по посёлку, куда не сможет заехать экскурсионный автобус, посмотреть, как реально живут люди в бывшем рыболовецком колхозе, пообедать на берегу залива купленными заранее по совету Александра по гуманным ценам продуктами. Только представьте, что вы на берегу присели перекусить, а к вам со всего залива сплываются птицы, в том числе три лебедя. Один из них выходит на берег, подходит к вам и заглядывает к вам в тарелки и стаканы. Птицы нам устроили целое шоу. Это не было запланировано, получилось спонтанно. Возьмите, пожалуйста, с собой корм для птиц и лисичек тот, который им не повредит, если захочется их покормить. Мы бы даже не назвали это экскурсией в обычном смысле слова. Это скорее поездка в укникальное место с очень интересным собеседником. Александр очень общительный, можно говорить на любые темы. Если вам нравиться девиз: "Мы никуда не торопимся!" - то вам сюда.