9 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Из Калининграда — на Куршскую косу!

Посетить «визитную карточку» региона и насладиться ее фантастическими пейзажами

5
9 отзывов
Александр
Александр – Гид из Калининграда
Вы раскроете секрет Танцующего леса, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа и впечатлитесь захватывающими дух видами Балтийского моря 🌊.

А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие знаменитые люди здесь бывали и в чем особенности местной флоры и фауны.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!

Что вас ожидает

Главные и тайные места Куршской косы
Вы исследуете все самые интересные и живописные места заповедника. В программе экскурсии:

  • Танцующий лес — вы рассмотрите извилистые и словно смотанные в клубок сосновые стволы и услышите версии происхождения этого природного явления.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы. С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря 🌊 и пресноводного залива.
  • Высота Мюллера — вы услышите о Людвиге Мюллере, изучавшем лесные почвы и внедрившем новый метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся пески.
  • Королевский бор — излюбленное место охоты королей. Ведь до песчаной катастрофы девственные леса Куршской косы отличались истинным богатством животного мира. Я расскажу, каких зверей можно встретить здесь в наши дни.
  • Озеро Чайка — вы оцените крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы.
  • Полевой стационар «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Вы узнаете, в честь какой птицы он получил свое название, и услышите интересные факты о пернатых, которые водятся в местных лесах.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно
  • По желанию мы можем включить в программу музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!
Из Калининграда — на Куршскую косу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я коренной житель Калининградской области. Люблю природу и историю нашего края. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами!
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

1 октября 2020
Это были незабываемые впечатления Во-первых, само место впечатлило, для любителей природных красот очень рекомендую. Во-вторых, Александр провел экскурсию на отлично: вдумчиво проработал маршрут, дал возможность насладиться красотами столько, сколько нужно, дал полезные рекомендации, ну и сам по себе рассказчик он замечательный. Ну сам по себе человек он очень интересный!
Дарья
28 сентября 2020
Экскурсия супер! Рекомендую! Александр интересный человек со своим взглядом на мир, увлечён природой и может многое рассказать о Куршской косе. Экскурсия была отлично организована: мне не нужно было подсказывать дорогу или искать, где бы пообедать. Благодаря тому, что экскурсия была индивидуальная, маршрут был составлен Александром исходя из моих предпочтений и моей скорости передвижения по объектам Куршской косы. Мы поднялись на обе высоты – и высоту Эфа (песчаную), и высоту Мюллера (лесную) – именно контраст пейзажей позволяет оценить уникальность ландшафтов Куршской косы. На обратном пути сделали остановку в посёлке Лесной, посмотрели на закат. Спасибо большое!
28 сентября 2020
Ездили на экскурсию на Куршкую косу из Калининграда в компании 4 девушек. Экскурсию подбирала на основании прочитанных отзывов и в выборе не ошиблась. Александр -очень интересный, эрудированный человек. Рассказывал все очень доступно, отвечал на наши вопросы, учитывал все наши пожелания (Например, я заранее попросила его заехать на небольшую прогулку в Зеленоградск, хотя ее не было в экскурсии). Организовал потрясающий обед в рыбном ресторане (вариантов, как и где провести обед, предложил несколько). Сама экскурсия строится следующим образом- при подъезде к объекту рассмотрения- рассказ и далее самостоятельная прогулка. Совершенно верно было написано в предыдущем отзыве, что с Александром Вы не ограничены во времени. Для посещения природных красот -это идеально!!! Экскурсия подойдет тем, кто хочет с комфортом и в приятной обстановке добраться до места назначения, неторопливо погулять и насладиться потрясающими видами природы. Наверно, не подойдет тем, кто ждет много исторических фактов и постоянного сопровождения гида. НАМ ВСЕ ПОДОШЛО ИДЕАЛЬНО,
26 сентября 2020
Отличная экскурсия, все очень интересно! Александр приятный собеседник, очень знающий и харизматичный. У вас будет свободное время, чтобы насладиться природой. Благодарим от всей души!
19 сентября 2020
Отлично провели день на природе, никуда не торопясь, наслаждаясь видами и интересными рассказами гида. Осмотрели красоты Куршской косы, пообедал в замечательном рыбном ресторане. На обратном пути, по нашей просьбе, Александр показал Зеленоградск и его архитектуру. Нам все очень понравилось. Обязательно будем рекомендовать друзьям этого гида.
17 сентября 2020
Добрый день. Были на экскурсии 15 сентября. Александр - отличный рассказчик, обладает огромными знаниями не только по данному направлению, но и гораздо шире рамок экскурсии. Были вдвоем, вместе с супругой. Прислушивались и последовали всем советам Александра, ни разу не пожалели. Никуда не торопились, нас никто не подгонял, осмотрели всё, что хотели, время провели замечательно. Нашли общие, интересующие всех темы, и Александр рассказал нам массу интересных вещей, никогда прежде об этом не слышали. Огромное спасибо, Александр! С уважением, Даниил.
9 сентября 2020
Экскурсия подойдёт тем, кто любит неформальное общение и решил остановить мгновенье и никуда не торопиться. Александр предоставляет полную свободу выбора, где и сколько времени находиться. Подниматься на дюну, гулять по танцующему лесу будете самостоятельно. За то есть возможность проехать по посёлку, куда не сможет заехать экскурсионный автобус, посмотреть, как реально живут люди в бывшем рыболовецком колхозе, пообедать на берегу залива купленными заранее по совету Александра по гуманным ценам продуктами. Только представьте, что вы на берегу присели перекусить, а к вам со всего залива сплываются птицы, в том числе три лебедя. Один из них выходит на берег, подходит к вам и заглядывает к вам в тарелки и стаканы. Птицы нам устроили целое шоу. Это не было запланировано, получилось спонтанно. Возьмите, пожалуйста, с собой корм для птиц и лисичек тот, который им не повредит, если захочется их покормить. Мы бы даже не назвали это экскурсией в обычном смысле слова. Это скорее поездка в укникальное место с очень интересным собеседником. Александр очень общительный, можно говорить на любые темы. Если вам нравиться девиз: "Мы никуда не торопимся!" - то вам сюда.
4 сентября 2020
Александр, спасибо огромное за путешествие! Именно скорее путешествие, а не экскурсия! Необыкновенная красота и чудеса природы, в дороге разговоры и рассказы не только по теме Косы)). Время пролетело незаметно, и день был очень насыщенным! Нам с подругой очень все понравилось и с погодой повезло! Спасибо Вам большое!
29 августа 2020
Отличная экскурсия, просто восторг! Александр очень эрудированный и интересный рассказчик, 8 часов пролетели как один миг. Честно говоря, он сам лучшее украшение этой поездки)) Приехал вовремя, машина чистая, отвез в чудесный ресторан с балтийской рыбой ( очень- очень вкусно), сам рассказчик- огонь. Прекрасный день в Калининграде) Спасибо, Вам))

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау