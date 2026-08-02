9 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас в путешествие между эпохами. Вы окажетесь в замке, полном средневековых легенд, и узнаете о рыцарях тевтонского ордена. Побываете на современном курорте и услышите о старинном Кранце. Полюбуетесь просторами Балтики на Куршской косе и выясните, кто победил в борьбе с «живыми» песками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Замок Нессельбек

Вы окажетесь в бывшей крепости тевтонского ордена

Узнаете о военной истории региона, рыцарях и замковых легендах

Куршская коса — территория живой природы

Вы пройдёте по деревянным настилам среди хвойного леса

Увидите Танцующий лес, где сосны изогнуты необыкновенным образом

На высоте Эфа с обзорной площадки полюбуетесь панорамами залива, моря и песчаных барханов

Узнаете, как люди боролись с дюнами и как исчезали и возрождались деревни

Зеленоградск — курорт с характером

Вы пройдёте по уютным улочкам и курортной зоне старинного Кранца

Услышите, как Зеленоградск стал популярным местом отдыха ещё в 19 веке

Выясните, чем он привлекал европейскую знать

Примерный тайминг экскурсии:

11:00 — выезд из Калининграда

11:20 — Нессельбек, фотопауза

11:40 — выезд на Куршскую косу

12:30 — Танцующий лес

13:45 — выезд на высоту Эфа

14:10 — высота Эфа

15:10 — свободное время

16:00 — выезд в Зеленоградск

16:30 — пешеходная экскурсия по Зеленоградску

18:00 — свободное время в Зеленоградске

18:30 — выезд в Калининград

19:00 — возвращение

План поездки гибкий и зависит от ситуации на дорогах.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением

Экологический сбор оплачивается отдельно: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — бесплатно