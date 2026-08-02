9 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас в путешествие между эпохами. Вы окажетесь в замке, полном средневековых легенд, и узнаете о рыцарях тевтонского ордена. Побываете на современном курорте и услышите о старинном Кранце.
Полюбуетесь просторами Балтики на Куршской косе и выясните, кто победил в борьбе с «живыми» песками.
Полюбуетесь просторами Балтики на Куршской косе и выясните, кто победил в борьбе с «живыми» песками.
Описание экскурсии
Замок Нессельбек
- Вы окажетесь в бывшей крепости тевтонского ордена
- Узнаете о военной истории региона, рыцарях и замковых легендах
Куршская коса — территория живой природы
- Вы пройдёте по деревянным настилам среди хвойного леса
- Увидите Танцующий лес, где сосны изогнуты необыкновенным образом
- На высоте Эфа с обзорной площадки полюбуетесь панорамами залива, моря и песчаных барханов
- Узнаете, как люди боролись с дюнами и как исчезали и возрождались деревни
Зеленоградск — курорт с характером
- Вы пройдёте по уютным улочкам и курортной зоне старинного Кранца
- Услышите, как Зеленоградск стал популярным местом отдыха ещё в 19 веке
- Выясните, чем он привлекал европейскую знать
Примерный тайминг экскурсии:
11:00 — выезд из Калининграда
11:20 — Нессельбек, фотопауза
11:40 — выезд на Куршскую косу
12:30 — Танцующий лес
13:45 — выезд на высоту Эфа
14:10 — высота Эфа
15:10 — свободное время
16:00 — выезд в Зеленоградск
16:30 — пешеходная экскурсия по Зеленоградску
18:00 — свободное время в Зеленоградске
18:30 — выезд в Калининград
19:00 — возвращение
План поездки гибкий и зависит от ситуации на дорогах.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Экологический сбор оплачивается отдельно: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — бесплатно
- Во время экскурсии предусмотрено свободное, обед в программу не входит
в понедельник и среду в 10:45
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1850 ₽
|Дети до 18 лет
|1750 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 10:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2503 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Интересная, насыщенная экскурсия! Гид помимо подачи программы интересно отвечает на вопросы туристов, расширяя программу. Понравилось и мне и мужу. Если придираться, то лучше заменить (или убрать) последнюю точку. Это не настоящий замок, а новодел для банкетов и прочих праздников, про него точно не интересно узнавать.
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К
Очень приятная поездка, обходительные и гибкие условия (не смотря на то, что опоздал к своей группе, был быстро "прикреплен" к аналогичной группе). Экскурсовод - замечательный и знающий профессионал, поездка и перемещения по локациям - комфортные и познавательные. Спасибо и рекомендую!
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П
Экскурсию вела опытная (благодаря опыту работы учителем), отлично подготовленная (демонстрировала много распечатанного дополнительного материала, чтобы ни на минуту туристы не соскучились) гид Инна. У нас был вариант - побывать на
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путешествие очень понравилось. Экскурсовод Мила прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом. Организована экскурсия отлично, информации много, не утомительно.
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П
Активная прогулка, на все хватило время и на сувениры, и поесть.
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Очень интересная экскурсия, прекрасный гид - Валентина! Комфортно, безопасно, обязательно поедем на другие экскурсии по области!
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