Отправиться в путешествие по области и посетить места под угрозой исчезновения
Сейчас от былого величия остались руины, но стены помнят многое! Вы окунётесь в историю этих мест, попробуете почувствовать их особую энергетику, узнаете, почему здесь до сих пор можно встретить чёрных кладоискателей и при чём здесь Янтарная комната.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
По историческим местам
Маршрут нашей экскурсии начнётся в Калининграде и пройдёт по трассе Калининград — Мамоново. Первую остановку сделаем в посёлке Ушаково. Здесь находится замок Бранденбург, заложенный в 1266 г., а сейчас находящийся под угрозой исчезновения. Вы отыщете остатки одноимённой кирхи, узнаете, какие мероприятия здесь проводятся в наши дни, полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная.
Первый замок области
Далее мы отправимся в посёлок Новомосковское, где находится Кирха Пёршкена (1261 г.) — одна из старейших в регионе. После осмотра выдвинемся в сторону замка Бальга, первого замка на территории нынешней Калининградской области, построенного Тевтонским орденом в 13 веке.
Из замковых сооружений сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи. Мы спустимся по живописной дороге на берег залива, изучим остатки набережной, погуляем по территории замка и сделаем красивые фото. Я расскажу вам легенду о Янтарной комнате, которую чёрные кладоискатели до сих пор ищут в местных подвалах, и открою другие тайны этого места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Verna. Максимальное количество пассажиров — 3 взрослых + 1 ребёнок. При необходимости предоставим детское кресло.
- У нас есть всё необходимое для вашего отдыха: вода, кофе, чай, одноразовая посуда, дождевики на случай осадков, репелленты, солнцезащитный крем, раскладные стулья и стол, портативная система для приготовления пищи
- Во время поездки в любой момент можем сделать кофе-паузу. Рекомендую с утра перед экскурсией заехать в супермаркет и купить в дорогу немного продуктов. Также по желанию можем заехать в ресторан (в стоимость не включено).
- Я буду вашим фотографом во время путешествия
Дополнительные расходы
- Вход на территорию замка Бранденбург (взрослый — 300 руб., детский — 200 руб., дети до 7 лет бесплатно). Понедельник — выходной.
- Вход на территорию замка Бальга (взрослый — 200 руб., детям и пенсионерам — 100 руб., дети до 7 лет бесплатно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Калининград Ул. Шевченко 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во-первых, встречать неравнодушного к истории, событиям и изменениям человека очень приятно
Во-вторых, перед посещением развалин замков, Владлен познакомил с основателями музея в Хайлигенбайле (Мамоново), которые сами, своими усилиями и проделанной работой в изучении местности, создали этот потрясающий музей - я не любитель музеев, но здесь завис на минимум 2 часа в рассказах, дискуссиях с Дмитрием (один из основателей) и не хотел уходить! Музей служит отличным плацдармом для дальнейшего исследования замков т. к там собраны артефакты из этих мест, гравюры - как выглядели замки, истории, факты и все все все. Кстати, прямо мимо музея проходит трасса по которой шел Наполеон со своей армией на Кенигсберг.
В третьих, необходимо посмотреть на самый первый замок Бальга, ныне руины, в Восточной Пруссии, построенный Тевтонским орденом, на этом же маршруте будет показан и еще один замок, второй после освоения территорий и несколько очень старых кирх, например Пёршкен, единственная, сохранившаяся с 1261 года!
Помимо всего маршрут сопровождается классным гидом, хорошо знающим местность, который обогащает знания с помощью немецких книг от старожилов Кенигсберга и Восточной Пруссии, горячим чаем на маршруте и невероятными трассами по старой немецкой дороге и пейзажами вокруг!