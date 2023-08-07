Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по древним замкам Калининградской области — Бальга и Бранденбург. Сейчас от былого величия остались руины, но стены помнят многое! Вы окунётесь в историю этих мест, попробуете почувствовать их особую энергетику, узнаете, почему здесь до сих пор можно встретить чёрных кладоискателей и при чём здесь Янтарная комната.

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Описание

Что вас ожидает

По историческим местам

Маршрут нашей экскурсии начнётся в Калининграде и пройдёт по трассе Калининград — Мамоново. Первую остановку сделаем в посёлке Ушаково. Здесь находится замок Бранденбург, заложенный в 1266 г., а сейчас находящийся под угрозой исчезновения. Вы отыщете остатки одноимённой кирхи, узнаете, какие мероприятия здесь проводятся в наши дни, полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная.

Первый замок области

Далее мы отправимся в посёлок Новомосковское, где находится Кирха Пёршкена (1261 г.) — одна из старейших в регионе. После осмотра выдвинемся в сторону замка Бальга, первого замка на территории нынешней Калининградской области, построенного Тевтонским орденом в 13 веке.

Из замковых сооружений сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи. Мы спустимся по живописной дороге на берег залива, изучим остатки набережной, погуляем по территории замка и сделаем красивые фото. Я расскажу вам легенду о Янтарной комнате, которую чёрные кладоискатели до сих пор ищут в местных подвалах, и открою другие тайны этого места.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Verna. Максимальное количество пассажиров — 3 взрослых + 1 ребёнок. При необходимости предоставим детское кресло.

У нас есть всё необходимое для вашего отдыха: вода, кофе, чай, одноразовая посуда, дождевики на случай осадков, репелленты, солнцезащитный крем, раскладные стулья и стол, портативная система для приготовления пищи

Во время поездки в любой момент можем сделать кофе-паузу. Рекомендую с утра перед экскурсией заехать в супермаркет и купить в дорогу немного продуктов. Также по желанию можем заехать в ресторан (в стоимость не включено).

Я буду вашим фотографом во время путешествия

Дополнительные расходы