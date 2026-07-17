5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные руины замков
- 📜 Исторические артефакты
- 🌊 Живописные виды на залив
- 🗺️ Погружение в историю
- 🧭 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Бальга
- Замок Бранденбург
- Кирха Пёршкен
- Краеведческий музей
Описание экскурсии
Бранденбург
Первую остановку сделаем в посёлке Ушаково. Наша экскурсия начнётся с посещения руин замка Бранденбург, заложенного в 1266 г., а сейчас находящегося под угрозой исчезновения. Вы отыщете остатки одноимённой кирхи и полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная. Заедем в посёлок Новомосковское, где находится Кирха Пёршкен (1261 г.) — признанная старейшей в регионе.
Краеведческий музей
Наша экскурсия продолжится в Краеведческом музее в г. Мамоново, созданного руками энтузиастов. Вы буквально прикоснётесь к истории: увидите 700-летние кирпичи тевтонского замка Бальга со следами рук и детских ножек, заглянете в старинный сундук. И поймёте ценность объектов, к которым мы отправимся далее.
Бальга
После музея выдвинемся в сторону первого замка на территории нынешней Калининградской области, построенного Тевтонским орденом в 13 веке, — Бальга. Здесь сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи. Мы спустимся на берег залива, изучим остатки набережной. Я расскажу вам легенду о Янтарной комнате, которую чёрные кладоискатели до сих пор ищут в местных подвалах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка.
- Экскурсию для 4 взрослых предварительно согласуйте с гидом
- Во время поездки в любой момент можем сделать кофе-паузу. Можете взять перекус с собой или пообедать в ресторане (в стоимость не включено).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на территорию замка Бранденбург (взрослый — 300 ₽, детский — 200 ₽, дети до 7 лет бесплатно). Понедельник — выходной.
- Вход на территорию замка Бальга (взрослый — 200 ₽, детям и пенсионерам — 100 ₽, дети до 7 лет бесплатно)
- Посещение музея с экскурсией (взрослый — 350 ₽, льготный — 170 ₽, детский — 100 ₽, фотографирование — 100 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сразу видно, что человек искренне увлечен своим делом. Потрясающее знание истории региона, внимание
Во-первых, встречать неравнодушного к истории, событиям и изменениям человека очень приятно Во-вторых, перед посещением развалин замков, Владлен познакомил