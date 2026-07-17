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Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии

Откройте для себя руины замков Бальга и Бранденбург, ощутите дух истории и прикоснитесь к тайнам прошлого на индивидуальной экскурсии
Экскурсия по руинам замков Бальга и Бранденбург предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории Калининградской области. Туристы посетят поселок Ушаково, где увидят остатки замка Бранденбург и старинную кирху. В Мамоново, в краеведческом музее, представлены артефакты из замка Бальга. Завершает маршрут посещение самого замка Бальга, где сохранились развалины башни и форбурга. Участники узнают о легендах, связанных с Янтарной комнатой и черными кладоискателями
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные руины замков
  • 📜 Исторические артефакты
  • 🌊 Живописные виды на залив
  • 🗺️ Погружение в историю
  • 🧭 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения замка Бальга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок на свежем воздухе, а природа вокруг замка расцветает. Посещение в апреле, мае, сентябре и октябре также будет комфортным, но возможны дожди и прохладные дни. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, вы всё равно сможете насладиться исторической атмосферой, но стоит подготовиться к ветреным и сырым условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии
Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии
Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии

Что можно увидеть

  • Замок Бальга
  • Замок Бранденбург
  • Кирха Пёршкен
  • Краеведческий музей

Описание экскурсии

Бранденбург

Первую остановку сделаем в посёлке Ушаково. Наша экскурсия начнётся с посещения руин замка Бранденбург, заложенного в 1266 г., а сейчас находящегося под угрозой исчезновения. Вы отыщете остатки одноимённой кирхи и полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная. Заедем в посёлок Новомосковское, где находится Кирха Пёршкен (1261 г.) — признанная старейшей в регионе.

Краеведческий музей

Наша экскурсия продолжится в Краеведческом музее в г. Мамоново, созданного руками энтузиастов. Вы буквально прикоснётесь к истории: увидите 700-летние кирпичи тевтонского замка Бальга со следами рук и детских ножек, заглянете в старинный сундук. И поймёте ценность объектов, к которым мы отправимся далее.

Бальга

После музея выдвинемся в сторону первого замка на территории нынешней Калининградской области, построенного Тевтонским орденом в 13 веке, — Бальга. Здесь сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи. Мы спустимся на берег залива, изучим остатки набережной. Я расскажу вам легенду о Янтарной комнате, которую чёрные кладоискатели до сих пор ищут в местных подвалах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка.
  • Экскурсию для 4 взрослых предварительно согласуйте с гидом
  • Во время поездки в любой момент можем сделать кофе-паузу. Можете взять перекус с собой или пообедать в ресторане (в стоимость не включено).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию замка Бранденбург (взрослый — 300 ₽, детский — 200 ₽, дети до 7 лет бесплатно). Понедельник — выходной.
  • Вход на территорию замка Бальга (взрослый — 200 ₽, детям и пенсионерам — 100 ₽, дети до 7 лет бесплатно)
  • Посещение музея с экскурсией (взрослый — 350 ₽, льготный — 170 ₽, детский — 100 ₽, фотографирование — 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград Ул. Шевченко 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен
Владлен — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1828 туристов
Я дипломированный- аттестованный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске. Потом учился и закончил Калининградское
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высшее военно-морское училище. Мой первый опыт работы с путешественниками случился в 1991 году. Я занимался приёмом и размещением немецких туристов, бывших жителей Восточной Пруссии. Много путешествую по Калининградской области. Увлекаюсь фотографией. Люблю природу и активный отдых. Занимаюсь скалолазанием и подводной охотой. Приглашаю вас исследовать Калининградскую область вместе с дипломированными-аттестованными гидами-экскурсоводами, моими единомышленниками, влюблёнными в путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Анастасия
Экскурсия в замок Бальга оставила невероятные впечатления! Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за настоящее погружение в историю Калининградской области.

Сразу видно, что человек искренне увлечен своим делом. Потрясающее знание истории региона, внимание
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к деталям и умение объяснять причинно-следственные связи делают рассказ не просто интересным, а по-настоящему захватывающим. Это не сухое перечисление дат и событий, а живая история, которая буквально оживает на глазах.

Особенно понравилось, что Андрей показал нам места, о существовании которых большинство туристов даже не догадывается. Благодаря этому экскурсия получилась по-настоящему уникальной и аутентичной.

Уехали с огромным количеством новых знаний, ярких эмоций и впечатлений. Если хотите не просто посмотреть руины Бальги, а действительно прочувствовать это место и его многовековую историю, однозначно рекомендую эту экскурсию!

Экскурсия в замок Бальга оставила невероятные впечатления! Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за настоящее погружение в историю
Экскурсия в замок Бальга оставила невероятные впечатления! Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за настоящее погружение в историю
Экскурсия в замок Бальга оставила невероятные впечатления! Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за настоящее погружение в историю
Экскурсия в замок Бальга оставила невероятные впечатления! Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за настоящее погружение в историю
Экскурсия в замок Бальга оставила невероятные впечатления! Огромное спасибо экскурсоводу Андрею за настоящее погружение в историю
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Елена
Это был замечательный день! Люди не сидите дома, на пляже или в компе! Узнавайте новое и людей, увлеченных темой! Это впечатляет! Андрей! Спасибо!
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Т
Интереснейшая экскурсия!!! Давно мечтала увидеть замок. Огромное спасибо Андрею за невероятно интересный рассказ, исторические факты. По дороге заехали в музей Мамоново, где было множество интересного и конечно же загадки и сюрпризы. Ооочень рекомендую!!! Если думаете ехать или нет, даже не сомневайтесь!!! Не пожалеете!!
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Ирина
Почему полюбила индивидуальные экскурсии? Просто потому что обращаясь к ним ты всегда оказываешься в тех местах куда с группой никогда не попадаешь и замок Бальга тому яркое подтверждение) это место,
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запрятанное среди болот и лесов, куда и в одиночку вряд ли доберёшься, а только с такими увлеченными историей людьми, как наша группа гидов.
На экскурсии в замок Бальга с нами был Андрей. Хочется сказать огромное спасибо за очень интересный и познавательный рассказ о всех тех местах, что мы посетили, глубокое знание истории, подкрепленное иллюстрациями тематических альбомов, которые есть с собой. День пролетел на одном дыхании и в конце экскурсии не чувствовалось усталости и не удовлетворённости, что ты чего-то не посмотрел. Время рассчитано настолько грамотно, что можно при осмотре достопримечательности услышать историю места, пофотографироваться и погулять.
Отдельное спасибо за внимание к каждому члену нашей маленькой компании и комфортную атмосферу.
Выражу наше общее мнение, что среди перечня направлений есть еще много интересных и мы обязательно воспользуемся предложениями нашей группы гидов!

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Мария
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с Владленом, но саму экскурсию проводил Андрей. Очень удобно: он забрал нас с нашей квартиры
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в Калининграде, туда нас потом и довез.
Андрей - очень эрудированный человек. Особенно хорошо разбирается в теме про тевтонский орден. Мне очень понравилось, как он рассказывал: плавно, мягко подводил нас к просмотру экспозиции в музее в Мамоново и потом к прогулке у замка Бальга.
Музей в Мамоново впечатлил: в нем экскурсию проводил сам директор музея Константин - человек, очень увлеченный и любящий свое дело и свой город. Нам посчастливилось попасть и в музей кирпича, расположенный на территории дома Константина.
Замок Бальга и кирха рядом - одна сплошная история. Сколько всего помнят эти камни! Благодаря рассказам Андрея нам удалось мысленно воссоздать, как тут все выглядело раньше. Если бы мы приехали сами, без экскурсии, то просто бы увидели полуразрушенные стены, коими и является сейчас замок. Андрей сумел заинтересовать и наших детей - дочку 9 лет и сына 10 лет.
Очень понравился спуск к воде у подножья замка. Именно там состоялось наше знакомство с Балтийским морем.

По таймингу экскурсии тоже все замечательно: везде успевали, не торопились, можно было на обратной дороге заехать еще на пару объектов, но мы не стали. Во-первых, дети уже устали, а во вторых - осенью световой день короткий.
Рекомендую именно эту экскурсию для начала знакомств с замками Калининградской области. Замок Бальга хранит много историй, которые вы узнаете, посетив экскурсию Андрея или Владлена.
Еще Андрей дал нам ценные рекомендации, куда можно сделать акцент в нашем дальнейшем передвижении по области, которыми мы впоследствии и воспользовались.

Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с+2
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
Брала экскурсию для своей семьи - хотелось, чтобы были только мы, без толп туристов. Общалась с
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Александр
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
Во-первых, встречать неравнодушного к истории, событиям и изменениям человека очень приятно Во-вторых, перед посещением развалин замков, Владлен познакомил
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с основателями музея в Хайлигенбайле (Мамоново), которые сами, своими усилиями и проделанной работой в изучении местности, создали этот потрясающий музей - я не любитель музеев, но здесь завис на минимум 2 часа в рассказах, дискуссиях с Дмитрием (один из основателей) и не хотел уходить! Музей служит отличным плацдармом для дальнейшего исследования замков т. к там собраны артефакты из этих мест, гравюры - как выглядели замки, истории, факты и все все все. Кстати, прямо мимо музея проходит трасса по которой шел Наполеон со своей армией на Кенигсберг.
В третьих, необходимо посмотреть на самый первый замок Бальга, ныне руины, в Восточной Пруссии, построенный Тевтонским орденом, на этом же маршруте будет показан и еще один замок, второй после освоения территорий и несколько очень старых кирх, например Пёршкен, единственная, сохранившаяся с 1261 года!
Помимо всего маршрут сопровождается классным гидом, хорошо знающим местность, который обогащает знания с помощью немецких книг от старожилов Кенигсберга и Восточной Пруссии, горячим чаем на маршруте и невероятными трассами по старой немецкой дороге и пейзажами вокруг!

О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!+2
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
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