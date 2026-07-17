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в Калининграде, туда нас потом и довез.

Андрей - очень эрудированный человек. Особенно хорошо разбирается в теме про тевтонский орден. Мне очень понравилось, как он рассказывал: плавно, мягко подводил нас к просмотру экспозиции в музее в Мамоново и потом к прогулке у замка Бальга.

Музей в Мамоново впечатлил: в нем экскурсию проводил сам директор музея Константин - человек, очень увлеченный и любящий свое дело и свой город. Нам посчастливилось попасть и в музей кирпича, расположенный на территории дома Константина.

Замок Бальга и кирха рядом - одна сплошная история. Сколько всего помнят эти камни! Благодаря рассказам Андрея нам удалось мысленно воссоздать, как тут все выглядело раньше. Если бы мы приехали сами, без экскурсии, то просто бы увидели полуразрушенные стены, коими и является сейчас замок. Андрей сумел заинтересовать и наших детей - дочку 9 лет и сына 10 лет.

Очень понравился спуск к воде у подножья замка. Именно там состоялось наше знакомство с Балтийским морем.



По таймингу экскурсии тоже все замечательно: везде успевали, не торопились, можно было на обратной дороге заехать еще на пару объектов, но мы не стали. Во-первых, дети уже устали, а во вторых - осенью световой день короткий.

Рекомендую именно эту экскурсию для начала знакомств с замками Калининградской области. Замок Бальга хранит много историй, которые вы узнаете, посетив экскурсию Андрея или Владлена.

Еще Андрей дал нам ценные рекомендации, куда можно сделать акцент в нашем дальнейшем передвижении по области, которыми мы впоследствии и воспользовались.