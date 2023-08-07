Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга

Отправиться в путешествие по области и посетить места под угрозой исчезновения

5
1 отзыв
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Приглашаю вас на автомобильную экскурсию по древним замкам Калининградской области — Бальга и Бранденбург.

Сейчас от былого величия остались руины, но стены помнят многое! Вы окунётесь в историю этих мест, попробуете почувствовать их особую энергетику, узнаете, почему здесь до сих пор можно встретить чёрных кладоискателей и при чём здесь Янтарная комната.
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Замки Бальга и Бранденбург: экскурсия к историческим корням Кёнигсберга
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

По историческим местам

Маршрут нашей экскурсии начнётся в Калининграде и пройдёт по трассе Калининград — Мамоново. Первую остановку сделаем в посёлке Ушаково. Здесь находится замок Бранденбург, заложенный в 1266 г., а сейчас находящийся под угрозой исчезновения. Вы отыщете остатки одноимённой кирхи, узнаете, какие мероприятия здесь проводятся в наши дни, полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная.

Первый замок области

Далее мы отправимся в посёлок Новомосковское, где находится Кирха Пёршкена (1261 г.) — одна из старейших в регионе. После осмотра выдвинемся в сторону замка Бальга, первого замка на территории нынешней Калининградской области, построенного Тевтонским орденом в 13 веке.

Из замковых сооружений сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи. Мы спустимся по живописной дороге на берег залива, изучим остатки набережной, погуляем по территории замка и сделаем красивые фото. Я расскажу вам легенду о Янтарной комнате, которую чёрные кладоискатели до сих пор ищут в местных подвалах, и открою другие тайны этого места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Verna. Максимальное количество пассажиров — 3 взрослых + 1 ребёнок. При необходимости предоставим детское кресло.
  • У нас есть всё необходимое для вашего отдыха: вода, кофе, чай, одноразовая посуда, дождевики на случай осадков, репелленты, солнцезащитный крем, раскладные стулья и стол, портативная система для приготовления пищи
  • Во время поездки в любой момент можем сделать кофе-паузу. Рекомендую с утра перед экскурсией заехать в супермаркет и купить в дорогу немного продуктов. Также по желанию можем заехать в ресторан (в стоимость не включено).
  • Я буду вашим фотографом во время путешествия

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию замка Бранденбург (взрослый — 300 руб., детский — 200 руб., дети до 7 лет бесплатно). Понедельник — выходной.
  • Вход на территорию замка Бальга (взрослый — 200 руб., детям и пенсионерам — 100 руб., дети до 7 лет бесплатно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград Ул. Шевченко 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
7 авг 2023
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!
Во-первых, встречать неравнодушного к истории, событиям и изменениям человека очень приятно
Во-вторых, перед посещением развалин замков, Владлен познакомил с основателями музея в Хайлигенбайле (Мамоново), которые сами, своими усилиями и проделанной работой в изучении местности, создали этот потрясающий музей - я не любитель музеев, но здесь завис на минимум 2 часа в рассказах, дискуссиях с Дмитрием (один из основателей) и не хотел уходить! Музей служит отличным плацдармом для дальнейшего исследования замков т. к там собраны артефакты из этих мест, гравюры - как выглядели замки, истории, факты и все все все. Кстати, прямо мимо музея проходит трасса по которой шел Наполеон со своей армией на Кенигсберг.
В третьих, необходимо посмотреть на самый первый замок Бальга, ныне руины, в Восточной Пруссии, построенный Тевтонским орденом, на этом же маршруте будет показан и еще один замок, второй после освоения территорий и несколько очень старых кирх, например Пёршкен, единственная, сохранившаяся с 1261 года!
Помимо всего маршрут сопровождается классным гидом, хорошо знающим местность, который обогащает знания с помощью немецких книг от старожилов Кенигсберга и Восточной Пруссии, горячим чаем на маршруте и невероятными трассами по старой немецкой дороге и пейзажами вокруг!
О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!О поездке с Владленом хочется рассказать вау как много, но постараюсь уложиться вкратце!

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