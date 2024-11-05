У каждого города, будь он даже самой маленькой точкой на карте, есть легенды и предания, передающиеся из поколение в поколение и при каждом пересказе обрастающие душераздирающими подробностями. Так и Янтарная комната из обычной «дворцовой каморы» превратилась в сияющий золотистым цветом миф.
На экскурсии мы перенесёмся в далёкий 1945 год и разберёмся в окутавших её детективных и драматических событиях.
На экскурсии мы перенесёмся в далёкий 1945 год и разберёмся в окутавших её детективных и драматических событиях.
Описание экскурсии
Говорят, тайн Старого города уже не осталось. Новые здания исказили пряничную красоту старых домиков. Вгрызаясь сваями в фундаменты, они изгнали грустных призраков, обитавших в сумрачной прохладе подвалов. И тесные парковки душным одеялом навсегда укрыли входы в городские бункеры.
Но недаром старожилы называют Калининград «городом над городом». Ведь там, под трещинами асфальта, дремлют тайны. Ждут того авантюриста, который будет готов с ними познакомиться поближе… Итак, в программе:
- Южная стена королевского замка. Место, где заканчиваться факты и начинаться домыслы, где последний раз видели Янтарную комнату и откуда начинались все её поиски. Здесь вы познакомитесь с Альфредом Роде, последним её официальным хранителем
- Бункеры у университета. Почему местные искатели сокровищ утверждают, что Янтарная комната спрятана в бункере Ляша и куда делся с карт второй бункер? Разберёмся вместе!
- Здание Отто Брауна. Вы узнаете, что там было в последние месяцы войны и можно ли доверять немецким очевидцам
- Традхеймская кирха. Если Янтарную комнату спрятали там, могли ли её не найти во время строительства современной улицы Соммера?
- Улица Житомирская. Обсудим, почему именно здесь происходил самый активный поиск Янтарной комнаты, какие дома построены поверх подвалов Дрезденского банка и кто видел сокровища, спрятанные в кирхе
- Розенштрассе. Разберёмся, где же на самом деле был бункер Брюсова и за какими домами прятался подземный ход, который использовали советские разведчики
- Улица Больничная. Гуляя по ней, поговорим, почему были залиты бетоном подвалы гаража СС и как они используются сейчас. Посмотрим, как лестницы на цокольных этажах упираются в бетон и как немецкие здания соседствуют с хрущёвками
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Рекомендуем программу для участников с 10 лет. Дети до 14 лет — только в сопровождение родителей
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У южной стены Королевского замка
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Добрый день! Я консультант по локациям исследовательского туристического клуба. Вместе с командой мы изучаем труднодоступные места города и области. Стоим маршруты и проводим автомобильные выезды. Организовываем пешие прогулки. Благодаря работеЗадать вопрос
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