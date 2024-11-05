У каждого города, будь он даже самой маленькой точкой на карте, есть легенды и предания, передающиеся из поколение в поколение и при каждом пересказе обрастающие душераздирающими подробностями. Так и Янтарная комната из обычной «дворцовой каморы» превратилась в сияющий золотистым цветом миф. На экскурсии мы перенесёмся в далёкий 1945 год и разберёмся в окутавших её детективных и драматических событиях.

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Описание экскурсии

Говорят, тайн Старого города уже не осталось. Новые здания исказили пряничную красоту старых домиков. Вгрызаясь сваями в фундаменты, они изгнали грустных призраков, обитавших в сумрачной прохладе подвалов. И тесные парковки душным одеялом навсегда укрыли входы в городские бункеры.

Но недаром старожилы называют Калининград «городом над городом». Ведь там, под трещинами асфальта, дремлют тайны. Ждут того авантюриста, который будет готов с ними познакомиться поближе… Итак, в программе:

Южная стена королевского замка . Место, где заканчиваться факты и начинаться домыслы, где последний раз видели Янтарную комнату и откуда начинались все её поиски. Здесь вы познакомитесь с Альфредом Роде, последним её официальным хранителем

. Место, где заканчиваться факты и начинаться домыслы, где последний раз видели Янтарную комнату и откуда начинались все её поиски. Здесь вы познакомитесь с Альфредом Роде, последним её официальным хранителем Бункеры у университета . Почему местные искатели сокровищ утверждают, что Янтарная комната спрятана в бункере Ляша и куда делся с карт второй бункер? Разберёмся вместе!

. Почему местные искатели сокровищ утверждают, что Янтарная комната спрятана в бункере Ляша и куда делся с карт второй бункер? Разберёмся вместе! Здание Отто Брауна . Вы узнаете, что там было в последние месяцы войны и можно ли доверять немецким очевидцам

. Вы узнаете, что там было в последние месяцы войны и можно ли доверять немецким очевидцам Традхеймская кирха . Если Янтарную комнату спрятали там, могли ли её не найти во время строительства современной улицы Соммера?

. Если Янтарную комнату спрятали там, могли ли её не найти во время строительства современной улицы Соммера? Улица Житомирская . Обсудим, почему именно здесь происходил самый активный поиск Янтарной комнаты, какие дома построены поверх подвалов Дрезденского банка и кто видел сокровища, спрятанные в кирхе

. Обсудим, почему именно здесь происходил самый активный поиск Янтарной комнаты, какие дома построены поверх подвалов Дрезденского банка и кто видел сокровища, спрятанные в кирхе Розенштрассе . Разберёмся, где же на самом деле был бункер Брюсова и за какими домами прятался подземный ход, который использовали советские разведчики

. Разберёмся, где же на самом деле был бункер Брюсова и за какими домами прятался подземный ход, который использовали советские разведчики Улица Больничная. Гуляя по ней, поговорим, почему были залиты бетоном подвалы гаража СС и как они используются сейчас. Посмотрим, как лестницы на цокольных этажах упираются в бетон и как немецкие здания соседствуют с хрущёвками

Организационные детали