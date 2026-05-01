Реликтовые леса, побережье Балтийского моря, свежий бриз и первозданная природа заповедника — за 40 км маршрута вы успеете насладиться ими сполна! А после велосипедной части маршрута вас ждёт пикник и прогулка по экотропам с подъёмом на знаменитые песчаные дюны, откуда открываются захватывающие панорамы косы.
Описание экскурсии
8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус
9:00 — выезд в Зеленоградск
10:00 — начало велосипедной прогулки
12:30 — пикник
13:30 — продолжение веломаршрута
15:00 — автобусно-пешеходная экскурсия по Куршской косе
17:00 — выезд в Калининград
18:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
- Доступно для новичков: комфортные дистанции, нет крутых спусков и подъёмов, трасса — асфальт и хороший грунт. Общая протяжённость маршрута — 40 км
- Средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Велопрогулка по Куршской косе»
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Путешествие к белоснежным дюнам, сказочным лесам и бескрайним пляжам
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
4370 ₽
4600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
На загадочную Куршскую косу - из Калининграда
Легенда янтарного берега, природные сокровища и истории, что вдохновляли рыцарей и удивляли королей
Начало: На улице Невского
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
14 250 ₽
14 999 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Красивый залив, песчаные дюны, сказочный лес и другие чудеса
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и уютный Зеленоградск - из Калининграда
Индивидуальная экскурсия из Калининграда: Куршская коса и Зеленоградск. Узнайте, почему деревья танцуют, а пески поют, и насладитесь морским воздухом
4 июн в 10:00
5 июн в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
13 500 ₽ за человека