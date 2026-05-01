Велопрогулка по Куршской косе

С пикником и трансфером из Калининграда
Реликтовые леса, побережье Балтийского моря, свежий бриз и первозданная природа заповедника — за 40 км маршрута вы успеете насладиться ими сполна! А после велосипедной части маршрута вас ждёт пикник и прогулка по экотропам с подъёмом на знаменитые песчаные дюны, откуда открываются захватывающие панорамы косы.
Описание экскурсии

8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус

9:00 — выезд в Зеленоградск

10:00 — начало велосипедной прогулки

12:30 — пикник

13:30 — продолжение веломаршрута

15:00 — автобусно-пешеходная экскурсия по Куршской косе

17:00 — выезд в Калининград

18:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
  • Доступно для новичков: комфортные дистанции, нет крутых спусков и подъёмов, трасса — асфальт и хороший грунт. Общая протяжённость маршрута — 40 км
  • Средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

