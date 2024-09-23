От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду

Приглашаю вас на неспешную прогулку по историческому центру Калининграда.
Помимо посещения основных достопримечательностей, вы узнаете всё о гастрономических вкусах жителей Кёнингсберга, откроете для себя мир современной кухни и, конечно, попробуете местные блюда. Осторожно: экскурсия вызывает аппетит!
Помимо посещения основных достопримечательностей, вы узнаете всё о гастрономических вкусах жителей Кёнингсберга, откроете для себя мир современной кухни и, конечно, попробуете местные блюда. Осторожно: экскурсия вызывает аппетит!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
- Руины Королевского замка, в котором находился знаменитый на всю Европу винный ресторан «Кровавый суд»
- Остров Канта, где после неспешной прогулки по парку и изучения кафедрального собора мы заглянем в «Кухню де Прусс» за свежими бриошами с сельдью
- Синагога с кошерной столовой и сиротский приют
- Набережная Рыбной деревни, где мы возьмём ароматный кофе или глинтвейн (актуально в осенне-зимний сезон) и традиционный прусский брецель
- Домик смотрителя (Музей открыток). По дороге обсудим рецепты знаменитых кёнигсберских клопсов. Расскажу, где найти те самые в Калининграде
Прогулка будет посвящена местной кухне и её развитию от времён Восточной Пруссии до наших дней. Но за разговорами о высоком кулинарном искусстве мы с вами обсудим и основные события в истории Кёнигсберга и Калининградской области.
Я расскажу:
- Почему известнейший ресторан назывался «Кровавый суд»
- Правда ли, что в Кёнигсберге ели ворон и едят ли их в Калининграде
- Почему клопсы — это не «просто тефтели»
- Почему марципан — это случайный кулинарный шедевр
- Что привезти домой из Калининграда и где купить настоящего местного угря
Организационные детали
- Наша экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде, многослойность приветствуется
- Еда и напитки оплачиваются отдельно по меню заведения. Берём на вынос и продолжаем прогулку
в понедельник в 11:00 и 14:00, во вторник, четверг и пятницу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети 8-12 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У руин Королевского замка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00 и 14:00, во вторник, четверг и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Лингвист-страновед, преподаватель языков и культур по образованию. Энтузиаст, влюблённый в наш регион. Верю, что красота архитектуры, история, культура жизни Калининградской области не оставит равнодушными гостей, а я — лишь проводник в этом путешествии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оля
23 сен 2024
Прекрасная девушка, экскурсия была очень интересной и познавательно, сырный кофе очень у вкусный(после вернулась в лавку за мороженым 😋 клопсы тоже вкуснятина ☺️)
Любовь
19 сен 2024
Экскурсия небанальная и сбалансированная. Узнали об истории города и получили много ценных советов для гурманов. Для дегустации выбраны действительно интересные и вкусные блюда. Сама дегустация органично вписана в экскурсию. Подобралась
Л
Любовь
17 сен 2024
Заказали экскурсию для своей коллеги из другого города в качестве подарка на день рождения. Остались очень довольны подходом гида. Коллега была в восторге от экскурсии и отношения гида к группе и ней лично как к имениннице. Однозначно рекомендуем!
И
Ирина
12 сен 2024
Очень познавательно и вкусно)
Алексей
10 сен 2024
Благодарим Екатерину за эту экскурсию! Несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно! Вкусные бриоши и мороженое, интересный материал и спокойный темп экскурсии!
Екатерина все отлично рассказала, отвечала на все интересующиеся вопросы, однозначно рекомендуем👍👍👍
Екатерина все отлично рассказала, отвечала на все интересующиеся вопросы, однозначно рекомендуем👍👍👍
Б
Беликин
9 сен 2024
Большое спасибо Екатерине, за приятную и интересную экскурсию!
Елизавета
1 сен 2024
Просто лучшая экскурсия в Калининграде.
По сути своей - три экскурсии в одной: прекрасный рассказ от гида с подробностями, которые мы не слышали ни на одной другой экскурсии (а посетили мы их немало), классная дегустация с сопровождением в виде историй и рассказов о сыре и просто бомбезная экскурсия в замке.
Впечатления - полный восторг
По сути своей - три экскурсии в одной: прекрасный рассказ от гида с подробностями, которые мы не слышали ни на одной другой экскурсии (а посетили мы их немало), классная дегустация с сопровождением в виде историй и рассказов о сыре и просто бомбезная экскурсия в замке.
Впечатления - полный восторг
М
Михайлова
29 авг 2024
Приятная экскурсия, удобный формат - гуляли впятером. Екатерина хороший расказчик, было интересно. Попробовали вкуснейший сырный кофе и сырное мороженое, получили много рекомендаций про местную кухню и съедобные сувениры. Для меня вкусная еда - важнейшая часть отдыха, поэтому мне зашло.
Л
Лариса
29 авг 2024
Всё очень понравилось. Несмотря на жаркую погоду экскурсия прошла очень комфортно. Тема интересная и Катерина прекрасно в ней разбирается. Время пролетело незаметно. Спасибо организатору за доставленное удовольствие узнать немного больше о Калининграде.
К
Кристина
6 авг 2024
Прогуляться по центру города и вкусно перекусить, что может быть лучше;) Все безумно понравилось! Особенно удивил вкус сырного мороженого. Спасибо Катерине за интересную экскурсию.
Входит в следующие категории Калининграда
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