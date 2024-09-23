От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду

Попробовать город на вкус и окунуться в его насыщенную на события историю
Приглашаю вас на неспешную прогулку по историческому центру Калининграда.

Помимо посещения основных достопримечательностей, вы узнаете всё о гастрономических вкусах жителей Кёнингсберга, откроете для себя мир современной кухни и, конечно, попробуете местные блюда. Осторожно: экскурсия вызывает аппетит!
5
10 отзывов
От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду
От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду
От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

  • Руины Королевского замка, в котором находился знаменитый на всю Европу винный ресторан «Кровавый суд»
  • Остров Канта, где после неспешной прогулки по парку и изучения кафедрального собора мы заглянем в «Кухню де Прусс» за свежими бриошами с сельдью
  • Синагога с кошерной столовой и сиротский приют
  • Набережная Рыбной деревни, где мы возьмём ароматный кофе или глинтвейн (актуально в осенне-зимний сезон) и традиционный прусский брецель
  • Домик смотрителя (Музей открыток). По дороге обсудим рецепты знаменитых кёнигсберских клопсов. Расскажу, где найти те самые в Калининграде

Прогулка будет посвящена местной кухне и её развитию от времён Восточной Пруссии до наших дней. Но за разговорами о высоком кулинарном искусстве мы с вами обсудим и основные события в истории Кёнигсберга и Калининградской области.

Я расскажу:

  • Почему известнейший ресторан назывался «Кровавый суд»
  • Правда ли, что в Кёнигсберге ели ворон и едят ли их в Калининграде
  • Почему клопсы — это не «просто тефтели»
  • Почему марципан — это случайный кулинарный шедевр
  • Что привезти домой из Калининграда и где купить настоящего местного угря

Организационные детали

  • Наша экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде, многослойность приветствуется
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно по меню заведения. Берём на вынос и продолжаем прогулку

в понедельник в 11:00 и 14:00, во вторник, четверг и пятницу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети 8-12 лет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У руин Королевского замка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00 и 14:00, во вторник, четверг и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
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1
Оля
23 сен 2024
Прекрасная девушка, экскурсия была очень интересной и познавательно, сырный кофе очень у вкусный(после вернулась в лавку за мороженым 😋 клопсы тоже вкуснятина ☺️)
Любовь
19 сен 2024
Экскурсия небанальная и сбалансированная. Узнали об истории города и получили много ценных советов для гурманов. Для дегустации выбраны действительно интересные и вкусные блюда. Сама дегустация органично вписана в экскурсию. Подобралась
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группа интересных людей, с которыми было приятно погулять. Гид Екатерина сумела расположить к себе и заинтересовать, поделилась своим уникальным опытом. Спасибо большое за идею и организацию экскурсии. Буду советовать всем, особенно тем, кто в Калининграде уже не в первый раз, есть шанс открыть в нем что-то новое! А мы в следующий раз обязательно посетим другую экскурсию с Екатериной.

Л
17 сен 2024
Заказали экскурсию для своей коллеги из другого города в качестве подарка на день рождения. Остались очень довольны подходом гида. Коллега была в восторге от экскурсии и отношения гида к группе и ней лично как к имениннице. Однозначно рекомендуем!
И
12 сен 2024
Очень познавательно и вкусно)
Очень познавательно и вкусно)
Алексей
10 сен 2024
Благодарим Екатерину за эту экскурсию! Несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно! Вкусные бриоши и мороженое, интересный материал и спокойный темп экскурсии!

Екатерина все отлично рассказала, отвечала на все интересующиеся вопросы, однозначно рекомендуем👍👍👍
Благодарим Екатерину за эту экскурсию! Несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно! Вкусные бриоши иБлагодарим Екатерину за эту экскурсию! Несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно! Вкусные бриоши иБлагодарим Екатерину за эту экскурсию! Несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно! Вкусные бриоши иБлагодарим Екатерину за эту экскурсию! Несмотря на дождь, было очень интересно и познавательно! Вкусные бриоши и
Б
9 сен 2024
Большое спасибо Екатерине, за приятную и интересную экскурсию!
Елизавета
1 сен 2024
Просто лучшая экскурсия в Калининграде.
По сути своей - три экскурсии в одной: прекрасный рассказ от гида с подробностями, которые мы не слышали ни на одной другой экскурсии (а посетили мы их немало), классная дегустация с сопровождением в виде историй и рассказов о сыре и просто бомбезная экскурсия в замке.
Впечатления - полный восторг
М
29 авг 2024
Приятная экскурсия, удобный формат - гуляли впятером. Екатерина хороший расказчик, было интересно. Попробовали вкуснейший сырный кофе и сырное мороженое, получили много рекомендаций про местную кухню и съедобные сувениры. Для меня вкусная еда - важнейшая часть отдыха, поэтому мне зашло.
Л
29 авг 2024
Всё очень понравилось. Несмотря на жаркую погоду экскурсия прошла очень комфортно. Тема интересная и Катерина прекрасно в ней разбирается. Время пролетело незаметно. Спасибо организатору за доставленное удовольствие узнать немного больше о Калининграде.
Всё очень понравилось. Несмотря на жаркую погоду экскурсия прошла очень комфортно. Тема интересная и Катерина прекрасноВсё очень понравилось. Несмотря на жаркую погоду экскурсия прошла очень комфортно. Тема интересная и Катерина прекрасно
К
6 авг 2024
Прогуляться по центру города и вкусно перекусить, что может быть лучше;) Все безумно понравилось! Особенно удивил вкус сырного мороженого. Спасибо Катерине за интересную экскурсию.
Прогуляться по центру города и вкусно перекусить, что может быть лучше;) Все безумно понравилось! Особенно удивилПрогуляться по центру города и вкусно перекусить, что может быть лучше;) Все безумно понравилось! Особенно удивил

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