Вы познакомитесь с разнообразной гастрономией Восточной Пруссии и современного Калининграда. Взглянете на прошлое региона через аутентичные блюда и откроете новые вкусы.
Мы не будем пробовать «Прегольскую вонь» или солёную ворону, но обязательно посетим ресторан со вкусной и сытной немецкой кухней. За 2,5 часа мы пройдём 3500 шагов, так что не бойтесь прибавить в весе!
Мы не будем пробовать «Прегольскую вонь» или солёную ворону, но обязательно посетим ресторан со вкусной и сытной немецкой кухней. За 2,5 часа мы пройдём 3500 шагов, так что не бойтесь прибавить в весе!
Описание экскурсии
На земле пруссов, тевтонских рыцарей и замков всегда вкусно и сытно кормили. Кёнигсбергские клопсы и знаменитая немецкая рулька- айсбайн, строганина из рыбы и марципан… Вы узнаете об этих знаменитых рецептах и попробуете самые вкусные блюда кёнигсбергской кухни. А ещё познакомитесь с тётушкой Фишер и представите себя участниками праздника длинной колбасы.
- По желанию мы поднимемся на башню-маяк — отсюда потрясающий вид на остров Канта, Кафедральный собор и два русла реки Преголи
- Вспомним историю появления на этой земле рыцарей Тевтонского ордена и построенный ими легендарный Королевский замок
- Попробуем кёнигсбергский марципан от самого производителя
- Постараемся услышать шум старого рыбного рынка (фишмаркта) в той самой знаменитой Рыбной деревне
- Побываем в историческом месте, где находились знаменитые рестораны Кёнигсберга — «Блюдгерихт» (Кровавый суд) и «Волчье ущелье»
- А также познакомимся с гостеприимной особой, которую боготворили вечно голодные студенты. И в посвящённом ей немецком ресторане «Тётка Фишер» сделаем большую гастрономическую остановку. Именно тут настоящий рай для почитателей немецкой кухни: свежее пенное крафтовое пиво местной пивоварни, а также свежайшее пиво из Германии и Чехии, немецкие рислинги, глинтвейн и ягодные морсы, квас, а также рулька айсбан, шницель и колбаски с традиционным брецелем
- Попробуем самое знаменитое блюдо Калининграда — строганину из пеламиды
- Для любителей сыра предлагаю сырную тарелку крафтовых сортов и колбасы в сырной мастерской. Возможно, вы впервые попробуете сырное мороженое и сырный кофе. Почитатели сыра (особенно Горгонзолы) оценят вкус по достоинству! О ваших предпочтениях поговорим накануне экскурсии
- Гида кормить и поить не надо
- Всё время экскурсии экскурсовод рассказывает очень интересные истории о ресторанах, блюдах, напитках, гастрономических традициях и праздниках.
🎁 В подарок — запечённый марципан. По запросу — старинные рецепты и адреса вкусных мест Калининграда.
Организационные детали
- Прогулка подходит для взрослых и детей
- Дополнительно оплачиваются все напитки и блюда, которые вы закажете в ресторанах и сырном кафе
- Экскурсия может быть организована на автомобиле (для компании до 4 человек) с дополнительной оплатой за трансфер. Если вас больше 4 человек, напишите об этом гиду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6136 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В первый день лета брала данную экскурсию, чтоб ознакомиться с кухней Калининграда. На экскурсии дегустировали фермерские сыры, произведенные в Калининградской области, рассказали в чем их отличия. В ходе экскурсии узнала историю марципана, какой лучше покупать, Инга подарила мини батончик с запеченным марципаном. Сама экскурсия прошла очень увлекательно, много узнала о Калининграде.
Инга
Ответ организатора:
Дорогая Александра, благодарю Вас за отличный отзыв! Вы доверили своё время мне в свой день рождения! Была очень рада встрече
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Инга прекрасный экскурсовод! Легко и с юмором рассказала и показала вкусные местечки города. Инструкция по правильному поеданию пеламиды выручала нас еще много раз, это блюдо нам очень понравилось. За сырную лавку отдельное спасибо: мы потом еще пару раз туда заглядывали уже самостоятельно, чтобы успеть все попробовать.
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Инга чуткая, интересующаяся, горящая своим делом) Понравилась подача информации, общение с нами. Рекомендуем данную прогулку
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Р
Посетили семьёй (3 взрослых и ребенок 10 лет) экскурсию по Калининграду. Узнали много нового об истории города, а также погрузились в культуру и традиции Калининграда. Инга, огромное спасибо Вам за
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В Калиниград мы с детьми приехали впервые, но уезжать не хотелось, потому что побывали в чудесных местах и встретили замечательных людей, один такой человек - гид Инга. Весёлая, жизнерадостная, очень
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К
Хочу написать слова благодарности нашему замечательному гиду Инге. В этом году на рождественские праздники с семьей (ребёнок 15 лет) брали пешую гастрономическую экскурсию с сырной дегустацией по Калининграду. Все остались
+1
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