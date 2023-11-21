Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Вы познакомитесь с разнообразной гастрономией Восточной Пруссии и современного Калининграда. Взглянете на прошлое региона через аутентичные блюда и откроете новые вкусы.
Мы не будем пробовать «Прегольскую вонь» или солёную ворону, но обязательно посетим рестораны со вкусной и сытной немецкой кухней. За 3 часа мы пройдём 5000 шагов, так что не бойтесь прибавить в весе!
Мы не будем пробовать «Прегольскую вонь» или солёную ворону, но обязательно посетим рестораны со вкусной и сытной немецкой кухней. За 3 часа мы пройдём 5000 шагов, так что не бойтесь прибавить в весе!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На земле пруссов, тевтонских рыцарей и замков всегда вкусно и сытно кормили. Кёнигсбергские клопсы и знаменитая немецкая рулька, строганина из рыбы и марципан… Вы узнаете об этих знаменитых рецептах и попробуете самые вкусные блюда кёнигсбергской кухни. А ещё познакомитесь с яблочным попрошайкой и представите себя участниками праздника длинной колбасы.
- Мы поднимемся на башню-маяк — отсюда потрясающий вид на остров Канта, Кафедральный собор и два русла реки Преголи.
- Вспомним историю появления на этой земле рыцарей Тевтонского ордена и построенный ими легендарный Королевский замок.
- Попробуем кёнигсбергский марципан от самого производителя.
- Побываем в историческом месте, где находились знаменитые рестораны Кёнигсберга — «Блюдгерихт» (Кровавый суд) и «Волчье ущелье».
- А также познакомимся с гостеприимной особой, которую боготворили вечно голодные студенты. И в посвящённом ей немецком ресторане «Тётка Фишер» сделаем большую гастрономическую остановку. Здесь каждый найдёт блюдо по душе.
- Если же у вас останутся силы и местечко в желудке, мы закончим прогулку в ресторане кёнигсбергской кухни «Кайзер вюрст» (Королевские колбаски). Здесь настоящий рай для почитателей немецкой кухни: свежее пенное крафтовое пиво, немецкие и австрийские рислинги, глинтвейн и ягодные морсы, а также баварская рулька, айсбан, шницель и нюрнбергские колбаски с традиционным брецелем.
🎁 В подарок — запечённое марципановое сердечко, старинные рецепты и адреса вкусных мест Калининграда.
Организационные детали
- Прогулка подходит для взрослых и детей
- Дополнительные расходы: напитки и блюда, которые вы закажете в ресторанах
- Экскурсия может быть организована на автомобиле (для компании до 4 человека) с дополнительной оплатой за трансфер
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2134 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей, взрослых и детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). А еще провожу экскурсии на автомобиле и автобусе, разработаю для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с туристами в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяет делать это высокопрофессионально, без штампов и заученных текстов, но с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. И после первого знакомства с Калининградом они приезжают ещё. Жду вас, мои дорогие! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги - дипломированные и опытные гиды.
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