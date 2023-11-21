Инга — ваша команда гидов в Калининграде

Провели экскурсии для 2134 туристов

Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей, взрослых и детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). А еще провожу экскурсии на автомобиле и автобусе, разработаю для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с туристами в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяет делать это высокопрофессионально, без штампов и заученных текстов, но с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. И после первого знакомства с Калининградом они приезжают ещё. Жду вас, мои дорогие! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги - дипломированные и опытные гиды.

Задать вопрос