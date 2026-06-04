Вы познакомитесь с разнообразной гастрономией Восточной Пруссии и современного Калининграда. Взглянете на прошлое региона через аутентичные блюда и откроете новые вкусы. Мы не будем пробовать «Прегольскую вонь» или солёную ворону, но обязательно посетим ресторан со вкусной и сытной немецкой кухней. За 2,5 часа мы пройдём 3500 шагов, так что не бойтесь прибавить в весе!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На земле пруссов, тевтонских рыцарей и замков всегда вкусно и сытно кормили. Кёнигсбергские клопсы и знаменитая немецкая рулька- айсбайн, строганина из рыбы и марципан… Вы узнаете об этих знаменитых рецептах и попробуете самые вкусные блюда кёнигсбергской кухни. А ещё познакомитесь с тётушкой Фишер и представите себя участниками праздника длинной колбасы.

По желанию мы поднимемся на башню-маяк — отсюда потрясающий вид на остров Канта, Кафедральный собор и два русла реки Преголи

Вспомним историю появления на этой земле рыцарей Тевтонского ордена и построенный ими легендарный Королевский замок

Попробуем кёнигсбергский марципан от самого производителя

Постараемся услышать шум старого рыбного рынка (фишмаркта) в той самой знаменитой Рыбной деревне

Побываем в историческом месте, где находились знаменитые рестораны Кёнигсберга — «Блюдгерихт» (Кровавый суд) и «Волчье ущелье»

А также познакомимся с гостеприимной особой, которую боготворили вечно голодные студенты. И в посвящённом ей немецком ресторане «Тётка Фишер» сделаем большую гастрономическую остановку. Именно тут настоящий рай для почитателей немецкой кухни: свежее пенное крафтовое пиво местной пивоварни, а также свежайшее пиво из Германии и Чехии, немецкие рислинги, глинтвейн и ягодные морсы, квас, а также рулька айсбан, шницель и колбаски с традиционным брецелем

Попробуем самое знаменитое блюдо Калининграда — строганину из пеламиды

Для любителей сыра предлагаю сырную тарелку крафтовых сортов и колбасы в сырной мастерской. Возможно, вы впервые попробуете сырное мороженое и сырный кофе. Почитатели сыра (особенно Горгонзолы) оценят вкус по достоинству! О ваших предпочтениях поговорим накануне экскурсии

Гида кормить и поить не надо

Всё время экскурсии экскурсовод рассказывает очень интересные истории о ресторанах, блюдах, напитках, гастрономических традициях и праздниках.

🎁 В подарок — запечённый марципан. По запросу — старинные рецепты и адреса вкусных мест Калининграда.

Организационные детали