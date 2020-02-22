10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии

Анна
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Анна – ваш гид
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня.

А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!

Что вас ожидает

Старинные районы Калининграда
Я покажу место, где когда-то возвышался величественный Королевский замок и началась история нашего города. Далее вы увидите «сердце» Калининграда — великолепную площадь Победы и обрамляющий ее архитектурный ансамбль. А также исторические районы Хуфен и Амалиенау, застроенные в самом начале XX столетия и хорошо сохранившиеся до наших дней.

Калининград сквозь века
Вы узнаете историю развития Калининградского порта, погуляете по Рыбной деревне и острову Канта, где увидите восстановленный из руин готический Кафедральный собор. Познакомитесь с этапами создания Второго Вального кольца бывшего Кенигсберга и рассмотрите его элементы, дошедшие до наших дней: городские ворота, оборонительные башни, бастионы, равелины и казармы.

Советы местного жителя
Приятным «сладким» дополнением нашей экскурсии станет посещение музея Марципана, расположенного в историческом здании — прямо в Бранденбургских воротах. В завершение я покажу свои самые любимые заведения в Калининграде, где вы сможете приятно провести время и вкусно поужинать.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Шевроле Авео 2014 г.

Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!
Влюбиться в Калининград за 4 часа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна, я дипломированный гид. Родилась и всю жизнь живу в Калининграде. Хорошо знаю историю Янтарного края и с огромным удовольствием поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашего региона. До скорой встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Спасибо, Анне за отличную экскурсию! За знание истории своего города! За умение расположить к себе!
3 февраля 2020
Хочу сказать огромное спасибо Анне за чудесную экскурсию. Мне очень все понравилось, до сих пор нахожусь под впечатлением!!!!))) Сначала нам не очень повезло с погодой, пошёл проливной дождь. Анна очень быстро перестроила экскурсию и мы поехали в музей. Вся информация предоставляется доступным языком. К концу экскурсии я уже имела полное представление о городе, о событиях которые происходили... Экскурсия очень насыщенная, а Анна просто молодец 👍👍👍 В Калининград обязательно вернусь, город завораживает!!!
30 января 2020
Очень понравилось. Спасибо
13 января 2020
Всем предлагаю начинать знакомство с Калининградом с этой экскурсии. Сразу составите представление о городе и примете решение какие достопримечательности вам хочется посетить в дальнейшем. Анна очень доброжелательная, готова подстроиться под ваши интересы. Посоветовать и помочь. Нам не очень повезло с погодой. Но с помощью Анны мы все увидели и составили дальнейшее расписание пребывания в Калининграде.
6 января 2020
Анна приятная и милая девушка, грамотный экскурсовод с прекрасным знанием истории города. В ходе экскурсии использовала, в том числе, старые фотографии и ищображения с восстановленными объектами, что позволяло наглядно представить произошедшие изменения.
24 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Подойдёт и взрослым и детям. Анна - очень милая и эрудированная.
Наталья
3 декабря 2019
В это быть может сложно поверить, но влюбиться в Калининград за время небольшого путешествия с профессиональным гидом реально. Анна блистательный "живой путеводитель" и я готова возвращаться в Калининград хотя бы для того, чтобы продолжать влюбляться в этот красивейший город.
18 ноября 2019
Выражаем благодарность за оперативность (заказали тур менее чем за 14 часов до начала экскурсии). Экскурсия прошла в хорошем темпе, очень познавательно и позитивно. За 4 часа гид Анна познакомила с городом Калининград, показала интересные достопримечательности, захотелось подольше остаться в городе. Время прошло незаметно, а впечатлений и фото на долгие года. Спасибо
29 октября 2019
Мы впервые в Калининграде. За 4 часа ознакомились с основными достопримечательностями города и влюбились в него! Огромное спасибо Анне за замечательную экскурсию!
26 октября 2019
Нам с мужем очень повезло-мы застали в Калининграде золотую осень и солнечную погоду.Первый день своего пребывания мы посвятили обзорной экскурсии по городу.наш гид -Анна познакомила нас с историей города.,показала достопримечательности,мы посмотрели практически все!Интересно.логично.достоверно,нам очень понравилось!Спасибо большое!

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