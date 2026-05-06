10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!
Я покажу место, где когда-то возвышался величественный Королевский замок и началась история нашего города. Далее вы увидите «сердце» Калининграда — великолепную площадь Победы и обрамляющий ее архитектурный ансамбль. А также исторические районы Хуфен и Амалиенау, застроенные в самом начале XX столетия и хорошо сохранившиеся до наших дней.
Калининград сквозь века
Вы узнаете историю развития Калининградского порта, погуляете по Рыбной деревне и острову Канта, где увидите восстановленный из руин готический Кафедральный собор. Познакомитесь с этапами создания Второго Вального кольца бывшего Кенигсберга и рассмотрите его элементы, дошедшие до наших дней: городские ворота, оборонительные башни, бастионы, равелины и казармы.
Советы местного жителя
Приятным «сладким» дополнением нашей экскурсии станет посещение музея Марципана, расположенного в историческом здании — прямо в Бранденбургских воротах. В завершение я покажу свои самые любимые заведения в Калининграде, где вы сможете приятно провести время и вкусно поужинать.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Хендэ Солярис 2020 г. в.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2189 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла читать дальшеуменьшить
профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области.
Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
3
3
–
2
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1
–
D
Darya
Хорошая спокойная комфортная технически продуманная экскурсия, для знакомства с городом отлично подошла.
+2
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Алия
Да, мы влюбились в Калиниград, только не за 4 часа, а за 5.5, которые провела с нами Анна- замечательный экскурсовод с прекрасной речью, отличными знаниями материала, и просто очень приятная читать дальшеуменьшить
девушка! Формат смешанной автомобильно-пешеходной экскурсии выручал в непогоду. Получили массу информации, имели возможность задержаться там, где было особенно интересно или красиво, попробовать то, что встречали в пути (покорил марципановый кофе в музее марципана), нашли всех очаровательных хомлинов и побывали в их домике! Максимально атмосферное путешествие по Калининграду получилось у нас вместе с Анной, за что её от души благодарю и, конечно, рекомендую данную экскурсию!
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Ирина
Советуем данную экскурсию. Для тех, кто первый раз в Калининграде, самое то. Вы услышите много интересной информации и увидите основные места Калининграда.
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Е
Екатерина
Все прошло просто замечательно. Гид Станислав отработал на все 100000… 0000 % Показал город со всех сторон,рассказывал интересные факты,исторические моменты преподносит так что слушаешь с открытым ртом. Свозил в невероятную читать дальшеуменьшить
немецкую кофейню+мастерскую Хомлтнов! Маршрут продуман до мелочей, есть время на фото,покупку/дегустацию и тд! Дождевики,зонты,вода,зарядка - все есть и не надо ни о чем думать. Отметила этот момент,так как есть с чем сравнивать. Калининград тот город в который хочется вернуться,и каждый раз будет что посмотреть,особенно если экскурсии проведет такой замечательны,интересный,любящий свой город до мозга костей ГИД с большой буквы. У следующий раз только к нему! Рекомендую
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С
Стенягина
Спасибо большое Анне за классную экскурсию. Знакомство с городом было прекрасным,интересным,увлекательным. Анна глубоко знает историю своего города. Дала множество рекомендаций по местам,которые еще стоить посетить,по блюдам,кафе,сувенирам. спасибо большое)
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Снежана
Хотим выразить благодарность гиду Анне за экскурсию по Калининграду. Множество мест и деталей было представлено нам. Отлично продуманный маршрут. 4 часа пролетели незаметно.
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