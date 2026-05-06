10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинные районы Калининграда

Я покажу место, где когда-то возвышался величественный Королевский замок и началась история нашего города. Далее вы увидите «сердце» Калининграда — великолепную площадь Победы и обрамляющий ее архитектурный ансамбль. А также исторические районы Хуфен и Амалиенау, застроенные в самом начале XX столетия и хорошо сохранившиеся до наших дней.

Калининград сквозь века

Вы узнаете историю развития Калининградского порта, погуляете по Рыбной деревне и острову Канта, где увидите восстановленный из руин готический Кафедральный собор. Познакомитесь с этапами создания Второго Вального кольца бывшего Кенигсберга и рассмотрите его элементы, дошедшие до наших дней: городские ворота, оборонительные башни, бастионы, равелины и казармы.

Советы местного жителя

Приятным «сладким» дополнением нашей экскурсии станет посещение музея Марципана, расположенного в историческом здании — прямо в Бранденбургских воротах. В завершение я покажу свои самые любимые заведения в Калининграде, где вы сможете приятно провести время и вкусно поужинать.

Организационные детали