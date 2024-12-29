Опрятный и уютный центр Калининграда словно вписан в мощную фортификационную крепость.
Редюиты и бастионы, где сегодня так приятно выпить крафтового пива или кофе, придают городу флёр Средневековья.
Вы осмотрите военные укрепления, узнаете их историю и поразмышляете, как они преобразились в мирное время. И найдёте очаровательных хомлинов!
Редюиты и бастионы, где сегодня так приятно выпить крафтового пива или кофе, придают городу флёр Средневековья.
Вы осмотрите военные укрепления, узнаете их историю и поразмышляете, как они преобразились в мирное время. И найдёте очаровательных хомлинов!
Описание экскурсии
В тему войны и мира в Кёнигсберге-Калининграде вас погрузят мои рассказы. А фоном станут следующие достопримечательности:
- Ганза-плац (ныне площадь Победы) с её драматичной историей
- Центральный рынок, появившийся в середине прошлого века. Я подскажу, как выбрать знаменитого калининградского копчёного угря
- Башня Врангеля — массивное укрепление с зазубренным парапетом и многочисленными казематами. Здесь прячется калининградский хомлин, и вы его непременно отыщете!
- Верхний пруд. Мы прогуляемся вдоль одного из самых старых рукотворных сооружений города
- Башня Дона и Росгартенские ворота. Вы исследуете последний опорный пункт обороны Кёнигсберга 1945 года. Здесь вам повстречается ещё один хомлин
- Бастионы Обертайх, Грольман и Кронпринц. Осмотрите часть системы оборонительных сооружений Литовского вала, где сегодня с удовольствием гуляют горожане
- Королевские ворота. Я расскажу загадочные истории о тайниках
- Редюит. Вы узнаете назначение этого укрепления и при желании зайдёте внутрь, чтобы попробовать местное пиво, которое варится по старинному рецепту
- Закхаймские ворота. Сложно себе представить, но когда-то здесь были земляной вал, ров с водой и подъёмный мост. Сегодня внутри можно полюбоваться искусством и выпить кофе
Организационные детали
- Общая протяжённость маршрута — 3,5 км с остановками
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет
во вторник, четверг и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|840 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 46 туристов
Я гид с многолетним стажем организации и проведения экскурсий в городах Евросоюза. Знаю, как при минимуме затраченных сил посмотреть максимум локаций и получить огромное количество впечатлений. Хоть я и родилась неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 дек 2024
Потрясающая экскурсия! Очень подробно, очень интересно, очень занимательно!
Светлана - кладезь исторических знаний!
Всем советую!
Спасибо огромное за прекрасное время! 🤗
Светлана - кладезь исторических знаний!
Всем советую!
Спасибо огромное за прекрасное время! 🤗
Ляйсан
16 дек 2024
Экскурсия понравилась. Светлана рассказывает о возведение фортов вокруг Кенигсберга, истории города, интересных фактах. Экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомства с городом, его историей. Спасибо за замечательную прогулку
М
Мария
11 дек 2024
Сегодня прогулялась со Светланой по центру, но не по острову Канта -да-да, так бывает))) посмотрела фортификационные постройки центра города, узнала много нового об устройстве башен, литовского вала и др построек,
Н
Надежда
28 ноя 2024
Была на экскурсии 27.11.24. Из-за погоды пару раз переносили дату, в итоге нашли день без дождей) Замечу, что на экскурсии я была одна, и всё же Светлана её не отменила!
А
Андрей
23 ноя 2024
Вчера были на экскурсии. Повезло с погодой, а еще больше повезло с гидом. Светлана, увлеченный и любящий город человек. Подача материала интересная и с юмором. У нас получилась легкая беседа,
К
Ксения
21 ноя 2024
Маршрут экскурсии и экскурсовод отличные! За небольшое время посмотрели всё что планировали. На каждый заданный вопрос я получила развёрнутый ответ. Формат экскурсии на высоте, не занудное перечисление фактов, а увлекательный и познавательный диалог. Поэтому время пролетело незаметно. Огромный плюс - детально продуманный маршрут, благодаря чему не устаёшь от пройденного пути.
Д
Дмитрий
15 ноя 2024
Шикарнейшая экскурсия! На самом деле, когда бронировал на сайте экскурсию думал, что три часа - это перебор для меня. Бывал на других экскурсиях, в Питере и Казани, но чтоб столько мест в одну программу уместить, одним словом удивило количество локаций. Отдельно спасибо Светлане, что это время пролетело так легко и незаметно. Спасибо за гору интересных фактов о Калининграде!
Д
Дарья
11 ноя 2024
Увлекательная экскурсия! Рекомендую!
Григорий
5 ноя 2024
Было здорово! Увидели все заявленные объекты. Светлана рассказывала о каждом, показывала старые фото как было до реставрации и разрушений. Много рассказала о жизни города сейчас. Прошли большой путь, но не утомились. И мне крайне понравилось зайти в один из туннелей вала - страшно интересно. В общем рекомендую от души! Гид выкладывается на все 1000%
Оля
4 ноя 2024
Экскурсия понравилась. Насыщенная по информации, но не утомительная по датам. Главные события от первых упоминаний до настоящего времени были рассказаны в формате беседы и "вопрос-ответ". Три часа прошли быстро. Маршрут большой, но из-за остановок показался крайне лёгким. Рекомендую!
М
Марина
2 ноя 2024
Очень интересно и увлекательно! Нам очень понравилось! Светлана рассказывала с большой увлеченностью и отлично знает материал. И был наглядный материал об объектах ''до и после''.
В
Вероника
2 ноя 2024
Спасибо, Светлана, за очень занимательную прогулку! Я как будто окунулась в прошлое, и гуляя уже по современному городу, будто поучаствовала в сражениях. Интересные страницы истории, старые фото👍 Калининград не перестает удивлять. Тем более сейчас, когда такая красивая осень! Однозначно рекомендую!
Анастасия
1 ноя 2024
Были сегодня на экскурсии со Светланой.
Несмотря на плохую и очень ветреную погоду решили все же не отменять экскурсию и не пожалели.
Огромное спасибо Светлане за эти увлекательные 3 часа!
Много познавательного, интересного.
Не
Несмотря на плохую и очень ветреную погоду решили все же не отменять экскурсию и не пожалели.
Огромное спасибо Светлане за эти увлекательные 3 часа!
Много познавательного, интересного.
Не
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