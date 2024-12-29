Н Наталья Потрясающая экскурсия! Очень подробно, очень интересно, очень занимательно!

Светлана - кладезь исторических знаний!

Всем советую!

Спасибо огромное за прекрасное время! 🤗

Ляйсан Экскурсия понравилась. Светлана рассказывает о возведение фортов вокруг Кенигсберга, истории города, интересных фактах. Экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомства с городом, его историей. Спасибо за замечательную прогулку

М Мария читать дальше обеспечивающих защиту города - Светлана очень легко и доступно всё объясняла, на протяжении всей прогулки для наглядности сопровождала свой рассказ гравюрами, фото и схемами, с радостью отвечала на все возникающие вопросы. Маршрут продуман отлично. Светлане большущее спасибо и ни пуха ни пера в апреле 😉 Сегодня прогулялась со Светланой по центру, но не по острову Канта -да-да, так бывает))) посмотрела фортификационные постройки центра города, узнала много нового об устройстве башен, литовского вала и др построек,

Н Надежда читать дальше Маршрут интересный, материала очень много, гид - приятная и доброжелательная женщина. Сходила по рекомендации в музей, нисколько не пожалела. Экскурсовода определённо рекомендую, получите большое удовольствие, особенно если интересуетесь историей. Бонусом получила от Светланы рецепт рульки, за что отдельное спасибо, обязательно попробую приготовить) Была на экскурсии 27.11.24. Из-за погоды пару раз переносили дату, в итоге нашли день без дождей) Замечу, что на экскурсии я была одна, и всё же Светлана её не отменила!

А Андрей читать дальше насыщенная множеством фактов, которые относились не только к теме экскурсии, но и к другой истории города и жителей.

Посещение не туристического места - это отдельная плюшка. Про это секретное место Светлана вам расскажет отдельно, не буду раскрывать интригу🤫

Еще в экскурсию входят рекомендации по гастротуризму, чем мы незамедлительно и воспользовались после экскурсии😋

Приготовьтесь много ходить и слушать, спрашивать и получать исчерпывающие ответы.

Светлана, спасибо за экскурсию! Вернемся на вторую часть! Вчера были на экскурсии. Повезло с погодой, а еще больше повезло с гидом. Светлана, увлеченный и любящий город человек. Подача материала интересная и с юмором. У нас получилась легкая беседа,

К Ксения Маршрут экскурсии и экскурсовод отличные! За небольшое время посмотрели всё что планировали. На каждый заданный вопрос я получила развёрнутый ответ. Формат экскурсии на высоте, не занудное перечисление фактов, а увлекательный и познавательный диалог. Поэтому время пролетело незаметно. Огромный плюс - детально продуманный маршрут, благодаря чему не устаёшь от пройденного пути.

Д Дмитрий Шикарнейшая экскурсия! На самом деле, когда бронировал на сайте экскурсию думал, что три часа - это перебор для меня. Бывал на других экскурсиях, в Питере и Казани, но чтоб столько мест в одну программу уместить, одним словом удивило количество локаций. Отдельно спасибо Светлане, что это время пролетело так легко и незаметно. Спасибо за гору интересных фактов о Калининграде!

Д Дарья Увлекательная экскурсия! Рекомендую!

Григорий Было здорово! Увидели все заявленные объекты. Светлана рассказывала о каждом, показывала старые фото как было до реставрации и разрушений. Много рассказала о жизни города сейчас. Прошли большой путь, но не утомились. И мне крайне понравилось зайти в один из туннелей вала - страшно интересно. В общем рекомендую от души! Гид выкладывается на все 1000%

Оля Экскурсия понравилась. Насыщенная по информации, но не утомительная по датам. Главные события от первых упоминаний до настоящего времени были рассказаны в формате беседы и "вопрос-ответ". Три часа прошли быстро. Маршрут большой, но из-за остановок показался крайне лёгким. Рекомендую!

М Марина Очень интересно и увлекательно! Нам очень понравилось! Светлана рассказывала с большой увлеченностью и отлично знает материал. И был наглядный материал об объектах ''до и после''.

В Вероника Спасибо, Светлана, за очень занимательную прогулку! Я как будто окунулась в прошлое, и гуляя уже по современному городу, будто поучаствовала в сражениях. Интересные страницы истории, старые фото👍 Калининград не перестает удивлять. Тем более сейчас, когда такая красивая осень! Однозначно рекомендую!