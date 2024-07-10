О Куршской косе сложено множество легенд, и мы вернемся в прошлое к их истокам. Вы узнаете о происхождении и истории освоения косы.
После этого вас ждёт встреча с загадочным и манящим Танцующим лесом и деревьями, изогнувшимися в причудливых позах.
Затем мы поднимемся на высоту Эфа, откуда перед нами предстанут прекрасные виды на дюны, лес и серебряное море.
Описание экскурсии
Путешествие через время и пространствоМы отправляемся на Куршскую косу, где увидим живописные пейзажи, виды на Балтийское море и Куршский залив. Вы узнаете о формировании дюн, их экосистемах и местной флоре. В «Визит-центре» вас познакомят с историей косы — расскажут о ее появлении, начиная с геологических процессов, которые привели к ее возникновению, и заканчивая заселением региона людьми. Вы узнаете, как местные жители адаптировались к условиям и что для них значила эта уникальная экосистема. Особое внимание будет уделено традиционным профессиям и ремеслам местным — рыболовству, производству соленой рыбы и земледелию. После мы отправимся в уникальный Танцующий лес. Изогнутые и скрученные стволы деревьев вызывают удивление и множество вопросов. Местные легенды гласят, что такая форма деревьев появилась из-за влияния ветра или уникальных климатических условий. Мы поднимемся на самую высокую точку куршской косы — высоту Эфа (62 метра), откуда открывается величественный вид на морские и заливные ландшафты. Здесь дюны, леса и море сливаются воедино, создадут атмосферу полной гармонии. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года. В бастионе нас ждет: - комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана - посещение и экскурсия по Объекту #13 в бастионе (для наших путешественников бесплатно, посещение отдельно от экскурсии 500 руб/чел) - свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов *При посещении Объекта #13 обратный трансфер не предусмотрен
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Визит-центр «Музей Куршской косы»
- Танцующий лес
- Высота Эфа
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
- Посещение Бастиона / «Обертайх/» + бесплатная дегустация марципана
Что не входит в цену
- Экологический сбор: 400 руб. /чел., дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Черняховского, 4Б, ориентир - Сбербанк
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Т
Все было организовано на высшем уровне: от комфортного автобуса и удобного сбора до продуманного маршрута. Отдельная благодарность гиду Елене за интересный и внимательный рассказ.
А
Экскурсия прошла прекрасно! Гид Арина вела рассказ очень увлекательно. Отдельная благодарность профессиональному водителю за спокойную и безопасную поездку.
Д
Очень дружелюбная и отзывчивая команда, готовая помочь с любым вопросом. Такое отношение создает по-настоящему уютную и доверительную атмосферу.
А
Спасибо за возможность исследовать город в компании единомышленников! Мы вместе открывали для себя новое и получили массу впечатлений.
А
Нас впечатлили глубокие знания и увлеченность гида. Его страсть к делу совпала с нашим интересом, сделав экскурсию уникальной.
В
Программа продумана блестяще и учитывает интересы каждого туриста. Каждая экскурсия — это глубокое погружение в историю.
