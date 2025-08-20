Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, исследуя её загадочные места и природные красоты. Вас ждут легенды, истории и уникальные пейзажи
На Куршской косе вас ждёт увлекательное путешествие по заповедным местам. Вы посетите высоты Эфа и Мюллера, где откроются потрясающие виды. В Танцующем лесу разгадаете местные аномалии, а на Орнитологической станции узнаете о миграции птиц. Посёлки Лесной и Рыбачий раскроют свои тайны, а прогулка по Королевскому бору перенесёт в прошлое. Это идеальная возможность насладиться природой и историей Калининградского края
Королевский бор. Вы пройдёте среди вековых сосен и через питомник гигантских туй из Северной Америки, узнаете, как раньше здесь проходила Королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья.
Посёлок Лесной. В самой узкой части косы мы рассчитаем расстояние от моря до залива и прогуляемся по лучшему променаду национального парка. Я расскажу историю одного чудом сохранившегося поселения и объясню, почему жители называют местный маяк «Торшер Любви»
Орнитологическая станция. Какие виды птиц пролетают над косой? Как связаны с косой названия Nestland и «Птичий мост»? Как Иоганнес Тинеман принес мировую славу поселку Rossiten? Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла.
Высота Мюллера и высота Эфа. Пока вы любуетесь потрясающей панорамой, я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.
Поселок Рыбачий. Его мы также посетим — выйдем на пирс в Куршский залив и отобедаем в рыбном дворе.
Озеро Чайка и озеро Лебедь. Здесь поговорим о тевтонском ордене и о том, почему местные жители когда-то разоряли гнезда чаек. А у второго озера прогуляемся по экологической тропе среди поющих песков.
Танцующий лес. Удивительное место — мы постараемся разгадать, в чем причина местной аномалии.
Дюна Петшберг. Здесь можно сверху окинуть взглядом поселение Пилькопен, обсудить, что ему угрожает, и вспомнить рыцаря, который однажды влюбился в языческую жрицу.
А финалом станет ужин с видом на море! Также у вас будет время для купания в хорошую погоду и фотосессии на фоне заката.
Организационные детали
Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
Дополнительные расходы: экологический сбор — 300 руб. /чел., 450 руб. /автомобиль, обед, ужин и входные билеты в музеи (посещение по желанию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 3169 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным! С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и сделаю ваш отпуск максимально ярким и насыщенным, учитывая все ваши пожелания.
Т
Татьяна
20 авг 2025
Потрясающая экскурсия! Выверенный тайминг, продуманный маршрут, классические и новые локации, внимание к нам, легкая и интересная подача материала. День пролетел на одном дыхании. Спасибо, Дмитрий, за впечатления, которые останутся на всю жизнь:)
С
Светлана
4 авг 2025
Дмитрий-отличный гид. Поездка была легкой, интересной и познавательной. Дмитрия приятно слушать. Очень рекомендую данного гида! Спасибо!
Н
Назмутдинова
27 июл 2025
Вне всяких похвал, искренне рекомендую Дмитрия. Во-первых, было очень приятно получить презент - пакетик с янтарем, мы, к примеру, самостоятельно собрали янтарь меньшего размера). Чувствовалась забота Дмитрия-в машине были бутылочки
воды. Видно, что Дмитрий с душой относится к своей работе, он не тараторит монотонно заученный текст, очень хорошо разбирается в материале, и подаёт его так, что заинтересовывает вас. Мне кажется нет ни одного вопроса, на который Дмитрий не сможет вам развернуто ответить. Гид очень образован, речь "чистая". Посетили все точки согласно маршрута. Никуда не торопились. Мы остались в полном восторге. Дмитрий, ещё раз выражаем свою благодарность!)
D
Dmitry
9 мая 2025
Дмитрий обладает энциклопедическими знаниями о куршской косе и её обитателях.
Andrey
17 авг 2024
Спасибо Дмитрию за замечательную поездку! Экскурсия очень интересная и насыщенная! У Дмитрия очень богатые знания истории края и хорошие навыки рассказчика, в процессе рассказывал много интересных фактов. Мы посмотрели множество
красивых атмосферных мест и живописных видов. За один день посетили все ключевые места Куршской косы, включая высоты Мюллера, Эфа, орнитологическую станцию и танцующий лес. Отдельно можно отметить отличное планирование - везде было достаточно времени и закат приехали встречать в красивое место. Очень рекомендуем эту экскурсию!
Татьяна
5 авг 2024
Очаровательная, насыщенная, интересная и очень душевная экскурсия! Огромное спасибо за наш волшебный день!
Ю
Юлия
15 июл 2024
Необычайно красивая экскурсия. С высот открываются прекрасные виды, можно встретить диких зверей. Дмитрий отлично знает истортю и очень интересно рассказывает.
С
Светлана
27 сен 2023
Два дня прошли с Дмитрием просто незабываемо! Очень интересные экскурсии, которые не оставили равнодушными нас, впечатлений столько!!!!!! Это просто шикарный гид Если нужен гид, то вам к Дмитрию! Спасибо!!!!
К
Кирилл
26 сен 2023
Все очень понравилось! Переезжали из одного в отеля в другой, Дмитрий забрал нас в одном месте и в конце экскурсии отвез в другое со всеми вещами. В процессе экскурсии давал
полезные рекомендации, провез по местам, где не водят большие группы туристов. Также в процессе экскурсии повстречали нескольких лис и кабанов. Программа на 12 часов рассчитана в сезон при наличии возможности купания. В отсуствие сезона, по словам Дмитрия, экскурсия занимает 10 часов с учетом дороги из/в Калининград. Наша экскурсия в итоге длилась 10,5-11 часов, время пролетело очень быстро и незаметно. Посетили все, что было заявлено по программе, кроме Королевского бора и без ужина. Возможно, это было связано с тем, что с утра был небольшой дождь и Дмитрий в начале чуть изменил маршрут, либо мы в некоторых местах задерживались больше положенного. В любом случае, с косы выехали только тогда, когда уже стемнело, поэтому никаких замечаний по работе Дмитрия нет. В идеале, чтобы в полной мере насладиться всеми красотами этого места, нужно приехать сюда не один раз. Подобный формат экскурсий позволяет за один день посмотрить и изучить все по максимуму, в условиях ограниченного времени, в отличие от групповых экскурсий или индивидуального посещения, если Вы едете впервые. При выборе экскурсии в это место - Дмитрий единственный, кто предлагает наиболее продолжительный формат. Другие подобные экскурсии рассчитаны на 7-8 часов с учетом дороги, поэтому, выводы делайте сами. В итоге Дмитрия смело могу рекомендовать, хотелось бы в будущем посетить и другие его экскурсии.
А
Анна
1 авг 2023
Очень приятная экскурсия. Полюбовались природными красотами, поднялись на дюны, встретили диких животных (кабанчиков и лисят), искупались в заливе. И, что немаловажно, очень вкусно пообедали. Дмитрий рассказывал интересно, неутомительно - все было очень комфортно.
В
Владислав
24 июл 2023
Дмитрий был на высоте! Посетили не только стандартные маршрутные места на Куршской косе, но и нетривиальные места. По ходу маршрута увидели диких кабанов, лис и даже тюленя! Весь маршрут продуман до мелочей. Спасибо!
А
Андрей
6 июл 2023
Экскурсия с Дмитрием получилась великолепной, ни разу не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию по прилету в Калининград. Прекрасная подача материала, тактичность и внимательность. Спасибо большое!
Анна
22 июн 2023
Очень рады, что наше знакомство с Куршской косой состоялось вместе с Дмитрием! Дмитрий прекрасный рассказчик, деликатный сопровождающий, отличный организатор! Спасибо большое за чудесный и очень насыщенный на впечатления, эмоции день, за непринужденность и легкость общения! Дмитрий, всего Вам самого замечательного!
А
Алексей
14 июн 2023
Экскурсия очень понравилась! Дмитрий очень интересно рассказывал, приводил много исторических фактов, предлагал различные варианты следования по маршруту, с учетом наших интересов и возможностей. Организовано все на высоком уровне и отработано по полной 12 часов. Тау же были даны полезные советы и рекомендации по Калининграду. . Мы остались очень довольны. Дмитрию огромная благодарность!