9 отзывов оставили туристы

Куршская коса - это уникальный природный и исторический комплекс, где каждый камень и дерево хранят в себе вековые тайны.
На экскурсии вы посетите Высоту Мюллера, откуда открывается дыхание захватывающий вид на
На экскурсии вы посетите Высоту Мюллера, откуда открывается дыхание захватывающий вид на
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Интересные исторические факты
- 🦢 Возможность увидеть редких животных
- 🏖️ Прогулка по живописным пляжам
- 🏙️ Посещение колоритного Зеленоградска
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми природными красотами и достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными, хотя это время может предложить уникальные виды и спокойствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Высота Мюллера
- Поселок Рыбачий
- Орнитологическая станция Фрингилла
- Танцующий лес
- Пьяный лес
- Большая дюнная гряда
- Озеро Лебедь
- Зеленоградск
Описание экскурсии
Сокровища Куршской косы
Вы увидите все главные достопримечательности косы, услышите о местной истории и природе и, если повезёт, встретите лебедей, лис, белок, зайцев, косуль и даже лося. В программе экскурсии:
- Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива. Расскажу, почему вековой лес у подножия Высоты Мюллера — сказочный. А ведь многие проходят мимо, словно не замечая его.
- Поселок Рыбачий — вы узнаете, какие идеи навеяли сказочнику Гофману окрестности этого живописного поселка, кто такие «кусатели ворон» и что подавали в местных рыбных ресторанах 100 лет назад в качестве деликатеса.
- Орнитологическая станция Фрингилла — местные учёные расскажут вам о навигационных способностях птиц и продемонстрируют, как происходит их кольцевание. А ещё вы узнаете, чего на Фрингилле боятся студенты-практиканты.
- Танцующий лес — вы увидите необычным образом наклонённые и изогнутые стволы деревьев и услышите разные версии происхождения этого природного явления.
- Пьяный лес — он будет окружать вас почти повсеместно. Почему же он пьяный, вы буквально почувствуете в ходе экскурсии.
- Большая дюнная гряда — формировавшаяся в течение 150-200 лет, она поглотила не один посёлок и теперь огромной песчаной стеной нависает над берегом залива. Всю её мощь мы оценим со смотровых площадок на Высоте Эфа.
- Озеро Лебедь (по желанию) — единственное озеро на южной Балтике, образованное ветрами и песком. Отсюда открываются виды литовской части Куршской косы и Куршского залива.
- Зеленоградск — удивительный городок, который покорит вас старинными узкими улочками, по-европейски плотной застройкой, живописными набережными, скверами и уютными кафе.
Организационные детали
- Выезд из Калининграда или Зеленоградска включен в стоимость
- Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее
- Дополнительные расходы:
- Трансферы из других городов оплачиваются дополнительно:
— выезд из Светлогорска с возвращением в Калининград — 500 руб.
— трансфер из Светлогорска и обратно — 1000 руб.
— трансфер из Янтарного и обратно — 1500 руб.
- Орнитологическая станция Фрингилла — 300 руб. /взрослые, 100 руб. /дети (работает с апреля по октябрь)
- По желанию мы можем добавить в экскурсию замок Шаакен, музей Куршской косы или другие интересующие вас места. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении. Время свыше 8-ми часов экскурсии — 1200 руб. каждый последующий час.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленоградске. Другое - по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1001 туриста
Меня зовут Алексей. Я коренной житель и знаток Калининградской области, профессиональный историк и отличный рассказчик. В туризме работаю с 2015 года, экскурсии провожу без излишнего академизма, в легком и увлекательном формате. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 155 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Мы ездили с ним на Куршскую косу, в Зеленоградск и по пути посмотрели замок. Несмотря на дождь, который застал нас в Зеленоградске и у
Мы ездили с ним на Куршскую косу, в Зеленоградск и по пути посмотрели замок. Несмотря на дождь, который застал нас в Зеленоградске и у
+1
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Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный пробный шар😊😊👍 Алексей очень увлечённо рассказывал обо всём. Чувствуется, что он многое знает и
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У нас была экскурсия с Алексеем на Куршскую косу. Гид приехал вовремя. По дороге знакомил нас с историей, рассказывая очень много интересных фактов. Во время экскурсии нам показал интересные места
Алексей
Ответ организатора:
Светлана, спасибо Вам и вашей дружной компании за совместно проведенное в экскурсии время и за доверие ко всем моим предложениям!
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Е
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Огромное спасибо Алексею, благодаря которому мы смогли получить столько незабываемых эмоций, впечатлений, знаний! Рекомендую всем!
Алексей
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас за отзыв и за интерес к нашему краю!
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Спасибо Алексею за экскурсию. Интелегентный, пунктуальный, много интересного рассказал, показал. Время пролетело незаметно.
Алексей
Ответ организатора:
Оксана, благодарю Вас за отзыв и за время приятного общения с вами!
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Е
Спасибо Алексею за прекрасно проведенный день. Мы остались впечатлены красотой природы, интересным материалом и ценными советами. Рекомендую
Алексей
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас за отзыв и высокую оценку!
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