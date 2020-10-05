9 отзывов оставили туристы

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Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность

Оценить грандиозное творение балтийской природы и насладиться ароматом хвои и морских волн

5
9 отзывов
Алексей
Алексей – Гид из Калининграда
Куршская коса — фантастическое место, созданное природой и сохраненное руками человека.

Вы услышите о древних жителях Янтарного края, раскроете тайны средневековых рыцарей-крестоносцев и насладитесь чарующими видами Балтики.

А еще заедете в курортный Зеленоградск и погуляете по его колоритным старинным улочкам.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность

Что вас ожидает

Сокровища Куршской косы
Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ косы, услышите о местной истории 📖 и природе и, если повезет, встретите лебедей, лис, белок, зайцев, косуль и даже лося. В программе экскурсии:

  • Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря 🌊 и Куршского залива.
  • Поселок Рыбачий — вы узнаете, какие идеи навеяли сказочнику Гофману окрестности этого живописного поселка, кто такие «кусатели ворон» и что подавали в местных рыбных ресторанах 100 лет назад в качестве деликатеса.
  • Орнитологическая станция Фрингила — местные ученые расскажут вам о навигационных способностях птиц и продемонстрируют, как происходит их кольцевание. А еще покажут то, чего боятся студенты-практиканты.
  • Танцующий лес — вы увидите необычным образом наклоненные и изогнутые стволы деревьев и услышите разные версии происхождения этого природного явления.
  • Большая дюнная гряда — формировавшаяся в течение 150-200 лет, она поглотила не один поселок и теперь высокой песчаной стеной нависает над берегом залива.
  • Зеленоградск — удивительный городок, который покорит вас старинными узкими улочками, по-европейски плотной застройкой, живописными набережными, скверами и уютными кафе.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно, орнитологическая станция Фрингила — 150 рублей с человека (работает с апреля по октябрь)
  • По желанию мы можем добавить в экскурсию ⛳ замок 🏰 Шаакен, музей 🖼 Куршской косы или другие интересующие вас места. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я коренной житель и знаток Калининградской области, профессиональный историк и отличный рассказчик. В туризме работаю с 2015 года, экскурсии провожу без излишнего академизма, в легком и увлекательном формате. Надеюсь на скорую встречу!
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9 отзывов оставили туристы

5 октября 2020
Ездили с Алексеем 03. 10 на Куршскую косу и в Зеленоградск. Туристка я достаточна требовательная и местами нервная, но даже у меня не было ни одного повода для критики. Алексей человек исключительно интеллигентный, сдержанный и воспитанный. Интереснейшие рассказы о Куршской косе и остальных объектах. К нам даже иногда в людных местах пытались присоединиться ( погреть ушки) другие туристы, чтобы послушать об истории мест. Понравилось, что можно было с лёгкостью корректировать маршрут под наши потребности, именно в такие минуты не жалеешь о покупке индивидуальной экскурсии ( в нашем случае мы немного застревали в сувенирных магазинах). Благодаря Алексею, удалось пообедать в потрясающем рыбном ресторане, куда достаточно сложно попасть просто с улицы. Бонусом к нашей поездке стало посещение кирхи, построенной во времена рыцарей Тевтонского ордена, а также осмотр исторического центра города. Особенно хочу отметить пунктуальность Алексея.
5 октября 2020
Спасибо огромное Алексею за прекрасно проведённую экскурсию, чуткое и внимательное отношение к туристам. Мы получили большое удовольствие от поездки, погода была прекрасная, сосновый воздух волшебный, кофе вкусный, рассказ интересный. Будем рекомендовать Алексея своим знакомым.
4 октября 2020
Экскурсия была классной, интересной, информативной, насыщенной и позитивной!Алексей отличный гид, создал нам прекрасное настроение на целый день, а его стихи собственного сочинения вообще бесподобны!Огромное спасибо за чудесную Куршскую косу, попасть на которую было давнишней мечтой, за орнитологическую станцию, дюны, пляж и большой привет от Маргариты и ее дочки Аси, у которой ДР в один день с дочкой Алексея(экскурсия у нас была именно в этот день). Еще раз спасибо и надеемся на встречу в следующий приезд:)
29 сентября 2020
Спасибо большое за отличную экскурсию! Как оказалось, за два дня пребывания в Калининграде мы с подругой не увидели огромное количество важнейших достопримечательностей( Узнав это, Алексей сделал крюк перед Куршской косой и отвёз нас в несколько мест в самом Калининграде. Потому что просто не мог себе позволить, чтобы мы уехали домой с таким неполным представлением о городе! Если честно, я пожалела, что не заказала еще и обзорную по городу с Алексеем. (Мы были на пешеходной с другим гидом). Куршская коса великолепна!!! Алексей- начитанный интеллигентный человек(ещё бы, много лет он работал историком и директором школы, а теперь преподаёт философию в ВУЗе и ведёт экскурсии по городу и пригородам! Масштаб знаний огромен))) Историческими фактами нас не перегружал (мы с подругой ездили), где было необходимо на понятном нам языке напоминал о Рюрике, викингах, племенах росах)) Все с юмором, без занудства! Погуляли по танцующему лесу, заехали в посёлок Рыбачий, полюбовались дикими лебедями, были на высоте Мюллера и на дюне Эфа, заехали на шикарнейший пляж!!! С белым чистейшим песочком!!! Потом мы поехали в Зеленоградск. Вся поездка сопровождалась увлекательным рассказом! Нам очень, нет ОЧЕНЬ понравилась эта экскурсия!!! Спасибо, Алексей!!!
23 сентября 2020
Экскурсия была познавательной, проходила в комфортном ритме. Время пролетело незаметно. Вся информация была очень интересная изложена. Всем, кто собирается на Куршскую косу, рекомендую экскурсию с Алексеем.
22 сентября 2020
Были на экскурсии на Куршской косе с Алексеем 12. 09. 2020. Общую работу гида оцениваем на 5 баллов (звезд). По заказу экскурсии- гид связался буквально через 20 минут после заказа на сайте и ответил на все дополнительные вопросы. Быстро подтвердил день и время экскурсии. Сама экскурсия тоже прошла на отлично. Начало точно в обговоренное время (по согласованию перенесли на 8-30 для того, чтобы не попасть в пробку на въезде на косу). Алексей дал много интересной информации не только о Куршской косе, но и о городе Калининграде и области. На косе посетили высоту Мюллера, Рыбачий, танцующий лес и высоту Эфа. После этого Алексей выделил время для небольшого перекуса и посещения пляжа на Балтийском побережье. Те, кто будет путешествовать летом могут успеть искупаться. На обратном пути посетили город Зеленоградск. Так же вне рамок экскурсии Алексей по дороге на косу сделал остановку в Калининграде для осмотра форта №3, а на обратном пути показал исторический район города Марауненхоф. В общем от экскурсии остались наилучшие впечатления. Спасибо Алексею за великолепную экскурсию.
20 сентября 2020
Очень рады, что выбрали экскурсию именно у Алексея! С ним мы побывали везде, куда можно было попасть за один день, услышали безгранично много информации о крае и его истории. Алексей, будучи историком, может рассказывать бесконечно!))) особая благодарность за возможность забрать нас для начала экскурсии прямо из аэропорта и за учет всех наших мелких «капризов» по ходу экскурсии, за расширение экскурсии по нашей просьбе! Алексей показал много интересных мест, выходящих за рамки стандартной программы по этой местности и дал ценные рекомендации по просмотру Калининграда. Очень рекомендуем.
13 сентября 2020
Алексей оказался удивительно обаятельным, тактичным и интеллигентным человеком. В качестве гида он с радостью покажет и расскажет о самых примечательных местах, а если возникнет желание, то маршрут можно немного скорректировать в процессе. Не будет преувеличением сказать, что нам невероятно повезло посетить Куршскую косу в компании с Алексеем - комфортно, увлекательно и, в итоге, многочасовая экскурсия пролетела незаметно. Большая удача увидеть красоту Калининграда-Кенингсберга глазами влюбленного в свой край человека. Не обращайте внимание на количество отзывов и оценок, очень рекомендую.
26 августа 2020
Были на Куршской косе 24 августа 2020 года. Это тот случай когда лучше брать экскурсию, поскольку самостоятельное путешествие связано с расписаниями автобусов и длительными временными затратами. Замечательная экскурсия!!! Удивительная красота моря и чудеса природы. Интересные факты, сказки и истории. Очень комфортно и душевно провели время с гидом. Спасибо большое, Алексей! Нас было 3 человека, один из которых ребенок 9 лет. Все остались довольны друг другом. Море просто замечательное. Мы успели всё и искупаться, и погулять, и узнать много нового. Ещё раз спасибо Алексею за занимательный и подробный рассказ!!!

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