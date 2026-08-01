9 отзывов оставили туристы

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Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность

Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Куршская коса - это уникальный природный и исторический комплекс, где каждый камень и дерево хранят в себе вековые тайны.

На экскурсии вы посетите Высоту Мюллера, откуда открывается дыхание захватывающий вид на
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Балтийское море и Куршский залив. Поселок Рыбачий раскроет перед вами свои сказочные истории, вдохновлявшие великих писателей.

Орнитологическая станция Фрингила познакомит вас с удивительным миром птиц, а Танцующий лес удивит своими загадочными формами деревьев. Большая дюнная гряда покажет вам силу природы, способную поглотить целые поселения. А завершит ваше путешествие Зеленоградск - город с уникальной архитектурой и уютными кафе. Включен выезд из Калининграда, а также возможность организации трансфера из других городов.

Не забудьте о дополнительных расходах, таких как экологический сбор и посещение орнитологической станции.

Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Калининградскую область

5
155 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Интересные исторические факты
  • 🦢 Возможность увидеть редких животных
  • 🏖️ Прогулка по живописным пляжам
  • 🏙️ Посещение колоритного Зеленоградска

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми природными красотами и достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными, хотя это время может предложить уникальные виды и спокойствие.
Сейчас август — это идеальное время.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность

Что можно увидеть

  • Высота Мюллера
  • Поселок Рыбачий
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Танцующий лес
  • Пьяный лес
  • Большая дюнная гряда
  • Озеро Лебедь
  • Зеленоградск

Описание экскурсии

Сокровища Куршской косы

Вы увидите все главные достопримечательности косы, услышите о местной истории и природе и, если повезёт, встретите лебедей, лис, белок, зайцев, косуль и даже лося. В программе экскурсии:

  • Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива. Расскажу, почему вековой лес у подножия Высоты Мюллера — сказочный. А ведь многие проходят мимо, словно не замечая его.
  • Поселок Рыбачий — вы узнаете, какие идеи навеяли сказочнику Гофману окрестности этого живописного поселка, кто такие «кусатели ворон» и что подавали в местных рыбных ресторанах 100 лет назад в качестве деликатеса.
  • Орнитологическая станция Фрингилла — местные учёные расскажут вам о навигационных способностях птиц и продемонстрируют, как происходит их кольцевание. А ещё вы узнаете, чего на Фрингилле боятся студенты-практиканты.
  • Танцующий лес — вы увидите необычным образом наклонённые и изогнутые стволы деревьев и услышите разные версии происхождения этого природного явления.
  • Пьяный лес — он будет окружать вас почти повсеместно. Почему же он пьяный, вы буквально почувствуете в ходе экскурсии.
  • Большая дюнная гряда — формировавшаяся в течение 150-200 лет, она поглотила не один посёлок и теперь огромной песчаной стеной нависает над берегом залива. Всю её мощь мы оценим со смотровых площадок на Высоте Эфа.
  • Озеро Лебедь (по желанию) — единственное озеро на южной Балтике, образованное ветрами и песком. Отсюда открываются виды литовской части Куршской косы и Куршского залива.
  • Зеленоградск — удивительный городок, который покорит вас старинными узкими улочками, по-европейски плотной застройкой, живописными набережными, скверами и уютными кафе.

Организационные детали

  • Выезд из Калининграда или Зеленоградска включен в стоимость
  • Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее
  • Дополнительные расходы:
  • Трансферы из других городов оплачиваются дополнительно:
    — выезд из Светлогорска с возвращением в Калининград — 500 руб.
    — трансфер из Светлогорска и обратно — 1000 руб.
    — трансфер из Янтарного и обратно — 1500 руб.
* Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 150 руб. за автомобиль и 300 руб. со взрослого человека (включая гида), учащимся и пенсионерам по возрасту — бесплатно (при предъявлении документа)
  • Орнитологическая станция Фрингилла — 300 руб. /взрослые, 100 руб. /дети (работает с апреля по октябрь)
  • По желанию мы можем добавить в экскурсию замок Шаакен, музей Куршской косы или другие интересующие вас места. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении. Время свыше 8-ми часов экскурсии — 1200 руб. каждый последующий час.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленоградске. Другое - по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1001 туриста
Меня зовут Алексей. Я коренной житель и знаток Калининградской области, профессиональный историк и отличный рассказчик. В туризме работаю с 2015 года, экскурсии провожу без излишнего академизма, в легком и увлекательном формате. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 155 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
152
4
3
3
2
1
Анастасия
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊

Мы ездили с ним на Куршскую косу, в Зеленоградск и по пути посмотрели замок. Несмотря на дождь, который застал нас в Зеленоградске и у
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замка, Алексей сделал всё возможное, чтобы мы успели увидеть самое интересное. Мы немного погуляли по Зеленоградску, нашли знаменитых котов — рисунки, граффити и домики 🐈, а к замку Алексей специально подвёз нас на машине, чтобы мы смогли его осмотреть, несмотря на непогоду.

Основная часть экскурсии прошла на Куршской косе. Нам очень повезло с погодой: успели спокойно погулять по Танцующему лесу и подняться на высоту Эфа. 🌲🌊

Практически с первых минут стало понятно, что Алексей — очень аккуратный водитель и настоящий профессионал своего дела. Особенно понравилось, что он является действующим историком, поэтому ещё по дороге начал рассказывать об истории Калининграда, его зданиях и интересных фактах. На протяжении всей экскурсии он с удовольствием отвечал на любые наши вопросы, и чувствовалось, насколько глубоко он знает и любит свой край.

Мы были с дочкой 8 лет, и ей тоже было интересно. Экскурсия получилась насыщенной, но при этом очень комфортной. С 9 утра до 5 вечера время пролетело совершенно незаметно. Узнали огромное количество интересных фактов, которые вряд ли нашли бы самостоятельно. 📚

Большое спасибо Алексею за увлекательный день, отличную организацию, интересные рассказы и приятную атмосферу! Если хотите не просто увидеть красивые места, а действительно узнать и понять историю Калининградской области, смело рекомендуем эту экскурсию. ❤️

Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊+1
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! 😊
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Ольга
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный пробный шар😊😊👍 Алексей очень увлечённо рассказывал обо всём. Чувствуется, что он многое знает и
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что ему именно нравится обладать информацией и делиться ей с людьми. Алексей очень внимательный и воспитанный мужчина. Отдельно отмечу, что он всегда открывал мне дверь машины, когда я выходила. Очень галантный жест.
Экскурсия немного вышла за временные рамки по нашей просьбе (на три часа), но время пролетело так незаметно.
Подвожу итог😊: Алексей как гид справился на 100 %, благодаря ему мы узнали море нового и интересного. Подача информации легкая.
Плюс Алексей воспитанный, тактичный человек.
Короче говоря, мы очень довольны и всем рекомендуем поездки с Алексеем!!

Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
Впервые в жизни мы с мужем были на экскурсии с гидом. Но это оказался очень положительный
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Светлана
У нас была экскурсия с Алексеем на Куршскую косу. Гид приехал вовремя. По дороге знакомил нас с историей, рассказывая очень много интересных фактов. Во время экскурсии нам показал интересные места
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и дал много информации. Были учтены все наши пожелания. Гид забронировал нам обед в шикарном ресторане.
Гида очень рекомендую. Это человек, который любит свою работу, любит свой город и делится этой любовью с гостями.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Светлана, спасибо Вам и вашей дружной компании за совместно проведенное в экскурсии время и за доверие ко всем моим предложениям!
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Е
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Огромное спасибо Алексею, благодаря которому мы смогли получить столько незабываемых эмоций, впечатлений, знаний! Рекомендую всем!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас за отзыв и за интерес к нашему краю!
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Оксана
Спасибо Алексею за экскурсию. Интелегентный, пунктуальный, много интересного рассказал, показал. Время пролетело незаметно.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Оксана, благодарю Вас за отзыв и за время приятного общения с вами!
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Е
Спасибо Алексею за прекрасно проведенный день. Мы остались впечатлены красотой природы, интересным материалом и ценными советами. Рекомендую
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас за отзыв и высокую оценку!
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