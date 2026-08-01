9 отзывов оставили туристы

Куршская коса - это уникальный природный и исторический комплекс, где каждый камень и дерево хранят в себе вековые тайны.На экскурсии вы посетите Высоту Мюллера, откуда открывается дыхание захватывающий вид на

Балтийское море и Куршский залив. Поселок Рыбачий раскроет перед вами свои сказочные истории, вдохновлявшие великих писателей. Орнитологическая станция Фрингила познакомит вас с удивительным миром птиц, а Танцующий лес удивит своими загадочными формами деревьев. Большая дюнная гряда покажет вам силу природы, способную поглотить целые поселения. А завершит ваше путешествие Зеленоградск - город с уникальной архитектурой и уютными кафе. Включен выезд из Калининграда, а также возможность организации трансфера из других городов. Не забудьте о дополнительных расходах, таких как экологический сбор и посещение орнитологической станции. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Калининградскую область

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми природными красотами и достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде и меньшему количеству туристов. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но погодные условия могут быть менее благоприятными, хотя это время может предложить уникальные виды и спокойствие.

Сейчас август — это идеальное время.