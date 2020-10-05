9 отзывов оставили туристы

Спасибо большое за отличную экскурсию! Как оказалось, за два дня пребывания в Калининграде мы с подругой не увидели огромное количество важнейших достопримечательностей( Узнав это, Алексей сделал крюк перед Куршской косой и отвёз нас в несколько мест в самом Калининграде. Потому что просто не мог себе позволить, чтобы мы уехали домой с таким неполным представлением о городе! Если честно, я пожалела, что не заказала еще и обзорную по городу с Алексеем. (Мы были на пешеходной с другим гидом). Куршская коса великолепна!!! Алексей- начитанный интеллигентный человек(ещё бы, много лет он работал историком и директором школы, а теперь преподаёт философию в ВУЗе и ведёт экскурсии по городу и пригородам! Масштаб знаний огромен))) Историческими фактами нас не перегружал (мы с подругой ездили), где было необходимо на понятном нам языке напоминал о Рюрике, викингах, племенах росах)) Все с юмором, без занудства! Погуляли по танцующему лесу, заехали в посёлок Рыбачий, полюбовались дикими лебедями, были на высоте Мюллера и на дюне Эфа, заехали на шикарнейший пляж!!! С белым чистейшим песочком!!! Потом мы поехали в Зеленоградск. Вся поездка сопровождалась увлекательным рассказом! Нам очень, нет ОЧЕНЬ понравилась эта экскурсия!!! Спасибо, Алексей!!!