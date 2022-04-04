Название экскурсии "Янтарная экскурсия" говорит само за себя!

В посёлке Янтарный (нем. Palmniken) побываем с Вами в частной янтарной мастерской, где узнаете как и сколько янтарь обрабатывается перед тем, как попасть на полку в виде шикарного изделия, как определить янтарь от подделки, в прямом смысле искупаете свои руки в янтаре.

Посещаем выставочный зал "Янтарная палата" от Янтарного комбината и смотровую площадку, где добывают 90% мирового запаса янтаря (по желанию).

Побываем на пляже, которому был присвоен статус "Голубой флаг" (экологический стандарт качества), прогуляемся по деревянному променаду вдоль моря.

Пройдём через парк, где насчитывается около 25 видов редких растений. Символом парка Янтарного стали прекрасные тюльпанные деревья, и если повезёт, можно увидеть как они цветут.

Затем следуем в уютный курортный городок Светлогорск, а по пути заезжаем в самое инстаграмное место на побережье, Филинская бухта. Также как дополнение можно рассмотреть посещение парка Янтарного периода.

В Светлогорске прогуляемся по его узким улочкам, а чтобы спуститься к променаду, воспользуемся канатной догогой, т. к. высота берегового обрыва в бывшем Раушене около 40 метров. А если не сильно устали, можно воспользоваться другими тропами.

Узнаем что находится сегодня в главной достопримечательности города, водонапорной башне, которая является украшением города и его визитной карточкой. И конечно, насладимся оригинальной курортной архитектурой.

Жду Вас на экскурсии!