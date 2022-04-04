Янтарная экскурсия

Янтарная экскурсия
Янтарная экскурсия
Янтарная экскурсия
Янтарная экскурсия
Янтарная экскурсия
Янтарная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • П. Янтарный:
  • Балтийское море
  • Парк Янтарный
  • Бывшая лютеранская кирха Пальмникена, ныне - православный храм Казанской иконы Божьей матери
  • Водонапорная башня
  • Выставочный зал "Янтарная палата"
  • Смотровая площадка действующего карьера янтарного комбината.
  • Светлогорск:
  • Водонапорная башня Раушена
  • Канатная дорога
  • Довоенная курортная архитектура
  • Солнечные часы на набережной
  • Променад
  • Озеро Тихое
  • Католическая капелла, сейчас органный концертный зал
  • Концертный зал "Янтарь-холл"
  • Курхаус Раушена
Название экскурсии "Янтарная экскурсия" говорит само за себя!
В посёлке Янтарный (нем. Palmniken) побываем с Вами в частной янтарной мастерской, где узнаете как и сколько янтарь обрабатывается перед тем, как попасть на полку в виде шикарного изделия, как определить янтарь от подделки, в прямом смысле искупаете свои руки в янтаре.
Посещаем выставочный зал "Янтарная палата" от Янтарного комбината и смотровую площадку, где добывают 90% мирового запаса янтаря (по желанию).
Побываем на пляже, которому был присвоен статус "Голубой флаг" (экологический стандарт качества), прогуляемся по деревянному променаду вдоль моря.
Пройдём через парк, где насчитывается около 25 видов редких растений. Символом парка Янтарного стали прекрасные тюльпанные деревья, и если повезёт, можно увидеть как они цветут.
Затем следуем в уютный курортный городок Светлогорск, а по пути заезжаем в самое инстаграмное место на побережье, Филинская бухта. Также как дополнение можно рассмотреть посещение парка Янтарного периода.
В Светлогорске прогуляемся по его узким улочкам, а чтобы спуститься к променаду, воспользуемся канатной догогой, т. к. высота берегового обрыва в бывшем Раушене около 40 метров. А если не сильно устали, можно воспользоваться другими тропами.
Узнаем что находится сегодня в главной достопримечательности города, водонапорной башне, которая является украшением города и его визитной карточкой. И конечно, насладимся оригинальной курортной архитектурой.
Жду Вас на экскурсии!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты на смотровые площадки, музеи
  • Билет на канатную дорогу
  • Обед
Место начала и завершения?
пл. Победы, 1 или любое удобное
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в любое время

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