Мы отправимся в путешествие по Калининградской области и погрузимся в историю её городков. Вы почувствуете мощь Пиллау, раскроете секреты янтарного сияния и проследите весь цикл от обработки до рождения изделий из солнечного камня. А после погуляете по Раушену и настроитесь на его курортную волну.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Калининграда

10:30–11:30 — экскурсия по Балтийску

Вы откроете для себя город за семью печатями, который долгое время скрывал свои тайны. Прикоснётесь к легендам Пиллау, пройдёте по стопам моряков и военных, некогда охранявших западные рубежи. И, кто знает, может, море поделится с вами мерцающим осколком янтаря.

11:35 — дорога в Янтарный

12:15–14:30 — экскурсия и свободное время в Янтарном

Мы погрузимся в мир янтаря: побываем на производстве, где увидим полный цикл его добычи и обработки. А после — прогулка по парку, отдых на лучшем пляже и знакомство с архитектурными достопримечательностями.

14:35 — дорога в Светлогорск

15:45–17:45 — экскурсия по Светлогорску

Оазис красоты и умиротворения, где вы забудете о городской суете. Прогуляетесь по живописным улочкам, полюбуетесь старинными виллами и видами балтийского побережья.

17:50–18:30 — дорога в Калининград

Вы узнаете:

о роли Балтийска как военно-морской базы и самого западного города России

как происходит добыча и обработка янтаря

в чём уникальность янтаря как природного ресурса и как он связан с регионом

Организационные детали

Обратите внимание: небольшая часть набережной в Светлогорске пока находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном. Летом возможно купание и отдых на пляже в Янтарном