Мои заказы

Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Открыть три города и три грани Балтийского побережья
Мы отправимся в путешествие по Калининградской области и погрузимся в историю её городков.

Вы почувствуете мощь Пиллау, раскроете секреты янтарного сияния и проследите весь цикл от обработки до рождения изделий из солнечного камня. А после погуляете по Раушену и настроитесь на его курортную волну.
5
5 отзывов
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Описание экскурсии

9:30 — выезд из Калининграда

10:30–11:30 — экскурсия по Балтийску

Вы откроете для себя город за семью печатями, который долгое время скрывал свои тайны. Прикоснётесь к легендам Пиллау, пройдёте по стопам моряков и военных, некогда охранявших западные рубежи. И, кто знает, может, море поделится с вами мерцающим осколком янтаря.

11:35 — дорога в Янтарный

12:15–14:30 — экскурсия и свободное время в Янтарном

Мы погрузимся в мир янтаря: побываем на производстве, где увидим полный цикл его добычи и обработки. А после — прогулка по парку, отдых на лучшем пляже и знакомство с архитектурными достопримечательностями.

14:35 — дорога в Светлогорск

15:45–17:45 — экскурсия по Светлогорску

Оазис красоты и умиротворения, где вы забудете о городской суете. Прогуляетесь по живописным улочкам, полюбуетесь старинными виллами и видами балтийского побережья.

17:50–18:30 — дорога в Калининград

Вы узнаете:

  • о роли Балтийска как военно-морской базы и самого западного города России
  • как происходит добыча и обработка янтаря
  • в чём уникальность янтаря как природного ресурса и как он связан с регионом

Организационные детали

Обратите внимание: небольшая часть набережной в Светлогорске пока находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном. Летом возможно купание и отдых на пляже в Янтарном

  • Поедем на туристическом автобусе
  • При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 2 лет
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе
  • В программе предполагается посещение сувенирного магазина с изделиями из янтаря
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Дети до 18 лет4500 ₽
Пенсионеры4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 65953 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
читать дальшеуменьшить

влюблённые в свой край. Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Отличная экскурсия, всё на высшем уровне. Спасибо экскурсоводу Вячеславу, минивен комфортный, организация продуманная. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия очень понравилась, всё было отлично организовано, минивен удобный, гид Вячеслав замечательный
Вам был полезен этот отзыв?
И
Посетил экскурсию по трём городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Впечатления положительные: маршрут продуман, время распределено разумно, все запланированные места посещены.
Информация была подана понятно и доступно.
Организация на достойном уровне, никаких задержек или накладок не возникло.
В целом — рекомендую для тех, кто хочет за один день получить насыщенную и структурированную программу.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия в Балтийск, Янтарный и Светлогорск очень понравилась. Гид Валерий был внимательным и интересным, маршрут продуманным и комфортным, а посещение янтарного производства стало особенно запоминающимся моментом. Остались только приятные впечатления, спасибо за замечательную поездку!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Комфортный транспорт, отличный гид и добрый водитель)
Экскурсия прошла на одном дыхании
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск»

От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
На автобусе
9 часов
-
10%
411 отзывов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: Ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
2000 ₽2222 ₽ за человека
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)
На автобусе
9 часов
-
10%
49 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в среду и субботу в 08:00
30 мая в 08:00
3 июн в 08:00
3870 ₽4300 ₽ за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
30 мая в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
-10%
до 30 мая
4500 ₽ за человека