Очарование порта и роскошь курорта: из Калининграда в Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Открыть три города и три грани Балтийского побережья
Мы отправимся в путешествие по Калининградской области и погрузимся в историю её городков.
Вы почувствуете мощь Пиллау, раскроете секреты янтарного сияния и проследите весь цикл от обработки до рождения изделий из солнечного камня. А после погуляете по Раушену и настроитесь на его курортную волну.
Вы откроете для себя город за семью печатями, который долгое время скрывал свои тайны. Прикоснётесь к легендам Пиллау, пройдёте по стопам моряков и военных, некогда охранявших западные рубежи. И, кто знает, может, море поделится с вами мерцающим осколком янтаря.
11:35 — дорога в Янтарный
12:15–14:30 — экскурсия и свободное время в Янтарном
Мы погрузимся в мир янтаря: побываем на производстве, где увидим полный цикл его добычи и обработки. А после — прогулка по парку, отдых на лучшем пляже и знакомство с архитектурными достопримечательностями.
14:35 — дорога в Светлогорск
15:45–17:45 — экскурсия по Светлогорску
Оазис красоты и умиротворения, где вы забудете о городской суете. Прогуляетесь по живописным улочкам, полюбуетесь старинными виллами и видами балтийского побережья.
17:50–18:30 — дорога в Калининград
Вы узнаете:
о роли Балтийска как военно-морской базы и самого западного города России
как происходит добыча и обработка янтаря
в чём уникальность янтаря как природного ресурса и как он связан с регионом
Организационные детали
Обратите внимание: небольшая часть набережной в Светлогорске пока находится на реконструкции, поэтому большую часть свободного времени вы проведёте в Янтарном. Летом возможно купание и отдых на пляже в Янтарном
Поедем на туристическом автобусе
При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 2 лет
Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе
В программе предполагается посещение сувенирного магазина с изделиями из янтаря
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4500 ₽
Дети до 18 лет
4500 ₽
Пенсионеры
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 65953 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области.
Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики, читать дальшеуменьшить
влюблённые в свой край.
Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.
Отзывы и рейтинг
Марина
Отличная экскурсия, всё на высшем уровне. Спасибо экскурсоводу Вячеславу, минивен комфортный, организация продуманная. Рекомендую!
Игорь
Экскурсия очень понравилась, всё было отлично организовано, минивен удобный, гид Вячеслав замечательный
Илья
Посетил экскурсию по трём городам: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Впечатления положительные: маршрут продуман, время распределено разумно, все запланированные места посещены. Информация была подана понятно и доступно. Организация на достойном уровне, никаких задержек или накладок не возникло. В целом — рекомендую для тех, кто хочет за один день получить насыщенную и структурированную программу.
Валентина
Экскурсия в Балтийск, Янтарный и Светлогорск очень понравилась. Гид Валерий был внимательным и интересным, маршрут продуманным и комфортным, а посещение янтарного производства стало особенно запоминающимся моментом. Остались только приятные впечатления, спасибо за замечательную поездку!
Андрей
Комфортный транспорт, отличный гид и добрый водитель) Экскурсия прошла на одном дыхании
