Амалиенау — один и самых камерных, зелёных и сохранившихся районов Калининграда.



Когда-то в колонии вилл жили самые богатые и важные люди Восточной Пруссии, а теперь — обычные калининградцы.



Но дух старого города-сада никуда не делся и остался на узких улочках, в столетних домах, ярких гидрантах, изящных церквях. Здесь мы с вами и прогуляемся!