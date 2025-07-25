Амалиенау — один и самых камерных, зелёных и сохранившихся районов Калининграда.
Когда-то в колонии вилл жили самые богатые и важные люди Восточной Пруссии, а теперь — обычные калининградцы.
Но дух старого города-сада никуда не делся и остался на узких улочках, в столетних домах, ярких гидрантах, изящных церквях. Здесь мы с вами и прогуляемся!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мы познакомимся с самыми яркими жемчужинами Амалиенау — сохранившимися виллами, каждая из которых уникальна.
- Прогуляемся к двум церквям: элегантной лютеранской кирхе и величественной католической.
- Выясним, почему здесь не встретить двух одинаковых зданий.
- Поговорим о том, как советская эпоха и последующие годы изменили облик квартала.
- Обсудим историю трамвайной линии, пожарной службы и судьбы людей, живших здесь в прошлом и сегодня.
Организационные детали
- В середине экскурсии можно сделать перерыв на кофе в уютной кофейне, заказ оплачивается дополнительно.
- Эту экскурсию можно дополнить прогулкой по Северному Амалиенау — нетуристическому району Кёнигсберга.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Дина, я дипломированный гид, иллюстратор и блогер. Родилась в Калининграде и очень люблю свой город. В путешествиях мне интереснее всего узнавать, как живут люди в разных странах и регионах. На своих экскурсиях я также делаю акцент на любопытных аспектах бытовой жизни. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 июл 2025
Спасибо Дине за очень интересную экскурсию по Южному Амалиенау, нашей большой семье было интересно и комфортно все 2 часа, это так прекрасно окунуться в атмосферу города!
