За кренделем и сыром из Калининграда: Зеленоградск, Шаакен Дорф и Нессельбек

Посетить «вкусные» локации янтарного края и погулять по курортному городу
Приглашаем вас в путешествие по гастрономическим точкам Калининградской области! Вы познакомитесь с уютным Зеленоградском и увидите его достопримечательности. По желанию попробуете сладкий крендель или глинтвейн на модном Курортном проспекте. Посетите дегустации сыра и шоколада на сыроварне Шаакен Дорф. И рассмотрите «настоящий» замок Нессельбек.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вкусный Зеленоградск

Мы прогуляемся по Курортному проспекту и променаду вдоль моря. Вы узнаете о создании немецкого курорта Кранц и знаменитых россиянах, которые его посещали. Услышите об архитектурных достопримечательностях и особенностях отдыха на Балтике. По желанию попробуете горячие напитки и знаменитые крендели.

Сыроварня Шаакен Дорф

Ответ на вопрос «что привезти из поездки?» вы найдёте в частной сыроварне. Здесь вас ждёт дегустация сыра, шоколада и алкогольных напитков с комментариями технолога предприятия.

Замок Нессельбек

Снаружи осмотрим современный ресторанный комплекс, построенный в рыцарском стиле. Мы расскажем вам легенду о чудище с рыбьим хвостом и львиной головой, которое помогло пивоварению и стало символом Нессельбека. А также поясним, откуда у замка такое необычное название.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Rio 2021 г. в. (или аналогичном), для детей есть бустер или автокресло
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Дополнительно оплачивается:
  • Дегустация в сыроварне по предварительной записи: взрослые — 600 ₽, дети — 450 ₽
  • Перекус и напитки — по желанию (средняя стоимость напитков и кренделей 250 ₽)
  • По желанию вы сможете остаться в «Нессельбеке» на ужин и конное шоу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1411 туристов
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Задать вопрос

Н
Нина
19 авг 2025
Виктория высококлассный специалист! Забрала нас от отеля, предварительно уточнив от какого. Экскурсию провела очень содержательно. Было интересно и познавательно! Лёгкий, отзывчивый человек. Мы получили массу дополнительной информации. Большое спасибо за содержательную экскурсию!
