Приглашаем вас в путешествие по гастрономическим точкам Калининградской области! Вы познакомитесь с уютным Зеленоградском и увидите его достопримечательности. По желанию попробуете сладкий крендель или глинтвейн на модном Курортном проспекте. Посетите дегустации сыра и шоколада на сыроварне Шаакен Дорф. И рассмотрите «настоящий» замок Нессельбек.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Вкусный Зеленоградск

Мы прогуляемся по Курортному проспекту и променаду вдоль моря. Вы узнаете о создании немецкого курорта Кранц и знаменитых россиянах, которые его посещали. Услышите об архитектурных достопримечательностях и особенностях отдыха на Балтике. По желанию попробуете горячие напитки и знаменитые крендели.

Сыроварня Шаакен Дорф

Ответ на вопрос «что привезти из поездки?» вы найдёте в частной сыроварне. Здесь вас ждёт дегустация сыра, шоколада и алкогольных напитков с комментариями технолога предприятия.

Замок Нессельбек

Снаружи осмотрим современный ресторанный комплекс, построенный в рыцарском стиле. Мы расскажем вам легенду о чудище с рыбьим хвостом и львиной головой, которое помогло пивоварению и стало символом Нессельбека. А также поясним, откуда у замка такое необычное название.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Kia Rio 2021 г. в. (или аналогичном), для детей есть бустер или автокресло

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды

