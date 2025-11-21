Приглашаем вас на зимние курорты Балтики, где воздух наполнен ароматами глинтвейна, праздничной выпечки, морской соли и хвои, а архитектура прошлого века дарит атмосферу европейского Рождества. Вы пройдёте по сияющим улицам и променадам, увидите нарядные ёлки и посетите музей «Домик ангелов».

Описание экскурсии

Сначала мы поедем в Светлогорск. В уютной «Вилле Гретта», расположенной в самом центре, вы согреетесь ароматным глинтвейном. А затем насладитесь видами зимнего побережья, променадом и прогулкой по исторического району.

Затем наш путь лежит в Зеленоградск — в новогодние праздники он особенно хорош: улицы украшают гирляндами, а кафе и виллы соревнуются в конкурсе «Зеленоградское сияние».

Вы увидите благоустроенный променад, Курортный проспект и старинную водонапорную башню. А затем посетите музей «Домик ангелов», в котором собрано более 600 экспонатов: скульптуры, инсталляции и художественные образы ангелов.

Примерный тайминг

Переезд до Светлогорска ~ 1 ч

Прогулка по Светлогорску + перерыв на глинтвейн — 2 ч

Переезд в Зеленоградск — 30–45 мин

Пешеходная прогулка по Зеленоградску — 2 ч

Возвращение в Калининград ~ 1 ч

Ориентировочное время прибытия — с 16:00 до 17:00

