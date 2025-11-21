Приглашаем вас на зимние курорты Балтики, где воздух наполнен ароматами глинтвейна, праздничной выпечки, морской соли и хвои, а архитектура прошлого века дарит атмосферу европейского Рождества. Вы пройдёте по сияющим улицам и променадам, увидите нарядные ёлки и посетите музей «Домик ангелов».
Описание экскурсии
Сначала мы поедем в Светлогорск. В уютной «Вилле Гретта», расположенной в самом центре, вы согреетесь ароматным глинтвейном. А затем насладитесь видами зимнего побережья, променадом и прогулкой по исторического району.
Затем наш путь лежит в Зеленоградск — в новогодние праздники он особенно хорош: улицы украшают гирляндами, а кафе и виллы соревнуются в конкурсе «Зеленоградское сияние».
Вы увидите благоустроенный променад, Курортный проспект и старинную водонапорную башню. А затем посетите музей «Домик ангелов», в котором собрано более 600 экспонатов: скульптуры, инсталляции и художественные образы ангелов.
Примерный тайминг
- Переезд до Светлогорска ~ 1 ч
- Прогулка по Светлогорску + перерыв на глинтвейн — 2 ч
- Переезд в Зеленоградск — 30–45 мин
- Пешеходная прогулка по Зеленоградску — 2 ч
- Возвращение в Калининград ~ 1 ч
- Ориентировочное время прибытия — с 16:00 до 17:00
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса, глинтвейн
- Дополнительно (по желанию) оплачивается билет в музей «Домик ангелов»: взрослый — 400 ₽, дети 6–13 лет и пенсионеры — 300 ₽. Для тех, кто не хочет посещать музей — свободное время для прогулки
- Оплата оставшийся части стоимости наличными либо по QR-коду гиду при посадке в автобус
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
