ежедневно в 9.30

Вы узнаете интереснейшую историю возникновения и развития старинных немецких курортов Калининградской области. Первым мы посетим Зеленоградск -бывший Кранц, знаменитый немецкий курорт, ныне -столица кошек. Городок удивит вас светофорами для кошачьих и изобилием художественных граффити и символики с их изображением. Вы насладитесь прогулкой по пешеходной зоне, где каждый шаг локация для памятных снимков, покормите главных жителей в кошачьем городке. Я обязательно подскажу, где лучше купить настоящий янтарь и марципан на подарки. Глаз порадует известная своей красотой сохранившаяся архитектура, а минеральная вода из бювета королевы Луизы приятно освежит на променаде у моря. Спасо-Преображенский собор, бывшая Кирха Святого Адальберта и храм Андрея Первозванного удивят пересечением традиций и судеб. Вы получите незабываемое впечатление от прогулки по Светлогорску – одному из самых живописных приморских городов Калининградской Балтики. Посетим храм Серафима Саровского в Светлогорске в бывшей лютеранской церкви. Водонапорная башня – визитная карточка сувенирной продукции, янтарное дерево желаний, достоинство и красота архитектуры среди высоких сосен, неторопливый ритм городка – все это способствует прекрасному состоянию отдыха и расслабления. И даже если внезапно изменится погода, горячий глинтвейн, который можно купить на каждом шагу обязательно вас согреет. Удивительные скульптуры, солнечные часы на морском променаде и многое другое дополнит впечатления. На обратном пути мы посетим замок и сыроварню Шаакен Дорф, где желающие смогут увидеть процесс производства калининградских крафтовых сыров по уникальным сохранившимся рецептам. Желающие могут приобрести свежайший шоколад, тающий во рту и невероятно вкусный сыр.