ежедневно в 9.30

Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад

5
1 отзыв
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Побережье Балтики - столица кошек, Раушен и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
Вы узнаете интереснейшую историю возникновения и развития старинных немецких курортов Калининградской области. Первым мы посетим Зеленоградск -бывший Кранц, знаменитый немецкий курорт, ныне -столица кошек. Городок удивит вас светофорами для кошачьих и изобилием художественных граффити и символики с их изображением. Вы насладитесь прогулкой по пешеходной зоне, где каждый шаг локация для памятных снимков, покормите главных жителей в кошачьем городке. Я обязательно подскажу, где лучше купить настоящий янтарь и марципан на подарки. Глаз порадует известная своей красотой сохранившаяся архитектура, а минеральная вода из бювета королевы Луизы приятно освежит на променаде у моря. Спасо-Преображенский собор, бывшая Кирха Святого Адальберта и храм Андрея Первозванного удивят пересечением традиций и судеб. Вы получите незабываемое впечатление от прогулки по Светлогорску – одному из самых живописных приморских городов Калининградской Балтики. Посетим храм Серафима Саровского в Светлогорске в бывшей лютеранской церкви. Водонапорная башня – визитная карточка сувенирной продукции, янтарное дерево желаний, достоинство и красота архитектуры среди высоких сосен, неторопливый ритм городка – все это способствует прекрасному состоянию отдыха и расслабления. И даже если внезапно изменится погода, горячий глинтвейн, который можно купить на каждом шагу обязательно вас согреет. Удивительные скульптуры, солнечные часы на морском променаде и многое другое дополнит впечатления. На обратном пути мы посетим замок и сыроварню Шаакен Дорф, где желающие смогут увидеть процесс производства калининградских крафтовых сыров по уникальным сохранившимся рецептам. Желающие могут приобрести свежайший шоколад, тающий во рту и невероятно вкусный сыр.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и транспорт.
Что не входит
  • ЧТО НЕ ВХОДИТ
  • Обед и личные расходы не входят в стоимость.
Место начала и завершения
Большая парковка у Дома Советов (г-цы Калининград)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно в 9.30

Марина Б.
Марина Б.
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