Зимняя сказка в Зеленоградске

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Зимняя сказка в Зеленоградске
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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фев
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фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Зеленоградский променад
  • Барахольщик
  • Тортилин пруд
  • Водонапорная башня
  • Курортный проспект
  • Бювет "Королева Луиза"
  • Церковь апостола Андрея Первозванного
  • Сквер королевы Луизы
  • Спасо-Преображенский собор
  • Колесо обозрения "Глаз Балтики"
  • … и многое другое

Описание

Зима придает Зеленоградску особое великолепие. Новогодние украшения, гирлянды и нарядные витрины делают этот город самым сказочным в регионе. Приглашаем вас прогуляться по наиболее ярким местам бывшего Кранца, узнать его историю, раскрыть волшебство уютных улочек, и, конечно же, познакомиться с Балтийским морем.
  • Мы прогуляемся по променаду вдоль Балтийского моря, заглянем в пекарню с брецелями, где я расскажу необычную историю создания этого угощения, побываем в бывшей лютеранской церкви, а также в уютной антикварной лавке с чудесными вещичками и особой атмосферой.
  • Посетим памятник Зеленоградским котам и узнаем, как Зеленоградск стал городом котов, в честь которых здесь открывают музеи, проводят фестивали и даже учредили единственную в России должность котошефа.
  • Покажу вам секретный проход с шумного Курортного проспекта к скрытому от глаз туристов котопоселению, а также посетим Тортилин пруд, в котором, по легенде, живёт та самая черепаха, которая дала Буратино золотой ключик.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности по Вашему адресу в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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