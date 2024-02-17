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Что вас ожидает:
- Зеленоградский променад
- Барахольщик
- Тортилин пруд
- Водонапорная башня
- Курортный проспект
- Бювет "Королева Луиза"
- Церковь апостола Андрея Первозванного
- Сквер королевы Луизы
- Спасо-Преображенский собор
- Колесо обозрения "Глаз Балтики"
- … и многое другое
Описание
Зима придает Зеленоградску особое великолепие. Новогодние украшения, гирлянды и нарядные витрины делают этот город самым сказочным в регионе. Приглашаем вас прогуляться по наиболее ярким местам бывшего Кранца, узнать его историю, раскрыть волшебство уютных улочек, и, конечно же, познакомиться с Балтийским морем.
- Мы прогуляемся по променаду вдоль Балтийского моря, заглянем в пекарню с брецелями, где я расскажу необычную историю создания этого угощения, побываем в бывшей лютеранской церкви, а также в уютной антикварной лавке с чудесными вещичками и особой атмосферой.
- Посетим памятник Зеленоградским котам и узнаем, как Зеленоградск стал городом котов, в честь которых здесь открывают музеи, проводят фестивали и даже учредили единственную в России должность котошефа.
- Покажу вам секретный проход с шумного Курортного проспекта к скрытому от глаз туристов котопоселению, а также посетим Тортилин пруд, в котором, по легенде, живёт та самая черепаха, которая дала Буратино золотой ключик.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности по Вашему адресу в черте города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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