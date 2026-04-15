В национальном парке «Куршская коса» вы встретитесь с удивительно хрупким миром песчаной полосы между морем и заливом. Перед вами раскинется панорама Балтики и пояса дюн. А затем мы отправимся в город котов и погрузимся в атмосферу курорта.
Описание экскурсии
Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы узнаете секрет этого чуда природы.
Высота Эфа (60 мин). Пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. А мы расскажем, как спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.
Отдых у моря (40–60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром.
Прогулка в Зеленоградске (1 ч 40 мин). Мы пройдёмся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые котикам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительные расходы: экосбор — 400 ₽ за чел., детям и пенсионерам — бесплатно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и субботу в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Школьники
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2370 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия на "хорошо". Слишком много информации в пути, чтобы спал почти весь автобус еще до первой остановки, такого я не видела ранее. При том, что рассказ был достаточно интересен. Первая
Руслан
Ответ организатора:
Екатерина, благодарим Вас, что нашли время написать отзыв на экскурсию! Обязательно учтем все пожелания
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