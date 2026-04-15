В национальном парке «Куршская коса» вы встретитесь с удивительно хрупким миром песчаной полосы между морем и заливом. Перед вами раскинется панорама Балтики и пояса дюн. А затем мы отправимся в город котов и погрузимся в атмосферу курорта.

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Описание экскурсии

Танцующий лес (60 мин). Стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Вы узнаете секрет этого чуда природы.

Высота Эфа (60 мин). Пройдёте по экотропе, увидите сияющие на солнце пески и клетки из хвороста, не дающие им осыпаться. А мы расскажем, как спасли посёлок Пиллкоппен, который мог оказаться под песком.

Отдых у моря (40–60 мин). У вас будет свободное время, чтобы перекусить, прогуляться вдоль косы, наслаждаясь шумом волн и солёным ветром.

Прогулка в Зеленоградске (1 ч 40 мин). Мы пройдёмся по бывшему королевскому курорту Кранц и осмотрим многочисленные граффити и арт-объекты, посвящённые котикам. Познакомимся с архитектурным достоянием города, фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей.

Организационные детали