Приглашаем на увлекательную экскурсию в небольшой группе, посвященную национальному парку «Куршская коса». Благодаря раннему выезду, мы сможем провести целый день на территории уникального заповедника.
Вас ждут загадочный Танцующий лес, прогулка по экологической тропе, а также остановка на смотровой площадке «Высота Эфа».
Вас ждут загадочный Танцующий лес, прогулка по экологической тропе, а также остановка на смотровой площадке «Высота Эфа».
Описание экскурсииВначале мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный Танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда отроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у вас будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 часа).
Ежедневно в 7:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Орнитологическая станция кольцевания птиц
- Дюны и Куршский залив
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 400 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Входной билет на орнитологическую станцию:/n взрослые - 400 руб. /n студенты, курсанты - 250 руб. /n пенсионеры по возрасту - 200 руб. /n дети до 16 лет - 150 руб. /n дети дошкольного возраста - бесплатно
Место начала и завершения?
Ул. Профессора Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
11 июн 2025
Н
Наталья
8 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! Самый лучший формат это мини-группа. Нас с комфортом провезли по маршруту. Успели посетить все места до толпы туристов. Отдельное спасибо Валентине, которая всё доступно объясняла и давала ценные советы, что ещё посетить и попробовать.
Л
Лидия
15 мая 2025
Т
Татьяна
5 мая 2025
Прекрасная экскурсия!) Рекомендую всем посещать косу с орнитологической станцией. Огромное спасибо нашему гиду, было очень интересно и познавательно!)
О
Ольга
28 апр 2025
Всё заявленное увидели, успели до толп больших групп. Экскурсовод Ксения очень понравилась, хорошо поставленная речь, интересно слушать. Спасибо!
Н
Нина
22 окт 2024
Рекомендую именно раннюю экскурсию, т. к. можно спокойно насладиться природой Куршской косы без толп туристов
П
Павлова
19 сен 2024
Была ранняя экскурсия на Куршскую косу с посещением орнитологической станции. Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного и познавательного. Отдельное спасибо гиду Вячеславу. Очень рекомендуем.
А
Александр
14 сен 2024
Песчаная дюна Высота Эфа, танцующий лес, орнитологическая станция в сопровождении гида предстают совсем иначе, раскрываясь в неожиданных ракурсах, заставляя задуматься над вечным и восхититься красотой, столь же хрупкой и столь же величественной, как и сама жизнь.
О
Оксана
11 сен 2024
Экскурсия отличная. Экскурсовод Марина очень интересно и грамотно рассказывала об Куршской косе и не только. Узнали много нового. Очень понравился ранний выезд, мы были впереди всех больших групп. Водитель Александр молодец, машина комфортная. Никаких претензий к организации. Мне бы хотелось побыть подольше на Эфе, но это надо брать индивидуальную экскурсию или ехать самим.
О
Оксана
11 сен 2024
Экскурсия отличная. Экскурсовод Марина очень интересно и грамотно рассказывала об Куршской косе и не только. Узнали много нового. Очень понравился ранний выезд, мы были впереди всех больших групп. Водитель Александр молодец, машина комфортная. Никаких претензий к организации. Мне бы хотелось побыть подольше на Эфе, но это надо брать индивидуальную экскурсию или ехать самим.
Н
Наталья
10 сен 2024
Всем рекомендую посещать Куршскую Косу с ранним выездом, если конечно вы не сова. Группа 15 человек, удобный микроавтобус. Подъехали вовремя, никаких пробок. Очень удобные аппараты, чтобы слышать экскурсовода, есть возможность
Н
Наталья
10 сен 2024
Всем рекомендую посещать Куршскую Косу с ранним выездом, если конечно вы не сова. Группа 15 человек, удобный микроавтобус. Подъехали вовремя, никаких пробок. Очень удобные аппараты, чтобы слышать экскурсовода, есть возможность
Н
Надежда
30 авг 2024
Всё отлично. Достаточно времени на осмотр, интересная экскурсия, увлекательный рассказ гида
Т
Татьяна
21 авг 2024
Ранний выезд хорош тем, что без очереди проезжаешь. Гуляешь тоже без толпы. А орнитологическая станция больше всего понравилась)
Р
Роман
17 авг 2024
Если у вас есть много свободного времени и некуда потратить деньги, то смело езжайте на Куршскую косу, чтобы поставить галочку с геотегами в Инстаграме (деятельность организации запрещена на территории РФ). 5,5 часов (из них 2 на переезды) явно недостаточно для исследования такой знаковой локации!
Входит в следующие категории Калининграда
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