М Мария

Н Наталья Экскурсия прошла отлично! Самый лучший формат это мини-группа. Нас с комфортом провезли по маршруту. Успели посетить все места до толпы туристов. Отдельное спасибо Валентине, которая всё доступно объясняла и давала ценные советы, что ещё посетить и попробовать.

Л Лидия

Т Татьяна Прекрасная экскурсия!) Рекомендую всем посещать косу с орнитологической станцией. Огромное спасибо нашему гиду, было очень интересно и познавательно!)

О Ольга Всё заявленное увидели, успели до толп больших групп. Экскурсовод Ксения очень понравилась, хорошо поставленная речь, интересно слушать. Спасибо!

Н Нина Рекомендую именно раннюю экскурсию, т. к. можно спокойно насладиться природой Куршской косы без толп туристов

П Павлова Была ранняя экскурсия на Куршскую косу с посещением орнитологической станции. Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного и познавательного. Отдельное спасибо гиду Вячеславу. Очень рекомендуем.

А Александр Песчаная дюна Высота Эфа, танцующий лес, орнитологическая станция в сопровождении гида предстают совсем иначе, раскрываясь в неожиданных ракурсах, заставляя задуматься над вечным и восхититься красотой, столь же хрупкой и столь же величественной, как и сама жизнь.

О Оксана Экскурсия отличная. Экскурсовод Марина очень интересно и грамотно рассказывала об Куршской косе и не только. Узнали много нового. Очень понравился ранний выезд, мы были впереди всех больших групп. Водитель Александр молодец, машина комфортная. Никаких претензий к организации. Мне бы хотелось побыть подольше на Эфе, но это надо брать индивидуальную экскурсию или ехать самим.

О Оксана Экскурсия отличная. Экскурсовод Марина очень интересно и грамотно рассказывала об Куршской косе и не только. Узнали много нового. Очень понравился ранний выезд, мы были впереди всех больших групп. Водитель Александр молодец, машина комфортная. Никаких претензий к организации. Мне бы хотелось побыть подольше на Эфе, но это надо брать индивидуальную экскурсию или ехать самим.

Н Наталья читать дальше всё осмотреть, насладиться природой и в тоже время получить много интересной информации. Посетили все запланированные локации, и было свободное время. Даже успели искупаться. Так что если хорошая погода можете брать с собой купальники. Спасибо за чудесную организацию! Всем рекомендую посещать Куршскую Косу с ранним выездом, если конечно вы не сова. Группа 15 человек, удобный микроавтобус. Подъехали вовремя, никаких пробок. Очень удобные аппараты, чтобы слышать экскурсовода, есть возможность

Н Наталья читать дальше всё осмотреть, насладиться природой и в тоже время получить много интересной информации. Посетили все запланированные локации, и было свободное время. Даже успели искупаться. Так что если хорошая погода можете брать с собой купальники. Спасибо за чудесную организацию! Всем рекомендую посещать Куршскую Косу с ранним выездом, если конечно вы не сова. Группа 15 человек, удобный микроавтобус. Подъехали вовремя, никаких пробок. Очень удобные аппараты, чтобы слышать экскурсовода, есть возможность

Н Надежда Всё отлично. Достаточно времени на осмотр, интересная экскурсия, увлекательный рассказ гида

Т Татьяна Ранний выезд хорош тем, что без очереди проезжаешь. Гуляешь тоже без толпы. А орнитологическая станция больше всего понравилась)