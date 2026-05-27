Это пространство создано для замедления и восстановления. Вы будете греться в купелях под открытым небом и смотреть на волны из панорамной сауны. Слушать море и ловить тишину внутри себя.
Описание экскурсии
Скандинавские сауны с панорамным видом
Вы окажетесь в сауне с видом на Балтийское море и песчаные дюны. Тёплый воздух, тишина и движение волн за стеклом создадут атмосферу полного замедления.
Горячие купели под открытым небом
Погреетесь в купелях на дровах всего в нескольких шагах от моря. Контраст прохладного ветра и горячей воды усилит необычные ощущения.
Террасы в 50 метрах от моря
Побудете в моменте здесь и сейчас — с видом на горизонт и умиротворяющим шумом волн.
Организационные детали
- В стоимость включено: халат, полотенце, тапочки, гель/шампунь/бальзам
- До спа вам нужно добраться самостоятельно (личное авто или автобус из Калининграда ~1,5 ч)
ежедневно в 21:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Морская набережная, 9г
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nordic SPA — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родились и выросли в Калининграде. А при создании комплекса вдохновлялись скандинавскими банями на берегах рек и озер. Мы — уединённое место для побега из шумных мегаполисов, возможность насладиться безмятежностью и прикоснуться к возвышенному. Здесь только безусловная первозданная чистота природы и всеобъемлющая тишина.
6500 ₽ за человека