Мои заказы

Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря

Горячая купель, видовая сауна, тишина и возвращение к себе
Это пространство создано для замедления и восстановления. Вы будете греться в купелях под открытым небом и смотреть на волны из панорамной сауны. Слушать море и ловить тишину внутри себя.
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря

Описание экскурсии

Скандинавские сауны с панорамным видом

Вы окажетесь в сауне с видом на Балтийское море и песчаные дюны. Тёплый воздух, тишина и движение волн за стеклом создадут атмосферу полного замедления.

Горячие купели под открытым небом

Погреетесь в купелях на дровах всего в нескольких шагах от моря. Контраст прохладного ветра и горячей воды усилит необычные ощущения.

Террасы в 50 метрах от моря

Побудете в моменте здесь и сейчас — с видом на горизонт и умиротворяющим шумом волн.

Организационные детали

  • В стоимость включено: халат, полотенце, тапочки, гель/шампунь/бальзам
  • До спа вам нужно добраться самостоятельно (личное авто или автобус из Калининграда ~1,5 ч)

ежедневно в 21:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Морская набережная, 9г
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nordic SPA
Nordic SPA — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родились и выросли в Калининграде. А при создании комплекса вдохновлялись скандинавскими банями на берегах рек и озер. Мы — уединённое место для побега из шумных мегаполисов, возможность насладиться безмятежностью и прикоснуться к возвышенному. Здесь только безусловная первозданная чистота природы и всеобъемлющая тишина.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря»

На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
На яхте
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Выйти под парусами в открытое море или же пройти вдоль берегов и островов
Завтра в 15:00
29 мая в 15:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
На машине
6 часов
19 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насладитесь уникальной фото-прогулкой по Балтике, посетив 10 пляжей за один день. Ощутите дух каждого места и увезите с собой яркие фото
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
Завтра в 13:00
2 июн в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
Погулять по малолюдным пляжам, подышать морским воздухом и послушать шум волн
Начало: В г. Калининград. Возможен трансфер из другого гор...
30 мая в 08:00
6 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопутешествие на Куршскую косу: ваша love story на Балтике
На машине
6.5 часов
-
20%
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие на Куршскую косу: ваша love story на Балтике
Собрать альбом с лучшими видами и эмоциями, а также отдохнуть на пикнике у моря
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
16 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
6500 ₽ за человека