Фотопутешествие на Куршскую косу: ваша love story на Балтике

Собрать альбом с лучшими видами и эмоциями, а также отдохнуть на пикнике у моря
Здесь пески поют, деревья танцуют, море волнуется: Куршская коса ждёт вас на фотосессию в обрамлении стихий.

Это романтическая поездка и прогулка по главным локациям заповедника: будут панорамы дюн, таинственный лес и пикник на уединённом пляже. Мы позаботимся обо всех организационных моментах и сохраним ваши волшебные воспоминания.
Описание фото-прогулки

День для релакса, наслаждения природой и для того, чтобы запечатлеть искренние эмоции. А декорациями станут уголки Куршской косы — заповедника из списка ЮНЕСКО.

Озеро Лебедь — панорама стихий. По первой экотропе поднимемся на высоту птичьего полёта за видами, до которых не добираются туристические автобусы. Здесь и зеркальная гладь озера, и бескрайнее Балтийское море, и дюны до горизонта.

Высота Эфа — для эпичных фото. Деревянные настилы ведут через строгий сосновый лес к одной из высочайших дюн Европы. И вновь вид на Куршский залив и Балтийское море.

Танцующий лес, тихий и мистический. Стволы сосен здесь причудливо сплетаются, каждая пара уникальна — как и вы сами. Отразим это на фактурных снимках.

Пикник на пляже. Выберем спокойное место на стыке моря и дюн для самой нежной части фотопутешествия. Это кульминация вашего балтийского сёрфинга чувств — момент единения с местом и друг другом.

Кому подойдёт это фотопутешествие

Путешественникам, которые ценят атмосферу, эстетику и осмысленность — тем, кто верит, что любовь стоит того, чтобы создавать для неё спецэффекты.

Организационные детали

  • Поедем на современном комфортабельном седане Hyundai Solaris (2021 г. в.). Есть одно детское кресло при необходимости
  • Для пикника мы предоставляем плед, бокалы, атрибутику. Еду и напитки вам нужно взять с собой на ваш вкус
  • С вами буду я или другой фотограф из нашей команды

Про фото

  • Съёмка на фотоаппарат Canon EOS 6D или Sony Alfa 7S
  • Через 7–10 дней после путешествия вы получите 200+ фото в профессиональной цветокоррекции (присылаем ссылку на Яндекс. Диск)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 352 туристов
У меня самая лучшая работа на свете — знакомлю людей с нашей любимой Калининградской областью вместе с увлечённой и светлой командой! Мы искренне верим, что настоящее путешествие — это про эмоции,
открытия и ощущение себя другом на новом месте. Не просто водим по маршрутам — дружелюбно сопровождаем, заряжаем отличным настроением, ловим самые красивые кадры и знаем все места, где будет вкусно и душевно. Обожаем, когда наши гости такие разные: это значит, что каждый раз мы создаём что-то новое и особенное именно для вас. Хотите увидеть самую суть нашего региона? Будем рады показать её вам!

Отзывы и рейтинг

Е
Ева
5 дек 2025
Отличный тур для пары) Понравилось абсолютно всё, а наш гид был невероятно внимательным, из-за ветра пришлось менять формат, он предложил на выбор ресторан у моря, заранее всё согласовал с нами и забронил столик. Получилось даже лучше пикника — очень душевно и удобно. Спасибо за прекрасную организацию и тёплую атмосферу!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Брызги Балтики: Зеленоградск и Куршская коса
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брызги Балтики: Зеленоградск и Куршская коса
Начало: Заберу вас из отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса и три курорта Балтики за один день в мини-группе
На машине
10 часов
-
5%
18 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и три курорта Балтики
Увлекательное путешествие по Калининградской области: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса в одном туре. Не упустите шанс
Начало: На Центральной площади
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30, в субботу в 08:45
Завтра в 08:45
7 дек в 08:30
5510 ₽5800 ₽ за человека
Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
На машине
6 часов
166 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
7 дек в 08:00
8 дек в 08:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
