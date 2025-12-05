Фотопутешествие на Куршскую косу: ваша love story на Балтике
Собрать альбом с лучшими видами и эмоциями, а также отдохнуть на пикнике у моря
Здесь пески поют, деревья танцуют, море волнуется: Куршская коса ждёт вас на фотосессию в обрамлении стихий.
Это романтическая поездка и прогулка по главным локациям заповедника: будут панорамы дюн, таинственный лес и пикник на уединённом пляже. Мы позаботимся обо всех организационных моментах и сохраним ваши волшебные воспоминания.
Описание фото-прогулки
День для релакса, наслаждения природой и для того, чтобы запечатлеть искренние эмоции. А декорациями станут уголки Куршской косы — заповедника из списка ЮНЕСКО.
Озеро Лебедь — панорама стихий. По первой экотропе поднимемся на высоту птичьего полёта за видами, до которых не добираются туристические автобусы. Здесь и зеркальная гладь озера, и бескрайнее Балтийское море, и дюны до горизонта.
Высота Эфа — для эпичных фото. Деревянные настилы ведут через строгий сосновый лес к одной из высочайших дюн Европы. И вновь вид на Куршский залив и Балтийское море.
Танцующий лес, тихий и мистический. Стволы сосен здесь причудливо сплетаются, каждая пара уникальна — как и вы сами. Отразим это на фактурных снимках.
Пикник на пляже. Выберем спокойное место на стыке моря и дюн для самой нежной части фотопутешествия. Это кульминация вашего балтийского сёрфинга чувств — момент единения с местом и друг другом.
Кому подойдёт это фотопутешествие
Путешественникам, которые ценят атмосферу, эстетику и осмысленность — тем, кто верит, что любовь стоит того, чтобы создавать для неё спецэффекты.
Организационные детали
Поедем на современном комфортабельном седане Hyundai Solaris (2021 г. в.). Есть одно детское кресло при необходимости
Для пикника мы предоставляем плед, бокалы, атрибутику. Еду и напитки вам нужно взять с собой на ваш вкус
С вами буду я или другой фотограф из нашей команды
Про фото
Съёмка на фотоаппарат Canon EOS 6D или Sony Alfa 7S
Через 7–10 дней после путешествия вы получите 200+ фото в профессиональной цветокоррекции (присылаем ссылку на Яндекс. Диск)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 352 туристов
У меня самая лучшая работа на свете — знакомлю людей с нашей любимой Калининградской областью вместе с увлечённой и светлой командой!
Мы искренне верим, что настоящее путешествие — это про эмоции, читать дальше
открытия и ощущение себя другом на новом месте. Не просто водим по маршрутам — дружелюбно сопровождаем, заряжаем отличным настроением, ловим самые красивые кадры и знаем все места, где будет вкусно и душевно.
Обожаем, когда наши гости такие разные: это значит, что каждый раз мы создаём что-то новое и особенное именно для вас.
Хотите увидеть самую суть нашего региона? Будем рады показать её вам!
Отзывы и рейтинг
Е
Ева
5 дек 2025
Отличный тур для пары) Понравилось абсолютно всё, а наш гид был невероятно внимательным, из-за ветра пришлось менять формат, он предложил на выбор ресторан у моря, заранее всё согласовал с нами и забронил столик. Получилось даже лучше пикника — очень душевно и удобно. Спасибо за прекрасную организацию и тёплую атмосферу!