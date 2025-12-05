Здесь пески поют, деревья танцуют, море волнуется: Куршская коса ждёт вас на фотосессию в обрамлении стихий. Это романтическая поездка и прогулка по главным локациям заповедника: будут панорамы дюн, таинственный лес и пикник на уединённом пляже. Мы позаботимся обо всех организационных моментах и сохраним ваши волшебные воспоминания.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

День для релакса, наслаждения природой и для того, чтобы запечатлеть искренние эмоции. А декорациями станут уголки Куршской косы — заповедника из списка ЮНЕСКО.

Озеро Лебедь — панорама стихий. По первой экотропе поднимемся на высоту птичьего полёта за видами, до которых не добираются туристические автобусы. Здесь и зеркальная гладь озера, и бескрайнее Балтийское море, и дюны до горизонта.

Высота Эфа — для эпичных фото. Деревянные настилы ведут через строгий сосновый лес к одной из высочайших дюн Европы. И вновь вид на Куршский залив и Балтийское море.

Танцующий лес, тихий и мистический. Стволы сосен здесь причудливо сплетаются, каждая пара уникальна — как и вы сами. Отразим это на фактурных снимках.

Пикник на пляже. Выберем спокойное место на стыке моря и дюн для самой нежной части фотопутешествия. Это кульминация вашего балтийского сёрфинга чувств — момент единения с местом и друг другом.

Кому подойдёт это фотопутешествие

Путешественникам, которые ценят атмосферу, эстетику и осмысленность — тем, кто верит, что любовь стоит того, чтобы создавать для неё спецэффекты.

Организационные детали

Поедем на современном комфортабельном седане Hyundai Solaris (2021 г. в.). Есть одно детское кресло при необходимости

Для пикника мы предоставляем плед, бокалы, атрибутику. Еду и напитки вам нужно взять с собой на ваш вкус

С вами буду я или другой фотограф из нашей команды

Про фото