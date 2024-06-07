Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)

Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Знакомиться с районом немецких вилл Амалиенау нужно ногами — это лучший способ найти скрытые детали.

Старинные лестницы, немецкие сооружения, столетняя брусчатка — вы рассмотрите множество архитектурных элементов.

А за фасадами домов скрыты неоднозначные сюжеты из жизни известных кёнигсбержцев — я обязательно расскажу о них.
5
4 отзыва
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кирха памяти королевы Луизы станет вашей отправной точкой. По улице Красной вы прогуляетесь до набирающей популярность кофейни «Хомлины». Дойдёте до перекрёстка двух разбойников и отыщете дом архитектора Ларса, который спроектировал мемориал Канта.

А ещё вы:

  • Узнаете, как гороховый король Соломон Винтер избегал налогов
  • Выясните, почему виллу Михаэлис обходят стороной и каких призраков можно встретить у виллы Шмидта
  • Поймёте, почему жена адвоката Отто Фюнфштюка грозила ему самоубийством
  • Разберётесь в особенностях концепции города-сада и узнаете, как застройщикам удавалось обмануть эти принципы
  • Научитесь различать архитектурные детали не хуже опытных краеведов
  • Пощекочете пяточки хомлину Антошке
  • Поймаете дзен и безмятежность — то, ради чего создавался этот район

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Владимир
7 июня 2024
Очень часто экскурсии бывают посвящены правителям, полководцам, героям. В общем, людям, творящим историю. Прогулка же по Амалиенау - это история про обычных людей. Про их повседневную жизнь, с удачами, женитьбами,
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разводами, сплетнями. Погружаешься в атмосферу Кенигсберга начала двадцатого века. Благодаря Ольге, чуть больше начинаешь чувствовать атмосферу и современного Калининграда, ведь виллы Амалиенау продолжают жить, и в них продолжают жить люди.
А еще по дороге Ольга показывает отличные кафе с вкусным кофе, марципанами и милыми хомлинами.

Глеб
5 июня 2024
Нам очень понравилась экскурсия (ещё и с погодой очень повезло). Большое спасибо Ольге за интересный рассказ о разных владельцах вилл и искреннюю вовлеченность во время встречи). Единственное пожелание к гиду - не ходите спиной вперёд, слушатели очень за вас волнуются и отвлекаются от повествования😅
Надежда
28 мая 2024
Гуляли с Ольгой 27 мая по Амалиенау.
Гид очень эрудированная, интеллигентная девушка, очень интересно, но при это не скучно и не сложно преподносит материал. И очень здорово вовлекает участников экскурсии в
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диалог-все время загадывала нам загадки и задавала каверзные вопросы) 2,5 часа буквально пролетели, по этому району можно целый день гулять, уверена, у Ольги историй про виллы и их хозяев бы хватило)

Л
27 мая 2024
С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!
Ольга так всё доступно рассказывала, мы как будто погрузились в эту эпоху!
Столько интересных людей, личности,характеры!!!
Так всё интересно!
Спасибо огромное нашему гиду!!!
Мы бы ещё погуляли👍
С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!

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