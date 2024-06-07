Знакомиться с районом немецких вилл Амалиенау нужно ногами — это лучший способ найти скрытые детали. Старинные лестницы, немецкие сооружения, столетняя брусчатка — вы рассмотрите множество архитектурных элементов. А за фасадами домов скрыты неоднозначные сюжеты из жизни известных кёнигсбержцев — я обязательно расскажу о них.

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Ваш гид в Калининграде

Ольга Ваш гид в Калининграде

Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кирха памяти королевы Луизы станет вашей отправной точкой. По улице Красной вы прогуляетесь до набирающей популярность кофейни «Хомлины». Дойдёте до перекрёстка двух разбойников и отыщете дом архитектора Ларса, который спроектировал мемориал Канта.

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пяточки хомлину Антошке Поймаете дзен и безмятежность — то, ради чего создавался этот район

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.