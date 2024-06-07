Знакомиться с районом немецких вилл Амалиенау нужно ногами — это лучший способ найти скрытые детали.
Старинные лестницы, немецкие сооружения, столетняя брусчатка — вы рассмотрите множество архитектурных элементов.
А за фасадами домов скрыты неоднозначные сюжеты из жизни известных кёнигсбержцев — я обязательно расскажу о них.
Старинные лестницы, немецкие сооружения, столетняя брусчатка — вы рассмотрите множество архитектурных элементов.
А за фасадами домов скрыты неоднозначные сюжеты из жизни известных кёнигсбержцев — я обязательно расскажу о них.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кирха памяти королевы Луизы станет вашей отправной точкой. По улице Красной вы прогуляетесь до набирающей популярность кофейни «Хомлины». Дойдёте до перекрёстка двух разбойников и отыщете дом архитектора Ларса, который спроектировал мемориал Канта.
А ещё вы:
- Узнаете, как гороховый король Соломон Винтер избегал налогов
- Выясните, почему виллу Михаэлис обходят стороной и каких призраков можно встретить у виллы Шмидта
- Поймёте, почему жена адвоката Отто Фюнфштюка грозила ему самоубийством
- Разберётесь в особенностях концепции города-сада и узнаете, как застройщикам удавалось обмануть эти принципы
- Научитесь различать архитектурные детали не хуже опытных краеведов
- Пощекочете пяточки хомлину Антошке
- Поймаете дзен и безмятежность — то, ради чего создавался этот район
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Привет ♥ Меня зовут Оля, я гид с холодным балтийским сердцем и горячей душой. Я влюблена в Калининградскую область и хочу, чтобы вы увидели её моими глазами. Моя цель — не закидать вас историческими датами, а создать познавательное комфортное путешествие. И да, мой рост 185, так что всем будет видно и слышно:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
7 июня 2024
Очень часто экскурсии бывают посвящены правителям, полководцам, героям. В общем, людям, творящим историю. Прогулка же по Амалиенау - это история про обычных людей. Про их повседневную жизнь, с удачами, женитьбами,
Глеб
5 июня 2024
Нам очень понравилась экскурсия (ещё и с погодой очень повезло). Большое спасибо Ольге за интересный рассказ о разных владельцах вилл и искреннюю вовлеченность во время встречи). Единственное пожелание к гиду - не ходите спиной вперёд, слушатели очень за вас волнуются и отвлекаются от повествования😅
Надежда
28 мая 2024
Гуляли с Ольгой 27 мая по Амалиенау.
Гид очень эрудированная, интеллигентная девушка, очень интересно, но при это не скучно и не сложно преподносит материал. И очень здорово вовлекает участников экскурсии в
Гид очень эрудированная, интеллигентная девушка, очень интересно, но при это не скучно и не сложно преподносит материал. И очень здорово вовлекает участников экскурсии в
Л
Людмила
27 мая 2024
С большим удовольствием прогулялись по району Амалиенау!
Ольга так всё доступно рассказывала, мы как будто погрузились в эту эпоху!
Столько интересных людей, личности,характеры!!!
Так всё интересно!
Спасибо огромное нашему гиду!!!
Мы бы ещё погуляли👍
Ольга так всё доступно рассказывала, мы как будто погрузились в эту эпоху!
Столько интересных людей, личности,характеры!!!
Так всё интересно!
Спасибо огромное нашему гиду!!!
Мы бы ещё погуляли👍
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