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до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии