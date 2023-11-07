Туры на сыроварню из Калининграда

Найдено 4 тура в категории «Сыроварни» в Калининграде, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
«Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Включены завтраки в гостинице и дегустация на сыроварне»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
«Насладимся видами с высоты дюны Эфа и продегустируем разные сорта сыра с бокалом вина на семейной сыроварне «Шаакен Дорф»»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
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    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварни»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  2. Уютный тур по Калининграду и окрестностям
  3. Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
  4. Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Сыроварни" можно забронировать 4 тура от 25 500 до 118 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «Сыроварни», 1 ⭐ отзыв, цены от 25500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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