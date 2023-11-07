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Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
«Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Включены завтраки в гостинице и дегустация на сыроварне»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
«Насладимся видами с высоты дюны Эфа и продегустируем разные сорта сыра с бокалом вина на семейной сыроварне «Шаакен Дорф»»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварни»
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