Тур по янтарному краю начнется с посещения трех курортов: сурового Балтийска с его крепостью, Янтарного с добычей «солнечного камня» и элегантного Светлогорска.
Во второй день вас ждет национальный парк «Куршская коса» — с дюнами, Танцующим лесом и потрясающими видами с высоты Мюллера.
Апофеозом станет погружение в историю Калининграда-Кёнигсберга: вы раскроете многовековые тайны острова Канта и старинных районов.
Во второй день вас ждет национальный парк «Куршская коса» — с дюнами, Танцующим лесом и потрясающими видами с высоты Мюллера.
Апофеозом станет погружение в историю Калининграда-Кёнигсберга: вы раскроете многовековые тайны острова Канта и старинных районов.
Описание тураВ первый день мы посетим три совершенно разных приморских курорта — Балтийск, Янтарный и Светлогорск. В Балтийске (бывш. Пиллау) вы увидите шведскую крепость, маяк Шинкеля и панораму гавани. В Янтарном узнаете о добыче и обработке солнечного камня, посетите производство и лучший пляж региона. В Светлогорске («Балтийской Швейцарии») погрузитесь в атмосферу курорта с его старинными виллами, променадом и сосново-морским воздухом. В программе: история, достопримечательности, дегустация и свободное время. Во второй день приглашаю вас посетить национальный парк «Куршская коса» — место, прекрасное в любое время года. Мы насладимся уникальной атмосферой живописной природы, а также прогуляемся по окрестностям: поднимемся на одну из самых высоких смотровых площадок на Балтийском море — высоту Мюллера, посетим уютный городок Зеленоградск, увидим таинственный Танцующий лес и дюну «Эфа». Я продемонстрирую разнообразие каждой точки этой части янтарного края, каждая из которой достойны особого внимания. Завершит наш тур знакомство с Кенигсбергом. Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории. В облике города органично сочетаются следы разных эпох. Вы узнаете, как здесь жило языческое прусское поселение, кто и при каких обстоятельствах основал Кёнигсберг, какую цену заплатил Советский союз за взятие самой неприступной немецкой крепости и как менялся город последние 100 лет. Даже на улицах современного Калининграда можно заметить следы Кенигсберга — нужно лишь знать, где искать! Я стану вашим проводником в прошлое города: мы откроем секреты острова Канта, пройдем по самобытным районам Амалиенау и Ратсхоф, побываем в торговом порту, рассмотрим старинные башни и ворота. Могу предложить тур с проживанием. Размещение в семейных апартаментах: 1-комнатные квартиры, каждая рассчитана на 2 взрослых и 2 детей. Проживание оплачивается отдельно. При аренде квартиры организатора на 3-и дня: 1-4 участника — 10 500 ₽, 5-8 участников — 21 000 ₽ + возвратный залог (3000 ₽). Детали проживание и свободные даты уточнять у организатора. Важная информация: Семейный тур на три дня для групп из 4 или 8 человек с проживанием по фиксированным ценам. В программу тура входят самые интересные и популярные экскурсии, на комфортабельном минивэне с гидом.
Даты проведения - каждый день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-й день:
- Крепость Пиллау
- Памятник Петру I
- Маяк
- Православный Морской собор
- Музей Балтийского Флота
- Северный мол
- Памятник императрице Елизавете Петровне
- Немецкая кирха
- Отель Шлосс
- Дендропарк
- Площадь мастеров
- Цех по обработке янтаря
- Городской пляж Янтарного
- Променад Янтарного
- Филинская бухта
- Водонапорная башня и солнечные часы
- Центральная торговая площадь Светлогорска
- Променад Светлогорска
- Амбер Холл
- Дача Геринга
- 2-й день:
- Посёлок Лесной
- Смотровая площадка Краеведческого музея
- Высота Мюллера
- Озеро Чайка
- Поселок Рыбачий
- Танцующий лес
- Дюна «Эфа»
- Зеленоградск
- Сыроварня «Шаакен Дорф»
- Замок Шаакен
- Замок-отель «Нессельбек»
- 3-й день:
- Рыбная деревня
- Остров Кнайпхоф
- Кафедральный собор
- Амалиенау
- Ратсхоф
- Сохранившиеся немецкие здания: Торговый двор, Луизен-театр, кирха памяти королевы Луизы и Верховная дирекция почт
- Мосты: Высокий, Медовый и Дровяной
- Фортификационные сооружения: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота, башни Дона и Врангеля
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер гостей
- Посещение экскурсии на янтарное производство и дегустация «янтарной» настойки
Что не входит в цену
- Экологический сбор в нацпарк: 300 руб./чел., 150 руб. / авто
- Морская прогулка на катере по морю
- Еда, напитки
- Входные билеты, билеты в музеи и замки: 400 руб. /чел.
- Дегустация в сыроварне: 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Суздальская улица, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Даты проведения - каждый день.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Семейный тур на три дня для групп из 4 или 8 человек с проживанием по фиксированным ценам. В программу тура входят самые интересные и популярные экскурсии
- На комфортабельном минивэне с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Калининграда
Похожие туры из Калининграда
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Увидеть знаменитую косу и башню Светлогорска, побывать в замке и погрузиться в историю Кёнигсберга
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
21 дек в 08:00
25 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
Европейские выходные на Балтийском побережье в мини-группе
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
34 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
49 990 ₽ за всё до 3 чел.