Описание Фото Ответы на вопросы Тур по янтарному краю начнется с посещения трех курортов: сурового Балтийска с его крепостью, Янтарного с добычей «солнечного камня» и элегантного Светлогорска.



Во второй день вас ждет национальный парк «Куршская коса» — с дюнами, Танцующим лесом и потрясающими видами с высоты Мюллера.



Апофеозом станет погружение в историю Калининграда-Кёнигсберга: вы раскроете многовековые тайны острова Канта и старинных районов.

Марат Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальный тур Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-8 человек Когда Даты проведения - каждый день. 59 000 ₽ за тур Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура В первый день мы посетим три совершенно разных приморских курорта — Балтийск, Янтарный и Светлогорск. В Балтийске (бывш. Пиллау) вы увидите шведскую крепость, маяк Шинкеля и панораму гавани. В Янтарном узнаете о добыче и обработке солнечного камня, посетите производство и лучший пляж региона. В Светлогорске («Балтийской Швейцарии») погрузитесь в атмосферу курорта с его старинными виллами, променадом и сосново-морским воздухом. В программе: история, достопримечательности, дегустация и свободное время. Во второй день приглашаю вас посетить национальный парк «Куршская коса» — место, прекрасное в любое время года. Мы насладимся уникальной атмосферой живописной природы, а также прогуляемся по окрестностям: поднимемся на одну из самых высоких смотровых площадок на Балтийском море — высоту Мюллера, посетим уютный городок Зеленоградск, увидим таинственный Танцующий лес и дюну «Эфа». Я продемонстрирую разнообразие каждой точки этой части янтарного края, каждая из которой достойны особого внимания. Завершит наш тур знакомство с Кенигсбергом. Калининград — самый западный уголок страны, в котором переплелись прусская, немецкая, советская и российская страницы истории. В облике города органично сочетаются следы разных эпох. Вы узнаете, как здесь жило языческое прусское поселение, кто и при каких обстоятельствах основал Кёнигсберг, какую цену заплатил Советский союз за взятие самой неприступной немецкой крепости и как менялся город последние 100 лет. Даже на улицах современного Калининграда можно заметить следы Кенигсберга — нужно лишь знать, где искать! Я стану вашим проводником в прошлое города: мы откроем секреты острова Канта, пройдем по самобытным районам Амалиенау и Ратсхоф, побываем в торговом порту, рассмотрим старинные башни и ворота. Могу предложить тур с проживанием. Размещение в семейных апартаментах: 1-комнатные квартиры, каждая рассчитана на 2 взрослых и 2 детей. Проживание оплачивается отдельно. При аренде квартиры организатора на 3-и дня: 1-4 участника — 10 500 ₽, 5-8 участников — 21 000 ₽ + возвратный залог (3000 ₽). Детали проживание и свободные даты уточнять у организатора. Важная информация: Семейный тур на три дня для групп из 4 или 8 человек с проживанием по фиксированным ценам. В программу тура входят самые интересные и популярные экскурсии, на комфортабельном минивэне с гидом.

Даты проведения - каждый день. Выбрать дату