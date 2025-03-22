Высота Мюллера – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Высота Мюллера» в Калининграде, цены от 26 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Зеленоградск, озеро Лебедь и другие природные чудеса с ночёвкой на Куршской косе
На машине
2 дня
Зеленоградск, озеро Лебедь и другие природные чудеса с ночёвкой на Куршской косе
Подняться на высоту Мюллера, побывать на орнитологической станции и погулять по городу кошек
Начало: Встреча в центре Калининграда, на ж/д вокзале или ...
22 мар в 12:00
25 мар в 12:00
26 900 ₽ за человека
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
На машине
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
134 700 ₽ за человека
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
На машине
3 дня
-
10%
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
21 мар в 08:00
28 мар в 08:00
39 600 ₽44 000 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Высота Мюллера»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зеленоградск, озеро Лебедь и другие природные чудеса с ночёвкой на Куршской косе
  2. Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
  3. Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Высота Мюллера" можно забронировать 3 тура от 26 900 до 134 700 со скидкой до 10%.
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