Королевский бор – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Королевский бор» в Калининграде, цены от 45 765 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Балтийский вояж: Куршская коса, побережье и Калининград (3 дня)
Начало: Суздальская улица, 11
Расписание: Даты проведения - каждый день.
59 000 ₽ за всё до 8 чел.
На машине
3 дня
-
10%
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
45 765 ₽50 850 ₽ за всё до 8 чел.
На машине
4 дня
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в SPA и дегустацией в «Шаакен Дорф»
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
15 дек в 12:00
22 дек в 12:00
69 000 ₽ за человека

