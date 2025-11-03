Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
Посетить форт и замок, проехать от Балтийской до Куршской косы, погулять по променадам и пляжам
Европейская атмосфера, солёный бриз и загадки истории — рецепт отличных выходных! В Калининграде мы обсудим гастрономические предпочтения и значимые события прошлого и поговорим о современности.
Осмотрим главные достопримечательности — Кафедральный собор читать дальше
на острове Канта, Музей марципана, виллы Амалиенау — и спустимся в подземелья форта. Затем отправимся к морю и проедем вдоль всего побережья.
Увидим немецкие казармы и крепость Пиллау в Балтийске, узнаем всё о солнечном камне в Янтарном, посетим места съёмок фильма «Красная Шапочка» в Светлогорске, изучим Танцующий лес и высоту Эфа на Куршской косе, пройдём по променаду в Зеленоградске.
А также побываем в средневековом замке Шаакен и на сыроварне «Шаккендорф» — тут не только интересно, но и вкусно!
Встретимся и начнём знакомство с Калининградом. Стартуем на острове Канта, названном в честь знаменитого философа. У Кафедрального собора обсудим архитектуру, гастрономические предпочтения и значимые события прошлого.
Зайдём в Музей марципана, где можно приобрести старинное лакомство и выпить кофе с марципановым шоколадом. Проедем вдоль вального укрепления 19 века и современного стадиона, поговорим о зарождении Кёнигсберга и современности Калининграда.
Далее наш путь лежит к площади Победы и Амалиенау с особняками немецких аристократов. После кофейной паузы посетим промышленный район и порт с внушительными кранами и морскими судами.
На обед рекомендую попробовать специалитеты: кёнигсбергские клопсы, строганину из пеламиды, крафтовое пиво. Продолжим прогулку в форте №1 или №11 (на выбор). Погрузимся в мистическую атмосферу подземелий, рассмотрим немецкое вооружение, бронированные двери, мощные стены под рассказы о военных стратегиях и героизме.
2 день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Наш первый пункт назначения сегодня — Балтийск, город с богатой военной историей. Увидим корабли, стоящие на страже западных рубежей России, старинный маяк и Музей Балтийского флота. Оценим архитектуру казарм в европейском стиле и крепость Пиллау — немецкую цитадель 17 века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какую роль играл в истории и какие военные операции здесь проводились.
Следующая остановка будет в Янтарном, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы узнаете о технологиях изготовления украшений из солнечного камня, познакомитесь с наследием немецкой промышленности и прогуляетесь по дендропарку. А ещё тут находится лучший пляж области: можно пройтись по белому песку или искупаться в море.
Завершит сегодняшнее путешествие Светлогорск. Курорт встретит нас тихими зелёными улочками с красивыми старинными домами. Вы послушаете, как создавался и развивался город и где проходили съёмки фильма «Красная Шапочка». Погуляем по живописному променаду с видами на Балтийское море и лиственничный лес, рассмотрим санатории, водонапорную башню, «дом звездочёта».
3 день
Замок Шаакен, Куршская коса, Зеленоградск
Снова отправимся к берегам Балтики, но сначала сделаем остановку на сыроварне «Шаккендорф». Вы узнаете всё о производстве сыра, услышите историю семейного бизнеса, сможете продегустировать и приобрести сыры и шоколад.
Обязательно посетим средневековый замок Шаакен и спустимся в Музей инквизиции и оружия, пропитанный духом Восточной Пруссии. Я расскажу об истории и строительстве немецких крепостей, что позволит понять контекст и значение этих сооружений. Заглянем в таверну и сувенирные лавки и продолжим путь.
Далее — незабываемое путешествие на Куршскую косу. Проедем по знаменитой полоске суши, поражающей ландшафтом, флорой и фауной. На орнитологической станции понаблюдаем за кольцеванием птиц, поговорим о миграции и изучении пернатых. Раскроем секреты и легенды мистического Танцующего леса, взберёмся на самую высокую точку — Эфа.
На обратном пути в Калининград заедем в город кошек — Зеленоградск. Погуляем вдоль побережья мимо магазинов и кофеен, проникнемся атмосферой курорта, погрузимся в историю.
По возвращении — трансфер к вашему отелю или аэропорту.
Экосбор на Куршской косе - 300 ₽ за человека/450 ₽ за водителя и авто
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Калининграде, время по договорённости
Завершение: Аэропорт/место вашего проживания в Калининграде, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2257 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Я
Яков
3 ноя 2025
Огромное спасибо Алексею за прекрасный тур! Понравилось абсолютно все: очень интересный рассказ о Калининграде и области, великолепно подобранные локации. Интересно и познавательно было и взрослым и детям. Чередование автомобильной и пешеходной части не позволяет ни уставать, ни наоборот засиживаться на месте. Лучший тур, чтобы максимально познакомиться с регионом в минимальный срок.
А
Александр
6 окт 2025
Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет в кратчайшее время получить общее обзорное впечатление от Калининграда и всех значимых мест области. Чтобы посетить все интересные локации не хватит и месяца читать дальше
ежедневных поездок, но чтобы увидеть основное и самое главное - этой экскурсии будет достаточно. Еще один плюс в том, что все собрано "под ключ" - вам не надо беспокоиться об аренде автомобиля, продумывать логистику, заранее что-то читать и т. д., вам просто достаточно поехать с Алексеем и дальше он все устроит за вас. Программа и маршруты продуманные, все достаточно плотно упаковано в три дня, но время проходит быстро, потому что интересно и разнообразно. По отдельности все эти экскурсии стоили бы плюс-минус тех же денег, но отняли бы у вас много сил на их организацию. Мой совет - просто берите и получайте удовольствие от посещения Калининграда и области, оно того стоит!