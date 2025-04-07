4 дня
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
27 000₽ за человека
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в квартире 20 века, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Ка...
11 мар в 08:00
14 мар в 08:00
29 900₽ за человека
2 дня
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
8 мар в 11:00
13 мар в 10:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Полесск»
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