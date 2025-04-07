Полесск – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Полесск» в Калининграде, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
На автобусе
4 дня
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
27 000 за человека
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
На машине
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в квартире 20 века, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Ка...
11 мар в 08:00
14 мар в 08:00
29 900 за человека
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На машине
2 дня
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
8 мар в 11:00
13 мар в 10:30
36 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Полесск»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
  2. Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
  3. На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийское море
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
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