Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
А еще покатаемся на джипах вдоль побережья Балтийского моря по старым немецким дорогам, посетим до недавнего времени закрытый военный город Балтийск и погуляем по песчаным дюнам Балтийской косы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
Описание
Организационные детали
В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.
Проживание. Трехзвездочные отели «Фрам», «Универсал», «Геогренсвальде» или «Раушен» в Светлогорске. Размещение двухместное, все удобства в номере. В летний период возможно размещение в глэмпинг Балтик-Спорт (удобства внутри). Также в Светлогорске, с доплатой, возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В стоимость тура входят завтраки (возможны в формате ланч-боксов). Обеды и ужины в кафе самостоятельно.
Программа тура по дням
Тайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войны
Остров Кнайпхоф и немецкие виллы Амалиенау. Мы встретим вас в аэропорту Калининграда в 12 часов и поедем исследовать самые загадочные и мистические места Калининграда. Сначала отправимся на остров Кнайпхоф со средневековым кафедральным собором и могилой великого философа Иммануила Канта. Потом прогуляемся по району Амалиенау, где сохранились старые немецкие виллы.
Калининградские форты. Посмотрим оборонительные сооружения Кёнигсберга, защищавшие город: форт № 11 «Денхофф» и форт № 1, заглянем в подвалы и секретные укрытия и увидим редкие военные фотографии «Штурм Кенигсберга».
Вечером поедем в Светлогорск на побережье Балтийского моря и заселимся в отель. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу, сходить поужинать и отдохнуть.
Бункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорога
Развалины замков и Ржавый город. После завтрака в отеле поедем в самый западный город России — Балтийск. По пути посмотрим развалины замков Фишхаузен и Лохштедт, а еще посетим «Ржавый город» — это очень необычное арт-пространство на месте бывшей военной базы, где можно погонять на старых ржавых машинах и пострелять в тире.
Бункеры и военные укрепления Балтийской косы. Переберемся на Балтийскую косу и заглянем в ангары аэродрома «Нойтиф» и в музей «Старый Люнет», посвященный Балтийской косе. Вы увидите береговую зенитную батарею «Лемберг» и сможете полазать по бетонным бункерам.
Западная точка России. В Балтийске посмотрим Форт Штиле, установленный на месте концлагеря для военнопленных Шталаг-1А, прогуляемся по набережной и отметимся в самой западной точке России рядом с огромным памятником императрице Елизавете на коне.
Старый аэродром и немецкая дорога. Еще в нашей программе будут Форт западный 1869 года, аэродром гидросамолетов, завод по ремонту самолетов, старая взлетная полоса, фортификационные сооружения и оборонительная линия побережья ВОВ. Мы проедем по старой немецкой дороге вдоль моря на джипах и исследуем бункер генерала Отто фон Ляша.
Прогулка по Светлогорску. Вечером вернемся в Светлогорск. У нас будет небольшая экскурсия по городу, где вы узнаете, как назывался Светлогорск раньше и с какими именами связана светлогорская история.
Отъезд, немецкая сыроварня и средневековый замок
Завтракаем в отеле, собираем вещи и выезжаем. Мы отвезем вас в аэропорт к любому рейсу в промежутке от 9 до 22 часов. При желании и времени можно заехать в средневековый замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф (за дополнительную плату).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт/ж. - д. вокзал
- Проживание в отеле, 2 ночи
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
- Обеды и ужины в кафе по маршруту - от 500-1000 руб
- Билеты в замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф в третий день (при желании) - цена зависит от количества желающих
- Личные расходы и покупка сувениров
- Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте