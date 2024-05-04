Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Авторский тур в Калининграде

Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты

Если вы увлекаетесь военной историей, то это приключение для вас! Мы будем рассматривать разные исторические периоды от рыцарских орденов до Второй мировой войны, исследовать немецкие форты, лазать по бункерам и находить секретные знаки и символы рыцарских орденов.

А еще покатаемся на джипах вдоль побережья Балтийского моря по старым немецким дорогам, посетим до недавнего времени закрытый военный город Балтийск и погуляем по песчаным дюнам Балтийской косы.
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Ближайшие даты:
4
мая
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мая
10
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июн
4
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Проживание. Трехзвездочные отели «Фрам», «Универсал», «Геогренсвальде» или «Раушен» в Светлогорске. Размещение двухместное, все удобства в номере. В летний период возможно размещение в глэмпинг Балтик-Спорт (удобства внутри). Также в Светлогорске, с доплатой, возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В стоимость тура входят завтраки (возможны в формате ланч-боксов). Обеды и ужины в кафе самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Тайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войны

Остров Кнайпхоф и немецкие виллы Амалиенау. Мы встретим вас в аэропорту Калининграда в 12 часов и поедем исследовать самые загадочные и мистические места Калининграда. Сначала отправимся на остров Кнайпхоф со средневековым кафедральным собором и могилой великого философа Иммануила Канта. Потом прогуляемся по району Амалиенау, где сохранились старые немецкие виллы.
Калининградские форты. Посмотрим оборонительные сооружения Кёнигсберга, защищавшие город: форт № 11 «Денхофф» и форт № 1, заглянем в подвалы и секретные укрытия и увидим редкие военные фотографии «Штурм Кенигсберга».

Вечером поедем в Светлогорск на побережье Балтийского моря и заселимся в отель. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу, сходить поужинать и отдохнуть.

Тайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войныТайны рыцарских орденов и секретные сообщества Второй мировой войны
2 день

Бункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорога

Развалины замков и Ржавый город. После завтрака в отеле поедем в самый западный город России — Балтийск. По пути посмотрим развалины замков Фишхаузен и Лохштедт, а еще посетим «Ржавый город» — это очень необычное арт-пространство на месте бывшей военной базы, где можно погонять на старых ржавых машинах и пострелять в тире.

Бункеры и военные укрепления Балтийской косы. Переберемся на Балтийскую косу и заглянем в ангары аэродрома «Нойтиф» и в музей «Старый Люнет», посвященный Балтийской косе. Вы увидите береговую зенитную батарею «Лемберг» и сможете полазать по бетонным бункерам.

Западная точка России. В Балтийске посмотрим Форт Штиле, установленный на месте концлагеря для военнопленных Шталаг-1А, прогуляемся по набережной и отметимся в самой западной точке России рядом с огромным памятником императрице Елизавете на коне.

Старый аэродром и немецкая дорога. Еще в нашей программе будут Форт западный 1869 года, аэродром гидросамолетов, завод по ремонту самолетов, старая взлетная полоса, фортификационные сооружения и оборонительная линия побережья ВОВ. Мы проедем по старой немецкой дороге вдоль моря на джипах и исследуем бункер генерала Отто фон Ляша.

Прогулка по Светлогорску. Вечером вернемся в Светлогорск. У нас будет небольшая экскурсия по городу, где вы узнаете, как назывался Светлогорск раньше и с какими именами связана светлогорская история.

Бункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорогаБункеры и военные укрепления Балтийской косы, старые аэродромы и немецкая дорога
3 день

Отъезд, немецкая сыроварня и средневековый замок

Завтракаем в отеле, собираем вещи и выезжаем. Мы отвезем вас в аэропорт к любому рейсу в промежутке от 9 до 22 часов. При желании и времени можно заехать в средневековый замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф (за дополнительную плату).

Отъезд, немецкая сыроварня и средневековый замок

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ж. - д. вокзал
  • Проживание в отеле, 2 ночи
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
  • Обеды и ужины в кафе по маршруту - от 500-1000 руб
  • Билеты в замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф в третий день (при желании) - цена зависит от количества желающих
  • Личные расходы и покупка сувениров
  • Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, любые рейсы в промежутке с 9 до 22 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхАмалиенауПопулярные местаБалтийская косаВсе туры3-дневные турыКрепость ПиллауФортыВоенныеЗаброшенные местаБункеры

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