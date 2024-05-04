Развалины замков и Ржавый город. После завтрака в отеле поедем в самый западный город России — Балтийск. По пути посмотрим развалины замков Фишхаузен и Лохштедт, а еще посетим «Ржавый город» — это очень необычное арт-пространство на месте бывшей военной базы, где можно погонять на старых ржавых машинах и пострелять в тире.

Бункеры и военные укрепления Балтийской косы. Переберемся на Балтийскую косу и заглянем в ангары аэродрома «Нойтиф» и в музей «Старый Люнет», посвященный Балтийской косе. Вы увидите береговую зенитную батарею «Лемберг» и сможете полазать по бетонным бункерам.

Западная точка России. В Балтийске посмотрим Форт Штиле, установленный на месте концлагеря для военнопленных Шталаг-1А, прогуляемся по набережной и отметимся в самой западной точке России рядом с огромным памятником императрице Елизавете на коне.

Старый аэродром и немецкая дорога. Еще в нашей программе будут Форт западный 1869 года, аэродром гидросамолетов, завод по ремонту самолетов, старая взлетная полоса, фортификационные сооружения и оборонительная линия побережья ВОВ. Мы проедем по старой немецкой дороге вдоль моря на джипах и исследуем бункер генерала Отто фон Ляша.

Прогулка по Светлогорску. Вечером вернемся в Светлогорск. У нас будет небольшая экскурсия по городу, где вы узнаете, как назывался Светлогорск раньше и с какими именами связана светлогорская история.