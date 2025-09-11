Мои заказы

Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки

Увидеть прусское наследие, изучить побережье и замки, отведать сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»
В Калининградской области история буквально оживает: здесь сохранились немецкие виллы и рыцарские замки и манят прибрежные курорты, популярные со времён Восточной Пруссии.

Мы увидим все визитные карточки бывшего Кёнигсберга — Кафедральный
собор, остров Канта, район Амалиенау — и коллекции антиквариата, а сопровождать нас на этом пути будут хранители-хомлины.

На целый день отправимся к берегам Балтийского моря: погуляем по золотистым пескам, полюбуемся старинными домиками, проникнемся непринуждённой атмосферой Зеленоградска, Светлогорска и Янтарного.

Пройдём по следам Тевтонского ордена и осмотрим восстановленные интерьеры крепостей Тапиау и Вальдау.

И завершим поездку вкусно: под бокал вина продегустируем сыры и шоколад, которыми славится сыроварня «Шаакен Дорф».

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Калининград: главные достопримечательности, винтаж, хомлины

Сегодня я познакомлю вас с сердцем региона. Покажу все визитные карточки Калининграда, старинные и современные, а сопровождать нас в этом волшебном путешествии будут хомлины — очаровательные хранители города-сада. Зайдём в кафе-лавку со сказочным интерьером, винтажной мебелью и антикварной посудой. Осмотрим большую коллекцию предметов быта и посуды времён Восточной Пруссии в музее «Ратсхофхаус».

2 день

Балтийские курорты: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный

Направимся к берегам Балтийского моря, чтобы исследовать все основные курорты. Прогуляемся по живописным пляжам с золотистым песком, полюбуемся старинной архитектурой, проникнемся расслабленной атмосферой и познакомимся с историями развития Зеленоградска, Светлогорска и Янтарного. А также разведаем всё о добыче солнечного камня, которым славится область, — янтаря.

3 день

Замки Тапиау и Вальдау, дегустация в «Шаакен Дорф»

Напоследок перенесёмся в эпоху отважных рыцарей и пройдём по следам Тевтонского ордена, некогда властвовавшего на этих землях. Побываем в замках Тапиау и Вальдау: посетим музеи, увидим восстановленные интерьеры, погрузимся в быт.

Завершим поездку в мире изысканных вкусов — на сыроварне «Шаакен Дорф». Тут вас угостят специалитетами — сырами и шоколадом с бокалом вина.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Входные билеты, дегустация
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Калининграда, время - по договорённости
Завершение: Калининград / Зеленоградск, около 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 360 туристов
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готики
и старые черепичные крыши. Моя родина — такая, хранящая множество тайн и легенд, и другой я не знаю. Я готова поделиться ею с вами! Просто, интересно и легко. Не просто расскажу вам историческую справку, а подарю эмоции и приятные впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
11 сен 2025
Спасибо Ольге и Екатерине за три дня погружения в историю и современность Калининграда и окрестностей. Хотим также отметить профессионализм экскурсий и личное обаяние Екатерины и Ольги.
М
Мария
20 июн 2025
Очень хочется от души поблагодарить Ольгу за такое, действительно, путешествие во времени! Благодаря Ольге и Екатерине мы просто влюбились в Калининградскую область. Хочется отметить не только саму подачу материала, подбор
мест для экскурсий, но и невероятный комфорт и заботу, которой мы были окружены в этом туре. Все экскурсии помимо осмотра основных достопримечательностей содержат в себе «изюминку»: посещение интересных мест и знакомство с людьми, которые любят свой город. Без сомнений рекомендуем этот экскурсионный тур и желаем Ольге процветания и успехов в работе! С уважением, Олег и Ольга.

