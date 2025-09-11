Напоследок перенесёмся в эпоху отважных рыцарей и пройдём по следам Тевтонского ордена, некогда властвовавшего на этих землях. Побываем в замках Тапиау и Вальдау: посетим музеи, увидим восстановленные интерьеры, погрузимся в быт.

Завершим поездку в мире изысканных вкусов — на сыроварне «Шаакен Дорф». Тут вас угостят специалитетами — сырами и шоколадом с бокалом вина.