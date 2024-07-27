4 дня
На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду
Пожить в охотничьем замке прусского короля, накупаться в бассейнах отеля и изучить окрестности
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, время зависи...
«Легковое авто / внедорожник / минивен / микроавтобус, в зависимости от количества участников»
12 сен в 08:00
4 окт в 08:00
54 900₽ за человека
6 дней
Акватур по Калининграду и области: активный отдых и увлекательные экскурсии
Освоить парусный спорт, прокатиться верхом и попробовать вейкбординг
Начало: Калининград, время зависит от времени вашего прибы...
«Будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong»
6 сен в 08:00
54 900₽ за человека
скидка
15%
4 дня
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
17 окт в 12:00
14 ноя в 12:00
3400028 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 июля 2024Очень насыщенный тур, чувствуется забота, еда шикарная, программа восхитительная! эмоций позитивных море! спасибо!
- ЛЛада15 апреля 2024Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
- ДДарья6 марта 2023Хотела сказать вам огромное спасибо за организацию нашего путешествия в Калининград❤️! Были приятно удивлены,что экскурсии были в индивидуальном формате,с оооочень приятными гидами)все доступно,не по учебнику,интересно и весело!) Особенно наши сердца покорил Сергей👌🏼
- ЕЕлена14 октября 2022Спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии. Сергей и Ульяна были наши добрыми ангелами в путешествии. Будем всем вас рекомендовать.
- KKONSTANTIN25 августа 2022Впечатления хорошие. Аквакэмп понравился. Кроме водной программы (яхты, байдарки и САПы) были ещё интересные экскурсии на самокатах и экскурсия в замок. Хорошая организация всех мероприятий. Рябята очень старались. Повезло с погодой. Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На микроавтобусе»
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