Е Елена Акватур по Калининграду и области: активный отдых и увлекательные экскурсии Очень насыщенный тур, чувствуется забота, еда шикарная, программа восхитительная! эмоций позитивных море! спасибо!

Л Лада На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!

Д Дарья На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду Хотела сказать вам огромное спасибо за организацию нашего путешествия в Калининград❤️! Были приятно удивлены,что экскурсии были в индивидуальном формате,с оооочень приятными гидами)все доступно,не по учебнику,интересно и весело!) Особенно наши сердца покорил Сергей👌🏼

Е Елена На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду Спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии. Сергей и Ульяна были наши добрыми ангелами в путешествии. Будем всем вас рекомендовать.