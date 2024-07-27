Туры на микроавтобусе в Калининграде с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Калининграде, цены от 28 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду
На машине
На микроавтобусе
5 отзывов
4 дня
На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду
Пожить в охотничьем замке прусского короля, накупаться в бассейнах отеля и изучить окрестности
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, время зависи...
«Легковое авто / внедорожник / минивен / микроавтобус, в зависимости от количества участников»
12 сен в 08:00
4 окт в 08:00
54 900 за человека
Акватур по Калининграду и области: активный отдых и увлекательные экскурсии
На машине
На яхте
На микроавтобусе
2 отзыва
6 дней
Акватур по Калининграду и области: активный отдых и увлекательные экскурсии
Освоить парусный спорт, прокатиться верхом и попробовать вейкбординг
Начало: Калининград, время зависит от времени вашего прибы...
«Будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong»
6 сен в 08:00
54 900 за человека
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
15%
4 дня
От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Погулять по Амалиенау, заглянуть в гости к бургомистру и пройтись по Рыбной деревне
Начало: Аэропорт Храброво, до 12:00
17 окт в 12:00
14 ноя в 12:00
3400028 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На просторах Балтики: расслабленный отдых в Янтарном с экскурсиями по побережью и Калининграду
  2. Акватур по Калининграду и области: активный отдых и увлекательные экскурсии
  3. От Калининграда до Черняховска: немецкие виллы, экскурсии и органный концерт только для вас
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Танцующий лес
  4. Кафедральный собор
  5. Балтийское море
  6. Остров Канта
  7. Балтийская коса
  8. Рыбная деревня
  9. Замок Шаакен
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 28 900 до 54 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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