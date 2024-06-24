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Авторский тур
8 дней
Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
Прокатиться на катере по заливу, увидеть дом из романа «Война и мир» и подняться на дюну Болотная
Начало: Калининград, время зависит от ваших рейсов
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
26 175₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
22 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Военные»
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