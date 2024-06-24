Военные туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Военные» в Калининграде, цены от 10 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
Прокатиться на катере по заливу, увидеть дом из романа «Война и мир» и подняться на дюну Болотная
Начало: Калининград, время зависит от ваших рейсов
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
26 175 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
22 июня в 08:00
29 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Военные»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Калининграду и окрестностям: Светлогорск, Правдинск и Черняховск
  2. Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
  3. Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Танцующий лес
  6. Кафедральный собор
  7. Остров Канта
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Военные" можно забронировать 3 тура от 10 200 до 29 900.
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