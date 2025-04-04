Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки
Увидеть прусское наследие, изучить побережье и замки, отведать сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»
Начало: Центр Калининграда, время - по договорённости
4 апр в 10:00
25 апр в 10:00
45 300 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
31 мар в 09:30
3 апр в 09:30
62 000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград, всё балтийское побережье и изысканное завершение в «Шаакен Дорф»
Узнать Кёнигсберг, проехать от Балтийска до Куршской косы, попробовать сыры, шоколад и вина
Начало: Аэропорт Калининграда, 10:00
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
47 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сырные дегустации»
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