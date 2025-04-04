Сырные дегустации – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Сырные дегустации» в Калининграде, цены от 45 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки
На машине
3 дня
Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки
Увидеть прусское наследие, изучить побережье и замки, отведать сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»
Начало: Центр Калининграда, время - по договорённости
4 апр в 10:00
25 апр в 10:00
45 300 ₽ за всё до 4 чел.
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
На машине
3 дня
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
31 мар в 09:30
3 апр в 09:30
62 000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград, всё балтийское побережье и изысканное завершение в «Шаакен Дорф»
На машине
3 дня
Калининград, всё балтийское побережье и изысканное завершение в «Шаакен Дорф»
Узнать Кёнигсберг, проехать от Балтийска до Куршской косы, попробовать сыры, шоколад и вина
Начало: Аэропорт Калининграда, 10:00
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
47 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сырные дегустации»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки
  2. Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
  3. Калининград, всё балтийское побережье и изысканное завершение в «Шаакен Дорф»
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Балтийское море
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Сырные дегустации" можно забронировать 3 тура от 45 300 до 62 000.
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