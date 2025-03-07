Дегустации в Шаакен Дорф – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Дегустации в Шаакен Дорф» в Калининграде, цены от 21 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
На машине
3 дня
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
Сделать кадры с букетом тюльпанов, расслабиться в аквазоне и попробовать специалитеты с бокалом вина
Начало: Аэропорт Калининграда, до 14:00, точное время - по...
7 мар в 14:00
23 500 за человека
В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
На автобусе
4 дня
В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
Погулять среди немецких вилл, попробовать сыры и шоколад и подняться на Ореховую дюну
Начало: Аэропорт Храброво, самостоятельный трансфер до гос...
25 000 за человека
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
На автобусе
5 дней
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Отыскать хомлинов и янтарь, посетить музеи марципана и инквизиции и съездить в замок на дегустацию
Начало: Центр Калининграда, 13:30, точное место - по догов...
26 янв в 13:30
2 фев в 13:30
21 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустации в Шаакен Дорф»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
  2. В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
  3. Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Высота Эфа
  6. Замок Шаакен
  7. Остров Канта
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Балтийское море
Сколько стоит тур в Калининграде в январе 2025
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