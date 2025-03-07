3 дня
Балтика, цветы и ты: весенний праздник с фотосессией, дегустациями и проживанием в SPA-отеле
Сделать кадры с букетом тюльпанов, расслабиться в аквазоне и попробовать специалитеты с бокалом вина
Начало: Аэропорт Калининграда, до 14:00, точное время - по...
7 мар в 14:00
23 500₽ за человека
4 дня
В гости к сказке на Рождество: зимнее путешествие по Калининграду и области
Погулять среди немецких вилл, попробовать сыры и шоколад и подняться на Ореховую дюну
Начало: Аэропорт Храброво, самостоятельный трансфер до гос...
25 000₽ за человека
5 дней
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Отыскать хомлинов и янтарь, посетить музеи марципана и инквизиции и съездить в замок на дегустацию
Начало: Центр Калининграда, 13:30, точное место - по догов...
26 янв в 13:30
2 фев в 13:30
21 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дегустации в Шаакен Дорф»
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